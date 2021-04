Berlin travaille actuellement sur des amendements à la loi nationale sur la protection contre les infections qui resserreraient considérablement les restrictions de verrouillage et réduiraient considérablement la capacité des États fédéraux à défier les ordres du gouvernement, les médias allemands qui ont obtenu le projet de rapport.

Le document qui devrait être discuté et potentiellement approuvé par le cabinet de la chancelière Angela Merkel mardi comprend des exigences contraignantes pour tous les États fédéraux où un taux moyen d’infection à Covid-19 sur sept jours augmentera de plus de 100 pour 100000 personnes. De tels États ne pourront plus trouver d’excuses pour éviter d’imposer le soi-disant « arrêt d’urgence, » le texte supposé du projet de loi, publié par Die Welt samedi, lit.

Tous les États au-delà de ce taux d’infection seuil seront tenus d’introduire un ensemble standard de mesures élaborées par le gouvernement fédéral, si la législation entre en vigueur. De telles mesures impliquent un couvre-feu nocturne entre 21h00 et 5h00, à l’exception des urgences médicales, des activités professionnelles et des soins aux personnes ou aux animaux.

Les rassemblements privés et publics seraient à nouveau limités aux membres d’un ménage et à une personne en dehors de celui-ci, les enfants de moins de 14 ans étant exclus de cette règle.

Tous les magasins et services non essentiels, y compris les cafés, clubs, musées et installations sportives, ainsi que les magasins autres que les épiceries, les pharmacies et les stations-service, seraient fermés. Les employeurs devraient également laisser leurs employés travailler à domicile s’il n’y a pas «Raisons impérieuses» pour eux de rester sur le lieu de travail. Les universités passeraient à l’enseignement à distance, les cours en personne n’étant autorisés que si chaque personne qui les fréquentait présente un résultat négatif au test Covid-19.

De telles restrictions ne pourraient être levées que si le nombre moyen d’infection par Covid-19 sur sept jours reste inférieur au seuil pendant trois jours consécutifs. Le projet de loi accorderait au gouvernement fédéral la possibilité de publier des ordonnances statutaires spéciales – un droit auparavant réservé aux seuls États fédéraux – pour réglementer les restrictions et «Garantir un contrôle uniforme à l’échelle nationale» sur les mesures Covid-19.

S’il est adopté, le nouveau projet de loi affectera probablement presque tous les États fédéraux allemands. Selon l’Institut Robert Koch – l’agence fédérale allemande responsable du contrôle et de la prévention des maladies – seuls trois États fédéraux sur 16 ont un taux d’incidence sur sept jours inférieur à 100 pour 100 000 habitants. Dans l’état occidental de la Sarre, ce taux est de 98,8, ce qui signifie qu’il peut potentiellement franchir le seuil à tout moment.

Les autorités allemandes visent apparemment à mettre en œuvre les nouvelles règles dès que possible. Selon certains médias, le projet de loi a été approuvé par le cabinet fédéral et les gouvernements des États dans un bref délai et sans qu’aucune délibération ne soit rendue publique. Une vidéoconférence entre Merkel et les chefs des États fédéraux, initialement prévue pour lundi, a également été annulée.

Le président du Bundestag allemand, Wolfgang Schauble, a également indiqué clairement que le parlement pourrait se prononcer sur le projet de loi dans le cadre d’une procédure d’urgence et éventuellement l’approuver dès la semaine prochaine. La législation devra alors passer par le Bundesrat – une autre chambre du parlement allemand représentant les États fédéraux – et pourra entrer en vigueur dès le 19 avril, selon certains médias.

L’Allemagne est dans une forme de verrouillage depuis novembre, mais a du mal à enrayer une récente flambée des cas liés à la soi-disant variante britannique. L’Institut Robert Koch a récemment signalé une forte augmentation du nombre de nouveaux cas.

Plus tôt cette semaine, Merkel s’est également prononcée en faveur d’un verrouillage court et net à l’échelle nationale alors que le chef de l’Institut Robert Koch a déclaré qu’entre deux et quatre semaines de restrictions sévères pourraient être nécessaires pour mettre fin à la troisième vague Covid-19.

