De retour du Deep South pour faire face à une accusation de meurtre, le deuxième imposteur présumé du DTE se voit refuser la caution

C’était un samedi après-midi calme dans le nord-ouest de la Louisiane il y a deux semaines lorsque les députés du comté ont reçu une demande urgente du Michigan : soyez à l’affût de Carlos Jose Hernandez, 37 ans, considéré comme un faux employé du DTE et lié à un meurtre à Rochester. Collines.

L’information du Michigan indique que Hernandez était dans une camionnette, se dirigeant vers le sud sur la I-49 depuis l’Arkansas. Les députés de la paroisse de Caddo ont repéré le camion et l’ont suivi jusqu’au centre-ville de Shreveport. C’est là que l’adjoint Michael Rocco a pu arrêter Hernandez et le placer en détention sans incident, l’arrêtant non seulement pour le meurtre du Michigan, mais également pour plusieurs mandats d’arrêt pour vol à main armée de l’Ohio.

Depuis lors, les autorités du Michigan demandent le retour d’Hernandez. Vendredi, il a été traduit en justice devant le tribunal de district 52-3 de Rochester Hills. La juge Laura Polizzi a nié la caution, tout comme elle l’a fait la semaine dernière pour le complice présumé d’Hernandez, Joshua Zuazo, 39 ans. Les deux hommes, résidents de Dearborn, ont été accusés du meurtre du bijoutier Hussein (Sam) Murray, 72 ans. Murray et sa femme avaient autorisé le duo à entrer chez eux après que les hommes leur eurent dit qu’ils étaient des travailleurs du DTE et qu’ils devaient vérifier une fuite de gaz. dans le sous-sol des Murray, selon la police.

Les procureurs du comté d’Oakland ont déclaré que voici ce qui s’était passé : le 11 octobre, les députés du comté ont répondu à un appel au 911 depuis la maison, où ils ont trouvé Murray ligoté et mortellement battu dans le sous-sol. Sa femme était à l’étage, scotchée sur une chaise, et pensait que son mari avait été kidnappé avant de réussir à se libérer suffisamment pour appeler le 911. Parce qu’ils ont collé Murray et sa femme avec du ruban adhésif, chaque accusé criminel a été accusé de deux chefs d’accusation d’emprisonnement illégal en plus du crime de meurtre. Zuazo a été arrêté le 14 octobre dans le canton de Plymouth. Tous deux étaient détenus vendredi à la prison du comté d’Oakland.

Hussein était propriétaire de Gold and Glitter Jewelry, une boutique à Hamtramck. Depuis la découverte du crime, la police et les procureurs ont averti les habitants de la région métropolitaine de Détroit de ne permettre à aucun étranger d’accéder à leur domicile si les résidents ne sont pas sûrs de son identité. Les responsables du DTE ont exhorté les clients à demander une pièce d’identité avec photo à toute personne arrivant à leur domicile ou à leur entreprise en disant qu’ils viennent du DTE. Si quelque chose concernant l’apparence d’un étranger vous semble anormal, appelez le service client de DTE. Et si la personne devient agitée ou agressive, appelez le 911.

Le meurtre criminel est un crime passible de la perpétuité sans libération conditionnelle. L’emprisonnement illégal est un crime passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 $.

