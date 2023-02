De retour derrière le bureau pour l’USMNT

La couverture de l’équipe nationale masculine des États-Unis a débuté sur HBO Max et TNT en janvier. Dessus, il y avait un visage familier en Kyle Martino. L’ancien joueur de l’USMNT a longtemps été analyste sur NBC et sa couverture de la Premier League.

Martino est l’un des analystes les plus talentueux disponibles à la télévision américaine, c’est donc un atout majeur pour Warner Bros. Discovery dans ses efforts avec l’équipe nationale.

Il s’entretient avec Kartik Krishnaiyer de World Soccer Talk sur un certain nombre de sujets. Parmi eux, il y a les différences entre l’analyse des matchs de club et les matchs nationaux, pourquoi il a été absent de la scène télévisuelle pendant si longtemps, travaillant avec Luke Wileman, ce qui a permis à Warner Bros-Discovery de se démarquer et d’autres points.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

