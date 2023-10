De retour en bonne santé, Jake Cestone de Nazareth remporte une grande victoire contre Brother Rice – Shaw Local

Moins de deux ans après le début de sa carrière de footballeur au lycée, le receveur de deuxième année de Nazareth, Jake Cestone, a vécu toute une gamme d’émotions.

Tout d’abord, Cestone a été promu universitaire l’été précédant sa première année.

« Il a mérité d’être universitaire grâce à son mérite », a déclaré l’entraîneur de Nazareth, Tim Racki, à propos de Cestone.

Même Cestone, dont trois frères aînés jouaient au football pour Lake Park, a admis qu’il était choqué d’être membre universitaire d’un programme de calibre national.

« J’ai été arrêté au camp d’été », a déclaré Cestone. «Je ne savais pas à quoi m’attendre. Tous mes frères sont allés à Lake Park. C’est sorti de nulle part, mais c’était génial d’avoir cette opportunité.

Cestone a montré son potentiel au début de sa première année contre Lemont, captant plusieurs passes pour près de 100 verges en réception lors de la défaite à domicile du match hors conférence de la deuxième semaine.

«J’avais tellement d’adrénaline qui traversait mon corps, mais c’était génial», se souvient Cestone. «C’était génial. Vous pensez entendre la foule, mais lorsque vous êtes sur le terrain, vous êtes tellement concentré.

Trois semaines plus tard, la saison de Cestone s’est terminée brutalement avec une blessure à la cheville mettant fin à la saison, qu’il a subie à l’entraînement.

« Ce n’était pas une blessure ordinaire », a déclaré Cestone. « C’était vraiment mauvais, mais j’ai dû continuer à travailler. »

Puis, alors qu’il était sur le point d’être complètement rétabli, Cestone a subi une blessure à l’épaule qui l’a ramené à une autre série de rééducation.

« J’ai été absent encore six semaines, ce qui m’a plongé dans un travail plus profond et tout a commencé à s’additionner », a-t-il déclaré. « J’étais probablement absent depuis sept mois. J’ai finalement été autorisé environ un mois avant le camp d’été, vers avril environ. J’allais même faire de la lutte, mais j’ai été autorisé à temps pour courir sur piste.

Au cours de sa rééducation, Cestone de 6 pieds 1 pouce et 175 livres a vu ses coéquipiers remporter huit matchs consécutifs pour remporter le championnat d’État de classe 5A.

« J’ai juste essayé de faire tout ce que je pouvais pour aider mes coéquipiers, même en leur donnant des gants et des chauffe-mains en marge », a déclaré Cestone. «C’était difficile émotionnellement de rester assis. J’étais content pour mes coéquipiers et j’essayais de faire de mon mieux pour les aider à chaque étape, même si je ne pouvais pas jouer. J’ai passé beaucoup de temps à m’entraîner, je suis allé dans la même entreprise de PT et chez la même personne. Mon physiothérapeute (entraîneur) m’a poussé fort et mon père m’a poussé fort à être en bonne santé.

Vendredi dernier, lors d’un match clé contre Brother Rice, Cestone a apporté son aide sur le terrain avec une performance exceptionnelle. Il a capté sept passes pour 137 verges et quatre touchés, soulignés par une réception de touché de 52 verges pour propulser les Roadrunners vers une victoire de 31-30 par derrière dans un match incontournable pour maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires.

Les Roadrunners (3-4, 1-1 CCL/ESCC Orange) doivent battre Marian Catholic et St. Francis pour devenir éligibles aux séries éliminatoires.

« Sachant à quoi nous étions confrontés dans une grande équipe comme Brother Rice et que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre, je savais que je devais intervenir et m’appuyer sur l’équipe », a déclaré Cestone. «Je savais que notre quart-arrière Logan Malachuk pouvait me transmettre le ballon et je devais m’ouvrir. Nous avions pratiqué toute la semaine ensemble.

«Je suis extrêmement excité pour nos deux derniers matchs. Je saute de joie en y pensant. J’ai regardé des films et fait du repérage. J’ai eu tellement de discussions avec l’entraîneur Racki et mes deux blessures. J’ai joué deux mauvais matchs et il m’a fallu beaucoup de temps pour surmonter cela. J’essayais de retrouver l’alchimie avec Logan, puis j’ai rattrapé Montini au milieu et ma cheville est passée sous le secondeur et mon corps est passé par-dessus lui. Je suis resté au sol pendant cinq secondes. Je pensais m’être encore cassé la cheville, mais j’ai ensuite sauté et j’ai continué à jouer. Cela a changé quelque chose en moi.

Racki était d’accord.

« Je pouvais enfin voir son explosivité revenir (vendredi) », a déclaré Racki. « Il était revenu à son état d’avant la blessure. Il n’a jamais eu de blessure grave auparavant, mais c’est un enfant mentalement fort. Les blessures sont difficiles à encaisser. Il a finalement réussi à le franchir. Il a retrouvé sa confiance et a surmonté la bosse et joue maintenant bien pour nous.

Le quarterback de Downers Grove North Owen Lansu (1) libère un laissez-passer alors que Ben Starmann (5) de Glenbard West se ferme lors d’un match le 9 septembre 2023 à l’école secondaire Glenbard West de Glen Ellyn. Jon Cunningham pour Shaw Local News Network (Jon Cunningham pour Shaw Local Ne)

Downers Grove North cherche à se remettre sur la bonne voie

Cinq jeux.

Cinq victoires.

Downers Grove North a commencé la saison de manière impressionnante, chevauchant le quart-arrière de deuxième année Owen Lansu et une défense solide. Les Trojans ont ouvert la saison avec une impressionnante victoire sur la route contre St. Francis, ont battu leur rival Downers Grove South 35-13 et ont écrasé Glenbard West 31-7 sur la route.

Après avoir battu Proviso West et Oak Park-River Forest, les Trojans ont perdu par décision 32-21 contre York lors de la sixième semaine et ont perdu 17-7 contre Lyon vendredi dernier.

Un facteur important dans la défaite des Trojans (5-2, 3-2 West Suburban Silver) deux matchs de suite vient de l’absence du porteur de ballon vedette Noah Battle, qui a accumulé 198 verges contre Glenbard West.

« Nous espérons qu’il reviendra bientôt », a déclaré l’entraîneur de Downers Grove North, Joe Horeni, à propos de Battle. « Cela a été difficile pour l’équipe après avoir commencé invaincue. Nous avons joué un match difficile contre York, puis la semaine dernière, nous avons en quelque sorte cédé certaines choses en tâtonnant deux fois, en effectuant un mauvais snap et en effectuant une interception tardive. Nous devons nous concentrer sur nous et sur ce que nous pouvons contrôler. La semaine dernière, nous nous sommes blessés. Nous devons nous améliorer quotidiennement. L’équipe est certainement déçue, mais nous avons eu un bon entraînement lundi et nous sommes impatients de nous remettre au travail et d’éliminer tout cela.

Les Trojans disputeront un match croisé sur la route de la banlieue ouest contre Hinsdale South (3-4) vendredi à 19h30. Les Hornets ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives avec une victoire de 52-0 contre Proviso East la semaine dernière.

« J’aime leur projet, mais nous n’en avons pas vu beaucoup parce que nous n’avons pas d’adversaires communs », a déclaré Horeni à propos de Hinsdale South. J’aime ce qu’ils font offensivement et défensivement et ils ont certains joueurs qui vont dans les deux sens, donc ils sont durs.

Points bonus

Glenbard West a mis fin à la séquence de 17 victoires consécutives de York avec une victoire retentissante de 28-7 la semaine dernière… IC Catholic avait neuf joueurs écartés lors de la défaite de la semaine dernière contre Loyola, dont le quart-arrière vedette Dennis Mandala et la recrue de l’Iowa KJ Parker.