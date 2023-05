De retour en sweat à capuche et en short de sport, Fetterman aborde la vie au Sénat après un traitement contre la dépression

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Avant que le sénateur de Pennsylvanie John Fetterman ne s’enregistre à l’hôpital pour dépression clinique en février, il a parcouru les couloirs du Sénat le visage de pierre et vêtu de costumes formels. Ces jours-ci, il a recommencé à porter les sweats à capuche et les shorts de sport pour lesquels il était connu avant de devenir sénateur.

On s’attend à ce que les sénateurs masculins portent une veste et une cravate sur le sol du Sénat, mais Fetterman a une solution de contournement. Il vote depuis la porte du vestiaire démocrate ou de l’entrée latérale, en s’assurant que son « yay » ou « non » est enregistré avant de se retirer. Entre les votes de la semaine dernière, le sweat à capuche de Fetterman est resté pour une conférence de presse avec quatre collègues démocrates en costume, le Fetterman de 6 pieds 8 pouces dominant ses collègues.

Des personnes proches de Fetterman disent que son style détendu et confortable est un signe que le sénateur se rétablit vigoureusement après six semaines de traitement hospitalier au centre médical militaire national Walter Reed, où sa dépression clinique a été traitée avec des médicaments et il a été équipé d’appareils auditifs. pour une perte auditive qui l’avait rendu plus difficile à communiquer. Son hospitalisation est survenue moins d’un an après avoir eu un accident vasculaire cérébral au cours de sa campagne au Sénat qui, selon lui, l’a presque tué et dont il continue de se remettre.

« Il établit un nouveau code vestimentaire », plaisante le sénateur du Vermont Peter Welch, qui est le seul autre démocrate de premier mandat au Sénat et a passé beaucoup de temps avec Fetterman lors de leur orientation au début de l’année. « Il luttait. Et maintenant, c’est une personne joyeuse à côtoyer.

Les sénateurs votent parfois en vêtements décontractés – le sénateur républicain Ted Cruz du Texas, par exemple, est connu pour arriver parfois en tenue de sport. Mais la tenue vestimentaire habituelle de Fetterman redéfinit la mode dans le Sénat étouffant. Il fait tourner les têtes tous les jours alors qu’il parcourt les couloirs dans ses pulls molletonnés Carhartt et ses shorts de sport saggy, sa silhouette imposante entourée de types de Washington beaucoup plus formellement habillés qui bourdonnent autour du Capitole.

Le personnel du sénateur lui avait initialement demandé de toujours porter des costumes, ce qu’il déteste notoirement. Mais après une vérification auprès du parlementaire du Sénat à son retour, il est devenu clair qu’il pouvait continuer à porter les vêtements décontractés qui étaient souvent son uniforme chez lui en Pennsylvanie, tant qu’il ne marchait pas sur le sol du Sénat.

Welch a déclaré que Fetterman était calme et renfermé lorsqu’il est venu pour la première fois à Washington et qu’il s’asseyait souvent à l’arrière des réunions du caucus à huis clos. Maintenant, il se lève et parle, plaisantant parfois et taquinant le sénateur principal de Pennsylvanie, le démocrate Bob Casey.

Fetterman, Welch et la sénatrice républicaine Katie Britt de l’Alabama sont devenues amies lors de l’orientation, et ces deux collègues sont restés proches de lui tout au long de son rétablissement. Britt dit qu’à ces débuts, Fetterman ne s’engagerait vraiment que si elle entamait la conversation, mais ils se sont liés d’avoir des enfants du même âge et du fait que l’ancien mari de Britt, joueur de football, Wesley, a la même taille que le sénateur de Pennsylvanie. Lorsque Fetterman est entré à l’hôpital, le personnel de Britt a apporté de la nourriture à son bureau voisin.

Britt lui a rendu visite plus tard à Walter Reed, à sa demande, et a trouvé Fetterman totalement changé. « Quand je suis entré ce jour-là, son énergie et son comportement étaient totalement différents », a déclaré Britt dans une interview.

Maintenant, il est bruyant et extraverti, dit-elle – il crie même « Alabama ! à elle dans un couloir quand il l’a aperçue la semaine dernière, lui donnant des coups de poing et posant des questions sur son mari et sa famille.

« Cela vous montre la différence que le traitement peut faire », dit Britt. « C’est juste incroyable à voir. »

La décision de Fetterman de se faire soigner lui a valu les éloges bipartites de ses collègues, un revirement brutal de sa course meurtrière au Sénat contre le républicain Mehmet Oz qui était la plus chère du pays.

Joe Calvello, un porte-parole de Fetterman qui a travaillé pour lui depuis le début de sa campagne et avant l’AVC, a déclaré que son patron était plus redevenu lui-même après une année difficile. Fetterman apprend à connaître tout son personnel après son retour au Sénat le 17 avril, se lie d’amitié avec ses collègues du Sénat et s’exprime sur les questions progressistes sur lesquelles il a fait campagne.

« C’est bien d’être de l’autre côté de cela », a déclaré Calvello.

La semaine dernière, Fetterman s’est tenu aux côtés des autres sénateurs en costume pour exhorter le président Joe Biden à relever lui-même le plafond de la dette en vertu d’une clause du 14e amendement au lieu de négocier avec les républicains. Il a également interrogé des dirigeants de banques lors d’une audition – vêtus d’un costume, comme il le fait pour les réunions de comité – et a demandé s’ils devraient être soumis à des exigences de travail comme celles que les républicains ont proposées aux bénéficiaires de l’aide alimentaire dans les négociations sur le plafond de la dette.

Les mots de Fetterman sont encore hésitants et parfois difficiles à comprendre, en raison de son accident vasculaire cérébral. Il a un trouble du traitement auditif, ce qui rend plus difficile de parler de manière fluide et de transformer rapidement une conversation parlée en sens. Il utilise des iPads dans les conversations, les réunions et les audiences du Congrès qui transcrivent les paroles prononcées en temps réel, et lorsqu’il parle en public, il semble souvent lire de près une feuille de papier. Il parle rarement avec les journalistes dans les couloirs.

Lors de l’interrogatoire des dirigeants de la banque, ses mots étaient parfois confus, en raison de ses difficultés de traitement auditif. « Ne devriez-vous pas avoir une exigence de travail après avoir navigué dans votre banque, mettre des milliards dans votre banque? » demanda Fetterman.

Les critiques conservateurs du sénateur ont fréquemment sauté sur ses trébuchements, se moquant d’eux dans des spots télévisés.

Mais son chef de cabinet, Adam Jentleson, a tweeté que le moment de l’audience bancaire était improvisé – et une surprise même pour lui.

« John Fetterman vient de demander au PDG de la Silicon Valley Bank s’il devrait y avoir des exigences de travail pour les PDG qui font planter des banques et cher lecteur, j’ai failli tomber de ma chaise », a écrit Jentleson.

Les électeurs qu’il a rencontrés disent que cela peut prendre un moment pour s’habituer à ses difficultés d’élocution.

Le président de la Pennsylvania Farmers Union, Michael Kovach, a déclaré que Fetterman était entré de manière inattendue dans une réunion alors que Kovach rencontrait le personnel du sénateur à Washington. Ce n’était que le deuxième jour de retour de Fetterman, mais il est resté une demi-heure, utilisant un appareil de transcription pour lire les réponses de Kovach dans leur discussion sur l’aide aux agriculteurs qui maintiennent de bonnes pratiques de conservation sur leurs terres.

Kovach a déclaré que Fetterman avait posé des questions réfléchies, fait des commentaires réfléchis et plaisanté sur l’envie de barbe avec Kovach, qui arbore une longue barbiche grisonnante.

« C’est le même Fetterman dont je me souviens en tant que lieutenant-gouverneur, c’est juste difficile pour lui de communiquer, donc l’éléphant dans la pièce est évidemment l’écran sur lequel il lit », a déclaré Kovach. « C’est un peu une distraction, mais quelque chose auquel je me suis vite habitué. »

Fetterman est également de retour sur les réseaux sociaux, qui étaient un incontournable de sa campagne avant l’AVC. La semaine dernière, il a publié une photo de lui et de Welch sur Twitter assis dans une cour du Sénat et portant des sweats à capuche.

Welch accueille bientôt Fetterman et Britt chez lui pour le dîner. Fetterman est « sur son jeu » ces jours-ci, a déclaré Welch.

Une autre collègue démocrate, la sénatrice de l’Illinois Tammy Duckworth, a déclaré qu’elle avait remarqué que Fetterman était «introverti» lorsqu’il est arrivé à Washington. Mais il est maintenant grégaire et fait des blagues.

« C’est vraiment, vraiment super à voir, c’est un bon message à envoyer aux gens pour demander de l’aide », a déclaré Duckworth. « Cela fait une différence. »

Levy a rapporté de Harrisburg, Pennsylvanie.