De riches candidats autofinancés pourraient détenir la clé des espoirs du Parti républicain de prendre le Sénat

Les Républicains nationaux comptent sur des candidats autofinancés pour reconquérir le Sénat l’année prochaine – et certains de leurs candidats les plus riches dépensent déjà beaucoup d’argent pour remporter les primaires dans des États clés.

La stratégie, soulignée dans rapports de financement de campagne récemment déposés couvrant les trois derniers mois, est particulièrement prononcé dans le Montana et l’Ohio, où les sénateurs démocrates pour trois mandats Jon Tester et Sherrod Brown sont parmi les titulaires les plus vulnérables de la chambre. Les républicains doivent inverser deux sièges pour garantir le contrôle du Sénat en 2025, quel que soit le résultat de la course à la présidentielle, et Tester et Brown sont deux des trois démocrates en lice pour être réélus dans les États que l’ancien président Donald Trump a remportés en 2016 et 2020. (Le le troisième est le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale.)

Tim Sheehy, un cadre de l’aérospatiale recruté par le Comité sénatorial national républicain pour affronter Tester, a prêté 500 000 $ à sa campagne au cours de ses trois premiers mois en tant que candidat et a franchi le pas. diffuser des publicités télévisées.

Et deux des trois candidats républicains de l’Ohio creusent encore plus profondément. Le sénateur d’État Matt Dolan, dont la famille possède l’équipe de baseball des Cleveland Guardians après s’être enrichie au début de la télévision par câble, a déjà prêté 7 millions de dollars à sa campagne, dont 3 millions fin septembre. L’ancien concessionnaire automobile Bernie Moreno a investi 3 millions de dollars au dernier trimestre. En incluant les prêts, les deux campagnes ont rapporté plus de 4,1 millions de dollars sur trois mois.

Même avec l’argent personnel, leurs chiffres globaux – y compris l’argent total collecté et les liquidités disponibles – étaient à la traîne par rapport aux titulaires démocrates, dont aucun n’a puisé dans ses fonds personnels. La campagne de Tester est entrée en octobre avec 13 millions de dollars, celle de Brown avec 11,2 millions de dollars. Sheehy disposait de 1,1 million de dollars, Dolan de 6,7 millions de dollars et Moreno de 5 millions de dollars.

Mais la collecte de fonds a été un défi pour les candidats républicains aux élections défavorables au cours des derniers cycles, Trump étant sous le feu des projecteurs et auprès de la base de petits donateurs. Cela fait des candidats avec leur propre argent pour brûler un atout précieux. Les candidats démocrates au Sénat, quant à eux, ont collecté des fonds auprès de la population grâce à des clips robustes, même s’ils n’ont pas toujours de victoires à démontrer.

« Comme à chaque cycle, les démocrates disposeront de fonds de campagne pratiquement illimités, de super dollars du PAC et d’argent noir pour diffamer nos candidats républicains », a déclaré le directeur des communications du NRSC, Mike Berg, à NBC News. « C’est pourquoi [NRSC Chairman Steve] Daines met l’accent sur le recrutement de candidats qui sont soit de solides collecteurs de fonds, soit qui ont la capacité d’investir dans leur campagne.

Contrairement à 2022, lorsque le NRSC est resté en dehors des primaires et a vu Trump émettre des soutiens qui, dans de nombreux cas, se sont retournés contre lui, les républicains nationaux jouent les favoris dans plusieurs courses de 2024. Sous Daines, la branche campagne du GOP au Sénat a signalé une préférence pour Sheehy dans le Montana, le gouverneur Jim Justice en Virginie occidentale, Dave McCormick en Pennsylvanie, Sam Brun au Nevada et ancien représentant. Mike Rogers au Michigan.

Sheehy, qui a levé 2,8 millions de dollars le trimestre dernier, y compris son prêt, pourrait faire face à un défi de la part du représentant Matt Rosendale, qui a perdu contre Tester en 2018. Rosendale a levé 334 000 $ dans son fonds de la Chambre, qui peut être transféré vers une campagne au Sénat, mais avait plus encaisse – 1,7 million de dollars contre 1,1 million de dollars pour Sheehy.

Tommy Garcia, porte-parole du Comité de campagne sénatoriale démocrate, a souligné combien de ces fonds personnels pourraient être dépensés dans des primaires coûteuses.

« La formidable collecte de fonds des candidats démocrates au Sénat reflète le fort soutien qu’ils ont obtenu de la part des électeurs et des donateurs locaux, qui reconnaissent les enjeux de cette élection et l’importance d’empêcher les Républicains de mettre en œuvre leur programme toxique », a déclaré Garcia. « Tandis que les républicains du Sénat se battent entre eux dans des primaires vicieuses, les démocrates du Sénat, éprouvés au combat, continuent de jeter les bases de leurs victoires électorales en 2024. »

Un collecteur de fonds républicain impliqué dans les courses au Sénat a noté que Les riches candidats soutenus par l’establishment ne seraient pas nécessairement en mesure de vaincre leurs challengers qui exploitent la base populaire de Trump, une force décisive lors des récentes primaires. Plus encore que l’argent, le soutien de Trump a également fait pencher la balance lors des récentes primaires républicaines.

« Je comprends le besoin d’autofinancements du NRSC », a déclaré le collecteur de fonds, qui a requis l’anonymat pour parler franchement, « mais je ne pense tout simplement pas qu’ils parviendront nécessairement à s’en sortir. »

Justice, un baron du charbon, et McCormick, un ancien PDG de hedge funds, font partie des autres espoirs d’autofinancement du NRSC.

Justice, qui jusqu’à récemment était le représentant de la Virginie occidentale personne la plus riche, n’a pas encore investi son propre argent. Il a encore surpassé son principal rival du GOP, le représentant Alex Mooney, au cours du troisième trimestre récemment terminé, de 612 000 $ à 313 000 $. Mais Mooney a le soutien du Club for Growthun groupe conservateur très dépensier, et disposait d’un peu plus de liquidités au début du mois d’octobre.

Manchin, le président démocrate sortant de l’État qui n’a pas encore révélé ses projets pour 2024, a surpassé les deux et a déclaré 11,3 millions de dollars disponibles.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Justice a indiqué qu’il préférait ne pas financer sa campagne.

« Du point de vue de l’autofinancement, je ne vais pas faire cela », a déclaré Justice. selon MetroNews, un média de Virginie-Occidentale. « La raison pour laquelle je ne vais pas faire cela est tout simplement claire et simple. Je crois vraiment que ce travail est difficile à accomplir pour quiconque, et je pense que si je suis prêt à intensifier mes efforts, nous devons tous le faire.

Le directeur de campagne de Justice n’a pas répondu à une demande de commentaires.

En Pennsylvanie, McCormick a perdu une primaire au Sénat l’année dernière face à Mehmet Oz, le célèbre médecin de la télévision, soutenu par Trump, qui a ensuite perdu face au démocrate John Fetterman, alors lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie. Mais cette fois, McCormick dispose d’un champ primaire plus clair et peut réserver des fonds personnels pour des élections générales contre le sénateur démocrate. Bob Casey, qui est entré en octobre avec 7,3 millions de dollars en main.

McCormick, qui a officiellement déposé sa candidature ce mois-ci, n’est pas tenu de divulguer ses finances de campagne avant le début de l’année prochaine.

Les autres candidats favorisés par le NRSC, Brown au Nevada et Rogers au Michigan, ne s’autofinancent pas mais disposent d’une expérience de campagne antérieure. Tous deux ont publié des chiffres pour le troisième trimestre qui ont encouragé les partisans du Parti républicain, même s’ils étaient tous deux à la traîne des démocrates dans leur État.

Pendant ce temps, dans l’Ohio, le NRSC n’a soutenu aucun candidat. Daines a indiqué qu’il serait à l’aise avec Dolan, Moreno ou le secrétaire d’État Frank LaRose comme candidat.

La reconnaissance du nom de LaRose de remporter deux campagnes à l’échelle de l’État a fait de lui le premier favori de vote, mais son premier trimestre en tant que candidat au Sénat a produit des chiffres qui amènent les républicains à se demander combien de temps il tiendra. Pas aussi riche que ses deux principaux rivaux, LaRose a franchi la barre du million de dollars seulement après avoir prêté 250 000 $ à sa campagne. Il est entré en octobre avec 868 000 $ en main – une fraction de ce que Dolan et Moreno ont mis en réserve pour une course qui sera probablement cher et chargé de publicités télévisées.

« Sur la base des dernières [Federal Election Commission] « , il va être difficile pour Frank LaRose de rivaliser avec les millions de Moreno et Dolan », a déclaré un stratège républicain qui n’est aligné sur aucune des campagnes de l’Ohio et qui a obtenu l’anonymat pour parler franchement.

Dans une note de campagne lundi, le stratège de LaRose, Brett Buerck, a cherché à donner la meilleure tournure possible aux chiffres, qui ont été déposés juste avant la date limite.

« Bien que Frank ne soit pas autofinancé et que ses principaux adversaires compteront sur la fortune familiale pour financer leurs dernières candidatures au Sénat, notre campagne disposera de ressources plus que suffisantes pour concourir et remporter la primaire », a écrit Buerck.

Buerck a également qualifié la richesse des autres candidats de faiblesse.

« Le premier rapport trimestriel de Frank dépasse largement Matt Dolan, dont la collecte de fonds anémique ne peut être économisée que grâce à l’argent de sa famille malgré sa candidature au Sénat américain pendant plusieurs années », a écrit Buerck en faisant allusion aux précédentes candidatures au Sénat de Dolan et Moreno. «L’autre adversaire de Frank à la primaire, qui n’a pas eu le courage politique et la confiance dans sa propre campagne pour se rendre aux primaires de 2022, met également le feu à des millions de son propre argent pour acheter un siège au Sénat.»

Le scénario ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Dolan, qui a lancé sa candidature pour 2024 en janvier, a vu le total de ses contributions individuelles augmenter chaque trimestre. Et le prêt de 3 millions de dollars de Moreno fait suite à un deuxième trimestre – son premier en tant que candidat en 2024 – au cours duquel il a levé 2,2 millions de dollars sans fonds personnels.

« Les types de candidats autofinancés les plus performants », a déclaré Andy Surabian, stratège de Moreno, « sont également attrayants pour les donateurs de base du GOP ».