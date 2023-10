De retour aux affaires | Actualités sur les avantages sociaux des employés

Lorsque la Grande Démission déclenchée par la pandémie a provoqué des vagues d’attrition sur un marché du travail déjà tendu, l’équipe de direction de l’entreprise de logiciels pour laquelle je suis CHRO savait que nous devions exploiter de nouvelles sources de talents afin de continuer à croître.

Nous savions également qu’alors que de nombreuses personnes quittaient leur emploi, il existait un bassin important de personnes hautement qualifiées, dont beaucoup de femmes, qui restaient à l’écart, souhaitant réintégrer le marché du travail mais ne disposant pas d’une voie claire pour y parvenir.

C’est ainsi qu’est né un programme de formation au retour au travail qui, près de trois ans plus tard, est devenu un incontournable au sein de notre entreprise en raison des avantages substantiels qu’il apporte à l’entreprise et aux participants eux-mêmes. Dans le cadre de ce programme, que nous avons baptisé Encore, nous recrutons des femmes ayant une expérience professionnelle antérieure et qui sont sans emploi depuis une période prolongée et leur offrons une formation, une reconversion ou un perfectionnement et un mentorat, soit dans un domaine dans lequel elles ont une expérience préalable, ou dans un domaine qui est nouveau pour eux. L’objectif est qu’ils réintègrent le marché du travail après avoir terminé le programme, que ce soit dans notre entreprise ou ailleurs.

Le concept s’appelle returnship, et il semble lentement faire son chemin. Christine Winston de Path Forward, une organisation qui promeut le concept, a récemment estimé qu’il y avait désormais entre 200 et 225 entreprises ayant proposé des programmes de retour aux États-Unis.

Le programme de retour d’Unanet répond à plusieurs objectifs. Plus important encore, il est conçu pour élever les femmes , un segment qui a connu des pertes d’emploi plus importantes que les hommes au début de la pandémie. De plus, nous sommes une entreprise fondée par des femmes qui se soucie profondément de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) sur le lieu de travail. Le programme Encore correspond donc à la philosophie et à la culture de notre entreprise. Et cela permet de pénétrer dans un vivier de talents largement inexploité à une époque où trouver des employés de qualité est particulièrement difficile.

Aujourd’hui, Encore dépasse les attentes sur tous ces fronts. Notre premier diplômé de retour s’épanouit ici dans un rôle de graphiste à temps plein, et d’autres diplômés ont réussi à transformer le programme en un travail à temps plein. Les dirigeants d’entreprise s’extasient sur le fait que les participants au programme apprennent vite et correspondent à notre culture et à notre style de travail. Et non seulement Encore aide Unanet à atteindre ses objectifs DEI, mais il accroît également la notoriété de notre marque.

Les résultats du programme ont été si positifs pour les participants ainsi que pour notre entreprise que nous sommes en train de l’étendre. Récemment, nous avons commencé à recruter directement pour des postes de débutant à temps plein et nous ajoutons une nouvelle flexibilité au programme en assouplissant les exigences qui recrues être inactif depuis au moins 12 mois et détenir un diplôme de premier cycle d’un collège ou d’une université accréditée. Ce faisant, nous pourrons entrer en contact avec des personnes encore plus talentueuses et qualifiées. Nous avons également récemment lancé un appel à nos équipes internes pour évaluer leur intérêt à accueillir de nouveaux participants pour une session d’hiver.

Aussi positive qu’Encore s’avère être une force au sein de notre entreprise, l’expérience nous a beaucoup appris sur la façon de mettre en place un programme de retour réussi. Voici quelques suggestions:

1. Définissez les types de candidats que vous souhaitez recruter, l’ensemble des compétences que vous souhaitez développer et le résultat final

Nous considérons Encore comme un élément à long terme de notre stratégie RH axée sur l’autonomisation des femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail après une interruption prolongée. Nous considérons la participation au programme comme une réussite si elle mène à un emploi, que ce soit au sein de notre entreprise ou ailleurs. En plus de proposer un développement de compétences spécifiques à l’emploi, nous avons conçu une formation sur mesure pour fournir des compétences de base en matière de communications commerciales et de technologie, développer la résilience aux gérer le stress , l’anxiété et le changement qui accompagnent le retour au travail, et vous épanouir dans un environnement de travail virtuel/hybride. Nous nous concentrons également sur le développement de leurs compétences en matière de collaboration, de réseautage et d’établissement de relations, tout en renforçant l’aspect mentorat du programme en jumelant les participants à des mentors/ambassadeurs.

2. Donner la priorité à l’adhésion précoce des dirigeants

Obtenir l’équipe de direction d’Unanet derrière le programme dès le début a été essentiel au succès d’Encore. En établissant les bases du programme, nous leur avons présenté des arguments clairs expliquant pourquoi le retour est une bonne solution pour l’entreprise.

3. Alignez le programme sur les marchés desservis par votre organisation

Nous avons ouvert notre programme de retour aux anciens militaires parce que les contrats gouvernementaux dans le domaine militaire/défense représentent l’un de nos marchés clés.

4. Tirer parti des alliances avec des organisations apparentées

L’alignement avec les centres de femmes locaux, les organisations de femmes dans la technologie, les groupes de ressources pour anciens combattants et autres a contribué à générer une large sensibilisation et un grand intérêt pour Encore.

5. Mesurez les progrès et l’impact du programme, recueillez des commentaires et soyez ouvert à apporter des ajustements à la volée

Les commentaires que nous avons recueillis auprès des participants Encore et des personnes qui les gèrent (via des sondages, des contacts individuels, etc.) nous ont permis d’améliorer le programme, par exemple en introduisant une formation spéciale pour les gestionnaires de retours. Nous mesurons également systématiquement dans quelle mesure le programme répond aux besoins des recrues et de l’entreprise.

Jusqu’à présent, les mesures que nous avons prises suggèrent que notre programme de retour ne se contente pas de répondre aux attentes, il les dépasse. Ici chez Unanet, les retours sur les retours sont en effet forts.