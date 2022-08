De retraité de 72 ans à jeune technicien indien

Un enseignant à la retraite de 72 ans, un étudiant en génie de 20 ans, des infirmières du NHS et un technicien indien font partie des 13 000 «visages heureux» qui servent de bénévoles aux Jeux du Commonwealth en cours ici. Beaucoup d’entre eux sont amateurs de sport tandis que d’autres veulent redonner à « Birmingham », une ville qui leur a été sympathique.

Les bénévoles sont essentiels au succès de tout événement sportif majeur et venant de tous les horizons, ils font tout ce qu’ils peuvent pour « faire la différence ».

“Je n’ai jamais fait quelque chose comme ça. Je voulais faire ma part pour la ville où j’ai vécu toute ma vie. Je suis à la retraite maintenant, je ne veux pas aller (mourir) assis sur une chaise, en sirotant un chocolat chaud et en regardant la télévision. “Je veux rester dans un environnement trépidant jusqu’à la fin. Vous voulez continuer à travailler », a déclaré Barry Leig Prever, 72 ans, à PTI.

Les personnes intéressées devaient s’inscrire au programme de volontariat l’année dernière avec un âge minimum requis de 18 ans. Aucune limite supérieure n’a été fixée, comme c’est généralement le cas dans les événements multisports. Comme il ne s’agit pas d’un emploi rémunéré, participer aux Jeux est une attraction majeure.

Amitabh Shrivastava, qui travaille avec le géant de la technologie Wipro au Royaume-Uni depuis neuf ans, est un fan de badminton autoproclamé. Après avoir fait son quart de travail pour la journée, il est venu voir l’Inde jouer contre l’Afrique du Sud dans l’arène de badminton du National Exhibition Centre.

“J’adore le badminton. PV Sindhu est mon joueur préféré. Avec cela, je peux servir la ville de Bimingham et aussi guider les athlètes de manière modeste », a déclaré le joueur de 50 ans de Jaipur. Les infirmières du National Health Service du Royaume-Uni font également partie des services médicaux Les travailleurs du NHS ont été salués pour leur travail désintéressé au plus fort de la pandémie de COVID-19.

«Nous avons vu le pire pendant la pandémie en tant qu’infirmières et maintenant que les choses reviennent à la normale, c’est fantastique d’être dans un environnement comme celui-ci. Vous rencontrez tellement de gens et vous servez également la société », a déclaré Justine North, une résidente de Wolverhampton âgée de 60 ans. Une photographe à plein temps basée à Londres et doctorante en sciences du sport fait également partie du concert.

« Je fais mon doctorat en sciences du sport et cet événement est entièrement consacré au sport. C’est aussi un creuset et vous rencontrez des gens du monde entier », a ajouté Georgia, 24 ans.

