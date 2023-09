De Robert DeNiro à Samuel L Jackson : voici la raison pour laquelle les stars hollywoodiennes affluent au Royaume-Uni pour filmer des publicités télévisées

Il n’y a pas que Robert de Niro qui doit gagner sa croûte : de nombreuses autres stars hollywoodiennes ont afflué au Royaume-Uni au fil des années pour apparaître dans des publicités.

Nous avons raconté hier comment la légende du chauffeur de taxi allait mener une campagne pour l’application de taxi Uber – et maintenant Samuel L Jackson a été embauché pour promouvoir le pain Warburtons.

La publicité télévisée, qui sera diffusée sur ITV1 ce vendredi lors de l’émission de rencontres My Mum, Your Dad, présente de la musique et des références à son rôle de tueur à gages dans le drame policier culte de Quentin Tarantino de 1994, Pulp Fiction.

Il suit Sylvester Stallone, George Clooney et de Niro dans leur travail pour les boulangers de Bolton.

D’autres grands noms, dont les poids lourds Nicole Kidman et Harvey Keitel, ont également été tentés de promouvoir des produits britanniques.

Le président de Warburtons, Jonathan Warburton, a révélé que persuader Stallone de jouer dans les publicités de la société les avait amenés à attirer Jackson.

Il a déclaré : « Une fois que vous avez travaillé avec une grande star, cela aide à susciter l’intérêt des autres.

Le gourou de la publicité Mark Borkowski pense que notre sens de l’humour contribue à inciter les plus grandes stars américaines à apparaître dans les publicités britanniques.

Il déclare : « Nous ne prenons pas cela trop au sérieux. Les publicités leur permettent de s’amuser, de gagner de l’argent et d’être perçus comme des êtres humains.

Ici, nous examinons d’autres grands noms qui ont réussi à tirer profit de la télévision britannique.

SYLVESTER STALLONE – Warburton

L’entreprise de pain semblait faire plus que son poids lorsqu’elle a embauché la star de Rocky, Sylvester, en 2015.

Après le tournage à Wakefield, dans l’ouest de York, Sly est allé dîner avec le patron Jonathan Warburton et s’est amusé avec un enterrement de vie de jeune fille.

Jonathan a déclaré : « Vous pouvez imaginer – un groupe de filles du Yorkshire avec quelques verres à bord. Mais il était tout simplement brillant.

HNE. FRAIS: 1 million de livres sterling

IGGY POP – Sur la plage

Le rockeur PUNK Iggy enlève toujours sa chemise à l’âge de 76 ans – donc cela ne le dérangeait pas de se mettre seins nus pour l’agence de voyage On The Beach.

Réalisée pendant les restrictions de Covid en 2020, la publicité attendait avec impatience une époque où les gens pourraient à nouveau voyager à l’étranger.

Iggy a déclaré aux téléspectateurs : « Le soleil brille toujours quelque part. »

FRAIS: 500 000 £

UMA THURMAN – Virgin Media

L’actrice de KILL Bill, Uma, a détruit sa réputation de géniale lorsqu’elle est apparue dans une publicité pour Virgin Media de Richard Branson en 2007.

À l’époque, la mère de trois enfants souhaitait se concentrer sur sa vie avec ses enfants, ce qui a peut-être influencé sa décision.

Elle a déclaré : « Je pense devenir mère au foyer à temps plein. »

FRAIS: 1 million de livres sterling

NICOLE KIDMAN – Comparez le marché

La publicité 2015 de l’actrice australienne pour Compare The Market ne figurera probablement pas en haut de son CV.

Dans la publicité, le suricate Sergei utilise l’offre de billets de cinéma deux pour un de la société pour sortir Nicole plutôt que son ami à quatre pattes Aleksandr.

Nicole a plaisanté : « Je dois dire qu’Alexsandr a été un peu une diva, ce qui n’est pas surprenant étant donné sa renommée au Royaume-Uni. »

FRAIS: 1,5 million de livres sterling

KEVIN BACON – EE

EN 2012, l’acteur d’Apollo 13 a été embauché pour promouvoir EE – et il est toujours un ambassadeur de la marque pour le réseau mobile.

Il a été rejoint par Britney Spears en 2016 pour une publicité unique et portait sa combinaison en latex rouge de son Oops ! . . . Vidéo Je l’ai encore fait.

FRAIS: 2 millions de livres sterling

SNOOP DOGG – Il suffit de manger

La crédibilité du rappeur ne se rétablira probablement jamais après son apparition dans les publicités du service de plats à emporter Just Eat.

Snoop a rappé « je me fais livrer comme un G » et « tacos au château » dans les publicités de 2020.

Désireux de gagner de l’argent, il a également fait la promotion de SodaStream, Corona, Dunkin’ Donuts et Burger King.

FRAIS: 5,3 millions de livres sterling

RYAN REYNOLDS – BT

LA star de Deadpool et propriétaire du club de football de Wrexham a été suspendue à un hélicoptère à 200 mètres dans les airs pour montrer jusqu’où le signal Wi-Fi de BT peut atteindre.

Il a déclaré à propos de la publicité de 2016 : « C’était un projet vraiment amusant et je n’ai pas pu résister.

«Cela brise le quatrième mur d’une manière étrange et autodérision et j’adore ça. J’ai toujours été fan de vous, les Britanniques.

FRAIS: 2 millions de livres sterling

HARVEY KEITEL – LIGNE DIRECTE

AYANT joué le rôle du « réparateur » Winston Wolfe dans Pulp Fiction, la compagnie d’assurance Direct Line a pensé qu’il serait drôle de voir Harvey « résoudre des problèmes » dans l’une de leurs publicités.

L’acteur a revécu son rôle de dur à cuire dans la publicité de 2013 lorsqu’il a prononcé sa célèbre phrase : « Je pense que je devrais vous emmener faire un petit tour, messieurs. »

Il semblerait qu’il ait dû persuader Tarantino de laisser Direct Line utiliser ce personnage de son film.

FRAIS: 1 million de livres sterling