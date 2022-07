De retour sur le chemin de la victoire, Milledgeville espère franchir une « autre étape » dans la deuxième année du football à 8 – Shaw Local

MILLEDGEVILLE – En 2019, l’équipe de football de Milledgeville a connu une mauvaise saison inhabituelle.

Après être restés invaincus dans le NUIC Upstate un an avant de remporter son premier championnat de conférence depuis 2008, les Missiles ont atteint le deuxième tour des séries éliminatoires de classe 1A et ont terminé avec un dossier de 10-1 – mais il a suivi avec une campagne 1-8 sans intérêt en 2019.

La seule victoire des Missiles cette année-là est survenue lors de la semaine 6 – une victoire 8-0 contre Ashton-Franklin Center. Dans une saison 2020 modifiée par COVID-19, Milledgeville a commencé à redresser le navire, passant à 3-1. Avec une saison complète et le passage au football à huit en 2021, les Missiles ont poursuivi leur revirement rapide, se ralliant à un record de 9-2 tout en atteignant le deuxième tour des séries éliminatoires.

Ce printemps, Milledgeville a diplômé 10 seniors, mais il cherchera à poursuivre ce succès tout en continuant à s’adapter au football à huit.

« Nous voulons définitivement franchir une nouvelle étape, c’est notre objectif. Pour s’améliorer chaque semaine, allez loin dans les séries éliminatoires – c’est notre espoir – mais nous avons beaucoup de nouveaux visages », a déclaré l’entraîneur de Milledgeville, Jason Wroble. «Nous avons de jeunes enfants qui vont progresser, ils ont obtenu leur 10e année l’année dernière, nous avons donc des trous à combler, mais j’aime où nous en sommes et à quel point nous sommes compétitifs. Je pense que cet objectif d’aller un peu plus loin dans les séries éliminatoires est réalisable.

Pour maintenir et bâtir sur le succès de l’année dernière, les Missiles compteront sur un certain nombre de nouveaux visages.

De chaque côté du ballon, Milledgeville compte trois partants de retour.

Le quart-arrière junior Connor Nye est l’un des leaders du groupe. Les Missiles bénéficieront également d’un coup de pouce grâce au retour du porteur de ballon senior / cornerback Kacen Johnson, qui a raté la fin de la saison dernière avec une jambe cassée. Le joueur de ligne défensif/centre senior Eric Ebersole est également de retour pour ancrer les deux côtés de la ligne.

Le receveur large senior Bryce Aude est un autre retourneur, bien qu’il soigne une blessure à la jambe. Wroble espère ramener l’élargi senior sur le terrain d’ici la mi-saison.

Bryce Aude de Milledgeville court pour un gain lors d’un match la saison dernière. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Au cours des premiers jours du camp d’été, Nye s’est adapté à un nouveau groupe de meneurs de jeu. Il sait qu’il ne sera pas facile de remplacer cinq partants de l’année dernière, mais il a confiance dans les joueurs à venir – et voit un nouvel avantage potentiel pour son équipe cette saison.

« Ça va être difficile. Nous avons perdu beaucoup de gabarit, mais nous sommes une équipe très rapide, et j’espère que notre vitesse sera davantage utilisée sur le terrain au lieu de notre gabarit », a déclaré Nye. Nous espérons juste que nous pourrons sortir le ballon [our playmakers]et faites-les courir.

Ebersole note que ce sera un grand changement, mais il pense que les nouveaux joueurs se mettront rapidement au courant.

“[Losing 10 seniors is] va être un gros problème. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous réalise la différence qu’ils vont faire », a déclaré Ebersole. «Je pense que nous allons entrer dans le jeu et vous pouvez mettre les gars à leur place, mais je ne sais pas si nous allons tous intervenir et remplir aussi bien que certains des gars.

“Cette année, nous n’avons pas vraiment de gros joueurs, donc nous pouvons déjouer les gens, travailler plus dur, mais nous n’avons pas la taille de notre côté. J’ai confiance que nous y arriverons. L’équipe va travailler ces derniers jours d’été, et nous allons bien nous reposer, nous entraîner et travailler dur.

Milledgeville a une classe senior plus petite cette année, avec plusieurs juniors et une répartition égale de joueurs universitaires et de frosh-soph dans le programme. Avec un mélange de jeunesse et d’expérience, les Missiles espèrent recharger et égaler – ou mieux – leur fiche de 9-2 et leur participation au deuxième tour des séries éliminatoires d’il y a une saison.

Wroble envisage le jeu de passes comme une force principale cette année. Il espère également jouer une défense rapide, fondamentalement saine et physique.

«Je pense qu’offensivement, nous pourrons assez bien lancer le ballon avec Connor. Il a joué l’an dernier au poste de quart-arrière et a connu une très bonne année », a déclaré Wroble. “Et il a de bons receveurs qui reviennent, donc je pense que nous serons en mesure de déplacer le ballon dans les airs assez bien cette année – et efficacement. Et en défense, nous voulons juste jouer vite et bien tacler et être physiques. C’est notre objectif. Nous l’avons fait l’année dernière; nous devons faire la même chose cette année.

Wroble a également souligné que la vitesse de l’équipe était une force pour le groupe de cette année.

« Je pense que nous allons être une équipe très rapide. Nous n’allons pas être vraiment gros, mais nous allons être rapides à presque toutes les positions », a-t-il déclaré. “Des deux côtés du ballon, à l’avant, nous allons être assez rapides.”

En 2022, Milledgeville a de nouveaux adversaires à espérer. Au cours de la semaine 3, il se rendra à Decatur pour affronter Decatur Lutheran / Mount Pulaski, puis, au cours de la semaine 6, il accueillera St. Thomas More dans une inclinaison hors conférence.

Ebersole et Nye ont déclaré qu’ils étaient tous les deux ravis du changement de rythme.

“Nous sommes confrontés à de nombreuses équipes que nous n’avons jamais vues auparavant, au moins trois équipes que nous n’avons pas vues”, a déclaré Ebersole. “Alors ce sera cool, mais difficile.”

«Certainement difficile. Nous n’avons pas affronté quelques-unes de ces équipes, et nous devons voyager un peu plus loin pour certaines de ces équipes, mais ce sera certainement difficile », a déclaré Nye. “Et ce sera amusant de voir de nouvelles équipes au lieu des mêmes vieilles, mêmes vieilles équipes.”

Ashton Nobis (22 ans) de Milledgeville court au milieu lors du match éliminatoire du deuxième tour le 6 novembre contre Amboy-LaMoille. Nobis est l’un des principaux porteurs de ballon que les Missiles devront remplacer cette saison. (Alex T. Paschal/[email protected])

Wroble s’attend à ce que les suspects habituels – Polo, Amboy-LaMoille, Orangeville et Aquin – deux fois champion d’État en titre à huit hommes – offrent une compétition difficile en conférence, mais il est également intrigué de voir comment son équipe se compare à des ennemis inconnus en seconde mi-temps. de la saison.

« Nous avons un calendrier chargé. Je pense que nous avons sept écoles qui ont fait les séries éliminatoires l’année dernière sur notre calendrier, donc venant du NUIC à huit joueurs, dans le NUIC, vous devez être prêt chaque semaine. Chaque semaine, vous jouez contre une bonne équipe de football », a déclaré Wroble. « Et nous sommes en quelque sorte de retour à cela cette année. Nous devons être prêts chaque semaine. On commence la saison avec Orangeville, puis Aquin. Ensuite, nous avons Amboy et Polo, donc la première moitié de notre emploi du temps est vraiment chargée. Cela ne devient pas nécessairement plus facile. Nous obtenons la moitié arrière. Certaines équipes que nous n’avons pas vues parce que nous devons affronter St. Thomas More contre Champaign et Decatur Lutheran, nous avons donc un calendrier difficile, mais j’aime ça parce que vous voulez vous dépasser tout au long de la saison.

Avec pas mal de nouveaux partants qui arrivent, Nye et Ebersole ne savent pas vraiment à quoi s’attendre cette saison. Pourtant, ils gardent leurs attentes élevées.

“Je pense que nous serons bons, mais peut-être pas aussi bons que l’an dernier”, a déclaré Nye. “Mais je pense que nous serons là-haut en tant qu’équipe de haut niveau, et j’espère que nous pourrons avoir autant de succès que nous l’avons été l’année dernière.”

“Nous n’avons plus vraiment de conférence comme avant, mais notre objectif est toujours de gagner la conférence, de participer aux séries éliminatoires, de nous améliorer, de faire un pas en avant”, a déclaré Ebersole.

Milledgeville ouvre la saison à Orangeville, finaliste de l’État 2021, à 19 h le 27 août, puis accueille Aquin le 2 septembre lors de son match d’ouverture à domicile.