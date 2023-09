De retour en Ligue des champions, Arsenal semble avoir sa place

Arsenal est revenu en Ligue des champions après six ans d’absence en battant le PSV Eindhoven 4-0 mercredi. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

LONDRES — L’enthousiasme était tel à Arsenal à l’occasion de sa première participation à la Ligue des Champions en six ans qu’ils ont imprimé les paroles de l’hymne de la compétition dans le programme de la journée. Peu de gens ont chanté « Zadok The Priest » le moment venu, mais il y a eu une acclamation audible alors que les mesures d’ouverture ont retenti dans un stade Emirates détrempé par la pluie, une libération cathartique de la douleur subie par leur absence prolongée du premier club européen. scène.

Les Gunners étaient déterminés à saisir leur chance, et ils n’ont pas déçu, remportant une victoire 4-0 sur le PSV Eindhoven mercredi grâce à une autorité généralement associée aux militants chevronnés de la Ligue des champions. Cependant, aucun des titulaires de leur précédente sortie – une défaite 5-1 à domicile contre le Bayern Munich en mars 2017 – n’est encore au club.

En fait, il ne reste qu’un seul membre survivant de l’équipe – le milieu de terrain Mohamed Elneny – de cette soirée, et avec un entraîneur recrue en Ligue des champions en la personne de Mikel Arteta, l’équipe locale aurait pu être pardonnée si elle abordait cette occasion tant vantée avec un peu de hésitation. Aucun n’était présent malgré l’adrénaline qui coulait dans leurs veines.

« C’était génial de voir l’ambiance et la musique de la Ligue des champions », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d’après-match. « Tout le monde était un peu ému avant ça. J’étais [emotional], Ouais. J’étais vraiment excité à ce sujet. Je voulais contrôler et ne pas trop montrer ça, mais j’étais vraiment excité.

« Le voyage a commencé l’année dernière lorsque nous avons gagné le droit de participer à cette compétition, où nous devons être en tant que club. Maintenant, nous devons produire ce que nous devons produire pour rester à ce niveau.

« Je pense que nous avons exploité cette énergie et cette émotion de la bonne manière. Parlons du plaisir. Évidemment, nous devons concourir à ce niveau, mais il faut profiter [these moments] parce que je pense qu’à la fin, c’est ce qui restera un souvenir. »

Même s’il faut dire que la défense du PSV était clairement celle de la Ligue Europa, Arsenal a fait preuve du genre d’efficacité impitoyable devant le but qu’Arteta a déploré jusqu’à présent lors de la campagne du club en Premier League.

Les matchs ont été plus serrés qu’Arteta ne l’aurait souhaité en raison de son incapacité à traduire leur supériorité sur le score, mais ils ont pris une avance de 3-0 en 38 minutes alors que Bukayo Saka, Leandro Trossard et Gabriel Jesus ont tous trouvé le chemin des filets avec trois finitions bien prises. . Le PSV n’a pas eu de réponse à la puissance de feu d’Arsenal, et cela a permis à Arteta de passer en pilote automatique en seconde période, apportant une série de changements en pensant au derby du nord de Londres dimanche, y compris des repos pour Jesus, Saka et le pivot du milieu de terrain Declan Rice. Martin Ødegaard a profité d’encore plus de liberté dans les zones dangereuses pour en ajouter un quatrième à la 70e minute, marquant depuis l’entrée de la surface dans ce qui devient rapidement sa marque de fabrique.

Le PSV offre une mesure de l’évolution récente d’Arsenal étant donné que ces deux équipes se sont rencontrées en phase de groupes de la Ligue Europa la saison dernière. En octobre dernier, l’équipe d’Eredivisie a perdu de peu par un but solitaire dans le nord de Londres et a remporté le match retour 2-0.

Arsenal a depuis investi massivement, avec l’arrivée de Trossard en janvier, Rice et Kai Havertz – qui ont tous deux débuté ici – les rejoignant cet été. Le résultat final a été une victoire éclatante qui pose une base solide à partir de laquelle ils peuvent construire leur défi dans le Groupe B.

Un autre soir, la sélection de David Raya dans les buts aurait fait davantage parler d’elle. Arteta a évoqué la perspective de faire tourner ses gardiens de but cette saison, mais il semble inquiétant pour Aaron Ramsdale que Raya ait débuté pour le deuxième match consécutif ici.

Toute suggestion que Ramsdale pourrait être le gardien de la coupe d’Arsenal a été rapidement éliminée ici. Si Raya débute contre Tottenham Hotspur et que Ramsdale est inséré pour le match de Coupe EFL de mercredi prochain à Brentford, la hiérarchie sera définitivement établie.

La capacité de Raya avec ses pieds était la principale raison pour laquelle Arsenal a opté pour l’international espagnol, acceptant un premier prêt d’une saison de Brentford avant une option pour rendre le transfert permanent que les Gunners prendront presque certainement. La première action du jeu était poignante dans ce contexte.

Jesus a renvoyé le ballon directement à Raya, qui a ensuite tenté de lancer une attaque d’Arsenal, permettant à la ligne de fond de démarrer sensiblement plus haut sur le terrain. Raya a terminé avec 58 touches, soit plus que le milieu de terrain Havertz, qui a joué 90 minutes dans l’une de ses performances les plus encourageantes sous le maillot des Gunners.

Ne voulant pas entrer dans une discussion plus approfondie sur la décision, Arteta l’a expliqué comme « une conviction que j’avais dans l’équipe, je voulais jouer contre l’adversaire attendu – et pas seulement cela, j’ai fait les autres changements pour la même raison ».

Arteta a été gentiment moqué dans certains milieux pour avoir joué une fois « You’ll Never Walk Alone » pendant l’entraînement dans le but d’acclimater ses joueurs à affronter Liverpool à Anfield pour ensuite perdre. Selon Jesus, plusieurs membres de l’équipe ont choisi de jouer l’hymne de la Ligue des champions dans le gymnase plus tôt cette semaine, en partie pour plaisanter.

Blague ou pas, Arsenal avait cette fois l’air d’avoir sa place.