De RRR, KGF 2, Kantara à Vikram, Ponniyin Selvan et plus encore – découvrez quels films sont vraiment devenus des succès pan-indiens au box-office

Ce fut une année assez mouvementée pour Tollywood au box-officeavec le industrie du cinéma face à plus de hauts que de bas. Tout d’abord, il a fallu un certain temps au public pour retourner dans les salles au cours du premier trimestre de 2022, et quand ils l’ont fait, les deux trimestres suivants ont vu une réponse tiède. Cependant, il y a eu neuf succès nets, dont cinq superproductions, soulignant clairement que les cinéphiles étaient prêts à retourner dans les salles de cinéma, c’est juste que moins Films en télougou excité que ces dernières années passées. Alors, voyons quel Films en télougou Comme RRR, Sita Ramam et d’autres ont cliqué grand temps, et qui ont tous arrimé le Industrie cinématographique télougou retour.

Bilan du box-office de Tollywood 2022 de janvier à septembre

Le film qui a travaillé à partir de Tollywood comprend Bangarraju, DJ Tillu, RRR, F3, Major, Bimbisara, Sita Ramam, Karthikeya 2 et Oke Oka Jeevitham, dont RRR, DJ Tillu, Bimbisara, Sita Ramam et Karthikeya 2 ont fini par être des superproductions, avec le premier et le dernier étant également des succès commerciaux pan-indiens, clôturant ainsi un exercice financier décent pour Tollywood, à cheval sur ces neuf films seulement. D’un autre côté, les performances légèrement décevantes d’entreprises à gros budget comme Sarkaru Vaari Paata, Bheemla Nayak, Khiladi et Ramarao on Duty ont un peu ébranlé l’industrie.