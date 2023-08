De retour de Californie et de Rish ! est déjà vidé. Provoquez les élections

Cle rêve californien. Depuis son retour de vacances à Santa Monica, Rishi Sunak était submergé par un sentiment de désespoir. Une futilité qu’aucune séance sur son Peloton ne pourrait effacer. Il était censé vivre sa meilleure vie. Le technicien est devenu premier ministre. L’homme qui est tombé sur Terre pour sauver le Royaume-Uni de Boris Johnson et Liz Truss. Où était la gratitude pour tout ce qu’il avait fait ? Au mieux, le pays était totalement indifférent à ses efforts. Au pire, c’était hostile.

Il en était désormais réduit à des séances de photos de plus en plus dénuées de sens, avec des gens perplexes qui ne savaient pas pourquoi il était là. Ce n’était pas comme s’il avait quelque chose de nouveau à dire. Combien de temps encore pourrait-il annoncer des choses qui n’arriveraient probablement jamais ? Même lui avait du mal à croire en lui. Même lui pouvait voir qu’il était à son meilleur quand il ne faisait rien. L’homme invisible.

Peut-être devrait-il simplement abandonner et attendre l’inévitable lors des élections générales de l’année prochaine. C’était tellement épuisant de lutter contre la marée. Il faut toujours avoir l’air heureux. Comme s’il s’en souciait réellement. Ce n’était pas censé se passer ainsi. Il avait prévu tout l’été. Et pourtant, le monde avait refusé de se plier à sa volonté. Cela n’était jamais arrivé auparavant. Tout cela était des plus troublants. Était-il en train de perdre le contact ? Perdre sa religion. Sûrement pas. Ce doit être le pays qui n’était pas synchronisé. Pas lui.

Rish! a enlevé ses baskets et a regardé par la fenêtre de son bureau de Downing Street. Il pouvait sentir la colère monter en lui. Tous les efforts déployés pour contrôler l’agenda médiatique se sont retournés contre eux. Il avait commencé par une semaine « stop les bateaux ». Cela lui rapporterait sûrement de bons titres. Apparemment non.

Tout ce dont on se souvenait maintenant, c’était que l’idiote Suella Braverman voulait envoyer des réfugiés sur l’île de l’Ascension. De toute façon, il n’avait jamais vraiment voulu qu’elle soit ministre de l’Intérieur et avait espéré que Robert Jenrick pourrait la garder sous contrôle. C’est mauvais. Il avait oublié à quel point Honest Bob était vraiment inutile. Bon pour plaire aux gens et pas grand-chose d’autre. Il aurait dû se rappeler que sa seule véritable réussite au sein du gouvernement avait été d’accorder un permis de construire à un donateur pornographe conservateur afin que le sale Richard Desmond puisse éviter une facture fiscale.

Puis il y avait eu le désastre du Bibby Stockholm. D’abord, il est resté vide pendant des semaines, puis à peine les premiers réfugiés installés à bord ont dû être évacués. L’honnête Bob n’avait qu’un seul travail : s’assurer que la barge disposait d’un certificat de santé et de sécurité. Pour aggraver les choses, le secrétaire à la Santé avait insisté sur le fait que la légionelle n’était pas un problème de santé. Bon Dieu, il se débarrasserait de Steve Barclay s’il le pouvait. Le problème, c’est qu’il avait déjà rempli son cabinet d’imbéciles. Après cela, il était devenu un idiot sur les banquettes arrière.

Même sa pièce de résistance consistant à menacer de quitter la Convention européenne des droits de l’homme a mal tourné. Rish! J’aurais juré que la plupart des gens détestaient suffisamment les réfugiés pour se lancer dans cette voie. Mais non. Il s’est avéré que la majeure partie du pays se sentait très attachée aux principes fondamentaux de la décence internationale. À quel point pouvez-vous vous tromper ? Où était l’enthousiasme suscité par l’adhésion de la Russie et de la Biélorussie en dehors de la CEDH ? Qu’est-ce qui n’allait pas chez les gens ?

La prochaine étape avait été la semaine de la santé. Son annonce de 900 nouveaux lits pour faire face aux 7 millions de rendez-vous à l’hôpital en retard aurait dû être un coup sûr. Au lieu de cela, les gens voulaient simplement savoir où trouverait l’argent pour doter ces lits. Dénigrer encore une fois la Grande-Bretagne. Pourquoi avez-vous besoin de personnel ? Tout le monde devrait apprendre à voler de ses propres ailes à l’hôpital. Ne soyez pas attendu par les médecins et les infirmières. Il valait mieux oublier le reste de la semaine de la santé. Rish! certainement.

Et qu’en est-il de l’économie ? Il méritait sûrement du crédit pour cela. À sa grande surprise, il semblait qu’il pourrait atteindre l’objectif d’inflation qui semblait facilement réalisable lorsqu’il l’avait fixé. « Hourra », avait dit Jeremy Hunt. « Les prix baissent enfin. » Sunak avait gémi à cela. Avoir un chancelier économiquement analphabète peut parfois être un fardeau. Il avait dû l’informer que les choses que les gens ne pouvaient pas se permettre aujourd’hui deviendraient tout simplement plus inabordables un peu plus lentement.

« Peu importe », avait déclaré Jezza. « Au moins, notre plan fonctionne. » Sauf que ce n’était pas le cas. La baisse de l’inflation n’a rien à voir avec le gouvernement. Quelque chose que les électeurs avaient compris depuis longtemps. Mais bon, nous pourrions tous nous réjouir du fait que l’économie a augmenté de 0,2 % et que nous pourrions éviter une récession. Laissez le bon temps rouler.

A présent Rish ! était dans une grande bouderie. Refusant d’admettre que la semaine de l’éducation du gouvernement était réellement une semaine de l’éducation. En grande partie parce que même lui pouvait voir qu’il ne servait à rien d’aggraver une mauvaise situation. «Je sais», avait dit Gillian Keegan. « Pourquoi ne disons-nous pas simplement à tout le monde qu’il ne sert à rien de travailler dur pour obtenir les A-levels et GCSE, car c’est une perte de temps ? Et ces imbéciles qui vont à l’université font une bonne affaire en se retrouvant endettés de 50 000 £. Hmm.

Pour couronner le tout, l’équipe féminine d’Angleterre de football avait perdu la finale de la Coupe du monde. Rish! avait hâte de s’en attribuer tout le mérite. Cela aurait été le seul succès incontesté de son gouvernement conservateur. Les Lionnes auraient été ravies d’être photographiées avec lui au n°10. Elles devraient avoir autant de chance.

Peut-être qu’il leur organiserait juste une réception de toute façon et espérait que personne ne remarquerait qu’ils étaient finalistes. James Cleverly ne le ferait pas. Il avait été ravi d’aller à Sydney pour le week-end. Le ministre des Affaires étrangères n’a jamais été aussi heureux qu’en tournant à gauche pour la première classe sur un vol long-courrier. Idéalement, il vivrait le reste de sa vie dans un siège qui se transformerait en lit.

Rish! regarda son iPhone. En espérant de l’inspiration. Voilà pour sa réinitialisation estivale. Désormais, tout ce qu’il pouvait espérer était une conférence du parti où la plupart de ses députés envisageaient de perdre leur siège d’ici un an. C’est ce qu’il appelle le leadership. Eh bien, foutez son parti et foutez le pays. S’ils ne l’appréciaient pas, ils pourraient en faire un. Dans environ un an, il serait à nouveau un homme libre. Rêve californien.