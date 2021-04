Leur rivalité a commencé comme quelque chose qui a toujours été bien plus que le football.

Bien que la région autonome possède d’autres tenues – de nos jours de la ligue inférieure – comme l’Espanyol et Gérone, le FC Barcelone est la fierté et la joie de la Catalogne.

Le club est un énorme pilier de la culture que les habitants s’efforcent désespérément de préserver, car les enfants apprennent en catalan dans les écoles, et toute la correspondance officielle provenant et au sein des organes et entités du gouvernement est strictement conduite dans la langue parlée par plus de quatre millions de personnes.

D’autre part, le Real Madrid est considéré comme représentant le roi, l’establishment, le continent et, au cours de son règne de terreur de près de quatre décennies, le tristement célèbre dictateur général Francisco Franco.

Pendant la guerre civile espagnole, le président du Barça, Josep Sunyol, a été abattu par les troupes de Franco, et une fois que le tyran a prêté serment au pouvoir, les Blaugrana ont été contraints de retirer le drapeau catalan de leur insigne et de parler du catalan, du galicien et du basque est devenu interdit. à travers l’Espagne.

El Clasico en tant que luminaire a naturellement augmenté en intensité. Mais comme Franco favorisait Los Blancos, il y avait un équilibre inégal avec le 11-1 caché dans la demi-finale retour de la Copa del Rey (alors connue sous le nom de Copa del Generalisimo) en 1943, prétendument une conséquence de la menace de la police de nuire au Barca. joueurs avant le coup d’envoi.

Dans les années 1950, alors que le Real Madrid devenait largement connu de ses ennemis comme « l’équipe de Franco » ou « l’équipe du régime », le dictateur se serait également mêlé à la RFEF (FA espagnole) pour freiner l’achat d’Alfredo par le Barça. Di Stefano.

#OnThisDay – 18 mai 1960: le Real Madrid remporte son 5e trophée consécutif de Coupe d’Europe, un record qui n’a pas encore été battu. Le Real Madrid a atteint la finale après avoir battu Barcelone par 6-2 sur Aggregate.Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt⚽️⚽️⚽️⚽️ Ferenc Puskás⚽️⚽️⚽️ Di Stéfano pic.twitter.com/beT3LSAghA – TheRMadridTV (@TheRMadridTV) 18 mai 2019

Alors que l’Argentin se terminait de manière prévisible au Bernabeu, une ère de domination nationale et internationale a suivi alors que la « flèche blonde » a remporté les cinq finales consécutives de la Coupe d’Europe de 1955 à 1960.

La richesse et le prestige que cela a apportés ont aidé à attirer d’autres stars mondiales telles que Ferenc Puskas – qui a figuré dans les deux dernières de ces romps plus une autre en 1966 – et il y avait aussi une approche pour Pelé.

Pendant ce temps, le Barça n’a atteint le sommet du continent qu’au début des années 1990. Et bien qu’ils n’aient jamais manqué d’un dollar ou deux pour battre le record du monde de transfert de Diego Maradona en 1982 et Johan Cruyff en 1973, ce n’est qu’en extrayant les fruits du génie footballistique du Néerlandais que le succès des deux mastodontes a commencé à niveler.

Restructurant toute la philosophie du club en tant que manager de la première équipe, il a promu des produits de l’académie tels que Pep Guardiola et les a mélangés avec des compatriotes, dont l’actuel entraîneur Ronald Koeman pour créer une Dream Team qui a remporté quatre titres consécutifs en Liga de 1991 à 1994. .

Koeman, connu en Catalogne pendant ses jours de jeu sous le nom de Tintin, a marqué le but à Wembley contre la Sampdoria en 92 lorsque le Barça a mis la main sur Ol ‘Big Ears pour la première fois.

Et bien que battus par l’AC Milan, ils ont également atteint la finale deux ans plus tard et pourraient compter le détenteur du Ballon d’Or Hristo Stoichkov et le vainqueur de la Coupe du monde Romario parmi leur base.

Quand Ronald Koeman les a frappés, ils sont restés très touchés. 239 buts en 685 matchs en carrière pour le défenseur, avec celui-ci – marqué #OnThisDay en 1992 pour remporter la finale de la Coupe d’Europe contre la Sampdoria à Wembley – son couronnement.pic.twitter.com/uXJxgtVLB2 – MUNDIAL (@MundialMag) 20 mai 2020

Le tournant du siècle a vu la naissance de la serviette la plus précieuse au monde, lorsqu’un jeune Lionel Messi et son père ont signé un accord sur ledit article pour obtenir des bâtons de Rosario et rejoindre La Masia.

La maturité du capitaine des temps modernes à la fin des années 2000 coïncidait parfaitement avec celle du disciple de Cruyff Guardiola en tant que maître technicien, et tandis que Frank Riijkard et Luis Enrique étaient également responsables de deux des trophées, quatre couronnes de la Ligue des champions et d’innombrables butins espagnols ont renforcé le Barça. statut au club le plus précieux du monde.

Alors que Madrid pouvait également se vanter du rival générationnel de Messi Cristiano Ronaldo et de Pep à Jose Mourinho au plus fort de la rivalité moderne, El Clasico est devenu bien plus que la Catalogne contre l’Espagne.

Un mouvement d’indépendance catalan et des référendums connexes ont fait un grand bruit en arrière-plan; autant que la foule d’une capacité de près de 100000 personnes acapella chantant l’hymne du club à des décibels élevés au-dessus du traditionnel Senyera mosaïques de drapeau – dans une démonstration de nationalisme, certains ont du mal à estimer.

Mais l’affrontement était désormais principalement centré sur les meilleurs joueurs, entraîneurs et plus grandes bases de fans du monde enfermés dans la bataille devant un public mondial de centaines de millions de personnes avec la plus haute qualité de football de club jamais vue.

Les deux équipes étant depuis longtemps conscientes de la façon de maximiser leurs revenus – comme on le voit à travers d’innombrables tournées de pré-saison aux États-Unis pour commencer – il n’est pas surprenant que cela ait finalement uni les ennemis autrefois jurés de l’argent.

Joan Laporta, le maître politique – sait que le Barça a besoin des finances de la Super League, mais ne veut pas risquer de salir sa réputation et celle de son club comme Florentino Pérez. Et il a joué la carte du «socios aura le dernier mot». Assis sur la clôture, le truc le plus ancien du livre https://t.co/4ERLyyK1mV – Alex Brotherton (@alex_brotherton) 22 avril 2021

Désormais ridiculement les deux seuls des 12 membres fondateurs restés dans l’échec de la Super League européenne, ils s’accrochent au projet mort pour leur chère vie.

Ne faisant aucune mention de ses intentions sur la campagne électorale menant aux élections du mois dernier, le nouveau président du Barca, Joan Laporta, exerce la ruse et la ruse politique pour lesquelles ses détracteurs le critiquent depuis longtemps.

Bien qu’il ne les ait pas consultés avant l’annonce de la bombe de dimanche pour se séparer de la Ligue des champions, il en assume maintenant la responsabilité. socio membres du club pour décider de se joindre correctement, ou non, mais a soutenu les plans hier quand il a finalement rompu son silence sur la question.

Déclaration du club sur la Super Leaguehttps: //t.co/BFSgo1OaQo – FC Barcelone (@FCBarcelona) 22 avril 2021

«Nous avions une position de prudence», Laporta a commencé, puisqu’un communiqué du club a également été publié le même après-midi.

« C’est une nécessité, mais le dernier mot sera le socios ‘. Les grands clubs apportent beaucoup de ressources et nous devons pouvoir donner notre point de vue sur la division économique [of funds], » il continua.

«La Super League doit être une compétition attrayante basée sur le mérite sportif. Nous sommes les défenseurs des ligues nationales et nous sommes ouverts à un dialogue ouvert avec l’UEFA. Nous avons besoin de plus de ressources pour en faire un grand spectacle », Expliqua Laporta.

«Il y a eu des pressions sur certains clubs mais la proposition existe toujours. Nous faisons des investissements importants, les salaires sont très élevés et toutes ces considérations doivent être prises en compte au même titre que le mérite sportif ». conclut-il.

Laissant tomber son nouveau partenaire dans le crime, son homologue du Real Madrid, Florentino Perez, a affirmé lors de son entretien désormais tristement célèbre avec El Chiringuito que Laporta avait besoin de peu de persuasion pour rejoindre la Super League alors que son club est en « une mauvaise situation et [he] sait que c’est l’avenir de Barcelone. »

« Économiquement, cela sauve tout le monde, sauve le football, » Dit Perez.

Avec des rapports supplémentaires émergeant selon lesquels ceux qui se sont retirés de l’ESL doivent payer une amende de 360 ​​millions de dollars, les hommes de Laporta ne peuvent pas se permettre ne pas participer à la compétition et encore moins abandonner.

La pénalité qui doit être remise est également la somme qui aurait été reçue par les participants grâce au partage d’un prêt de 3,85 milliards de dollars de JP Morgan.

Et bien que le Barça soit embourbé dans plus d’un milliard de dollars de dettes, une telle taxe pourrait aider les Catalans à court d’argent à attirer Neymar au Camp Nou tout en étant rejoints par Erling Haaland et des renforts indispensables plus bas sur le terrain.

Lors des premières manifestations contre les projets de l’ESL, Jurgen Klopp a déclaré en 2019 qui voulait voir Liverpool jouer au Real Madrid. « chaque année », et la même logique peut s’appliquer à la sursaturation d’El Clasico.

Autant les admirateurs du sport l’adorent, la qualité du spectacle a diminué depuis que Ronaldo a fui à la Juventus et Messi continue depuis des années.

Le voir jusqu’à huit fois par saison en Liga, la Copa del Rey et l’ESL deviendraient fatigants et enlèveraient sa magie, avec un récit édifiant que l’on trouverait facilement dans l’état chargé et le calendrier national du Brésil.

Cependant, coller deux doigts au reste, c’est la colline sur laquelle des compagnons de lit auparavant improbables ont choisi de mourir.

Par Tom Sanderson