De riches touristes et ex-athlètes «mangés par BEARS après la chute d’un hélicoptère et des bêtes les ont traînés du site de l’accident»

LES corps de deux riches touristes et d’un ancien athlète ont été horriblement traînés et dévorés par des ours après leur mort dans un accident d’hélicoptère.

L’ancienne star du biathlon Igor Malinovskii, 25 ans, pilotait un hélicoptère Robinson au Kamtchatka, en Russie, lorsqu’ils se sont effondrés au sol.

Est2Ouest

Les équipes de secours ont retrouvé les restes de l’hélicoptère, qui avait perdu la communication, un jour après l’accident mortel[/caption]

Est2Ouest

L’ancien as du biathlon Igor Malinovskii, 25 ans, pilotait l’hélicoptère le 16 juillet[/caption]

Il avait volé avec l’éminente femme d’affaires Zoya Kaygorodova, dans la trentaine, et Sergey Kolesnyak, 39 ans, cadre d’une société de téléphonie mobile de la société Tele2.

Le trio a eu des ennuis mortels le 16 juillet alors qu’il profitait du voyage touristique d’élite dans la région, connue pour ses bois infestés d’ours.

Ils auraient perdu la communication en raison du mauvais temps, avant que l’hélicoptère ne prenne feu alors qu’il s’écrasait au sol.

Les équipes de secours ont trouvé les restes calcinés de l’hélicoptère, nommé « Nadezhda » ou Hope, dans la vallée des geysers un jour plus tard.

Mais il semble que les ours bruns aient trouvé le trio sans vie en premier – car ils auraient transporté leurs cadavres et les auraient « rongés ».

Selon la chaîne 5TV, qui cite des sources locales : “Les restes de touristes morts après le crash d’un hélicoptère Robinson au Kamtchatka ont été emportés par des ours”.

Le gouverneur du territoire du Kamtchatka, Vladimir Solodiv, a confirmé l’accident.

Les restes humains auraient été retrouvés.





Les touristes avaient déboursé 4 250 £ pour le voyage extravagant au Kamtchatka, réputé pour sa péninsule infestée d’ours célèbre pour ses volcans et ses glaciers.

Zoya Kaygorodova était l’organisatrice du voyage fatidique.

Elle était une ancienne directrice des grands noms de la distribution russe TsUM et Eldorado, avant de posséder une entreprise de produits d’hygiène.

Les sanctions liées à la guerre en Ukraine ont conduit de riches Russes à explorer leur propre pays plutôt que de visiter des destinations occidentales populaires.

Malinovskii a été quintuple champion du monde junior de biathlon, mais sa carrière a été bloquée par la pandémie, selon des informations.

Il s’est reconverti en tant que pilote et travaillait pour une entreprise dirigée par son père Vladimir Malinovskii, transportant des touristes vers des sites éloignés et spectaculaires du Kamtchatka.

La cause de l’accident par mauvais temps fait l’objet d’une enquête.

Le ministère russe des Urgences a déclaré dans un communiqué : “Malheureusement, aucun [of the three people on board] survécu à l’accident.

Est2Ouest

Est2Ouest

Sergey Kolesnyak, 39 ans, un cadre de Tele2, a été mutilé par des ours après son décès dans le smash[/caption]

Est2Ouest

Une enquête sur l’incident est en cours[/caption]