De riches militants supplient Davos de “nous taxer maintenant” — RT World News

Seulement une taxe sur les riches “tout de suite” peut aider à sauver l’humanité de l’inégalité extrême qui menace la démocratie et le bien commun, une collection de “personnes riches” a déclaré mercredi dans une lettre ouverte au Forum économique mondial.

« Nous vivons à une époque d’extrêmes. Hausse de la pauvreté et creusement des inégalités de richesse ; la montée du nationalisme anti-démocratique ; climat extrême et déclin écologique; les profondes vulnérabilités de nos systèmes sociaux partagés ; et la diminution des possibilités pour des milliards de gens ordinaires de gagner un salaire décent », dit la lettre, adressée aux invités de Klaus Schwab dans la station balnéaire suisse de Davos.

La solution, selon eux, est un impôt sur la fortune – décrit comme “une économie simple et de bon sens” et un investissement dans “notre bien commun et un avenir meilleur que nous méritons tous.”

Il ne sert à rien de discuter de divisions à moins que l’élite mondiale réunie à Davos ne s’adresse aux “causes profondes de la division” et construit des économies plus justes, ont insisté les signataires. “Vous, nos représentants mondiaux, devez nous taxer, nous les ultra riches, et vous devez commencer maintenant.”

Les noms les plus notables parmi les 205 signataires de 13 pays sont Abigail et Tim Disney, petits-enfants du frère de Walt Disney, Roy. Les rejoindre cette année est l’acteur hollywoodien Mark Ruffalo, mieux connu pour son récent rôle de Hulk dans la franchise Marvel de Disney.















La lettre fait partie de la campagne menée par une coalition de groupes, se faisant appeler Patriotic Millionaires, Millionaires For Humanity et Taxmenow. La co-fondatrice de ce dernier, l’héritière autrichienne Marlene Engelhorn, a déclaré au Guardian que les dirigeants mondiaux doivent imposer un impôt sur la fortune s’ils se soucient de “la sécurité de la démocratie, de nos communautés et de notre planète.”

Les mêmes groupes ont publié une lettre très similaire en janvier dernier, faisant également appel à l’ensemble de Davos. Cette lettre ouverte se concentrait davantage sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les inégalités de revenus, auquel la suite ne faisait référence qu’en passant.

Ce sont cependant les fermetures pandémiques qui ont contribué à la croissance largement signalée des inégalités de revenus en Occident, les grandes entreprises pouvant profiter des subventions gouvernementales tandis que de nombreuses petites entreprises familiales ont péri sous le poids des restrictions. Pendant ce temps, le WEF a salué les verrouillages comme “améliorer tranquillement les villes” et a suggéré qu’ils pourraient ensuite être utilisés pour lutter contre le changement climatique.