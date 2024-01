De retour de Gaza, un soldat israélien tue un ami à Tel Aviv – Médias israéliens

Par l’équipe de Palestine Chronicle

Un soldat israélien récemment revenu de la bande de Gaza a tué un ami à Tel-Aviv, ont rapporté samedi les médias israéliens.

La Douzième chaîne israélienne a rapporté qu’« un soldat israélien, récemment revenu des combats dans la bande de Gaza, a tué son ami dans un appartement ».

Il a indiqué que la fusillade avait des implications criminelles et que l’auteur et la victime étaient tous deux âgés de 25 ans.

“L’auteur portait une arme homologuée”, indique le rapport, sans fournir davantage de détails sur l’incident et ses circonstances.

Les médias israéliens ont rapporté ces derniers mois que des milliers de soldats démobilisés après la guerre à Gaza subissent des traumatismes d’après-guerre.

Les « fantômes » de Gaza traquent les soldats israéliens dans leur sommeil – Médias israéliens

Plus tôt ce mois-ci, le site Internet israélien Walla a publié une enquête révélant que « des symptômes de réaction de stress au combat sont apparus chez au moins 1 600 soldats israéliens depuis le début de l’opération terrestre dans la bande de Gaza il y a environ deux mois ».

Hormis les soldats israéliens, la demande de services de santé mentale « a augmenté en raison de la guerre à Gaza » et le système est menacé de s’effondrer, selon un rapport. rapport publié par le journal israélien Haaretz le 31 décembre.

Selon Haaretz, la situation est encore aggravée par le fait que « des dizaines de psychiatres travaillant dans le système public de santé mentale israélien ont récemment quitté le pays pour la Grande-Bretagne ».

Haaretz a cité le Dr Shmuel Hirschmann, chef du Forum des directeurs des centres de santé mentale, disant que « le système manque d’environ 400 psychiatres ».

1 600 soldats israéliens souffrent du stress du combat alors que le système de santé mentale est menacé de s’effondrer

Le Forum aurait écrit jeudi une lettre au contrôleur de l’État pour résoudre le problème. « Nous nous tournons vers vous en désespoir de cause concernant la situation difficile du système de santé mentale en Israël », aurait indiqué la lettre.

Israël cible sans relâche la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 25 105 Palestiniens ont été tués et 62 681 blessés lors du génocide israélien en cours à Gaza depuis le 7 octobre. Les estimations palestiniennes et internationales indiquent que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants.

(PC, Anadolu)