Fraîchement sorti de son triomphe en UEFA Champions League avec le club de Chelsea, l’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, a déclaré qu’il s’agissait de « se remettre au travail » dans la Ligue des Nations de la CONCACAF.

C’est samedi que les Bleus ont battu Manchester City pour remporter leur deuxième triomphe en UCL. Pulisic est entré en jeu pour les 34 dernières minutes et a failli marquer. Après le coup de sifflet final, il a enfilé un sweat à capuche de l’équipe nationale américaine à la suggestion de son père et a profité de l’instant présent.

Mais pour Pulisic, il est maintenant temps d’essayer de remporter la première Ligue nationale en commençant par la demi-finale de jeudi contre le Honduras à Empower Field at Mile High à Denver. Le vainqueur de ce match affrontera les vainqueurs de l’autre demi-finale entre le Mexique et le Costa Rica.



Pulisic et Zack Steffen – qui est le gardien de but suppléant de City – sont arrivés à temps pour la séance d’entraînement de mardi à l’extérieur de Denver.

« Cela a été des jours incroyables, certainement », a déclaré Pulisic lors d’un appel Zoom avec des journalistes. « De toute évidence, pouvoir célébrer et avoir de la famille et des amis là-bas et être avec mes coéquipiers a été une réalisation incroyable, alors nous sommes vraiment fiers. Et, oui, maintenant c’est de retour au travail. Mais je suis heureux, je ‘ Je suis ravi d’avoir la chance de remporter ce trophée avec l’équipe nationale, et oui, je suis prêt à y aller. »

jouer 1:13 Herculez Gomez dit qu’il ne peut pas imaginer Christian Pulisic trouver une meilleure situation dans un grand club s’il quitte Chelsea.

On a demandé à Pulisic à quel point il était difficile de basculer entre les fonctions du club et de l’équipe nationale, mais il dit que la transition est quelque chose qu’il connaît bien.

« Passer d’une compétition à l’autre, c’est ce que j’ai fait toute la saison », a-t-il déclaré. « Il faut donc constamment se recentrer et se préparer pour le prochain match et des rotations rapides et c’est quelque chose auquel je suis habitué. C’est un gros problème, mais il n’y a pas vraiment d’interrupteur que je dois actionner. Je jouais au au plus haut niveau, et je me sens prêt et excité pour ces matchs à venir. »

Dans d’autres nouvelles de l’équipe américaine, le manager Gregg Berhalter a déclaré que le milieu de terrain Tyler Adams, qui souffre d’une blessure au dos, s’est entraîné avec l’équipe hier et ferait de même mercredi. Adams reste sur la liste de l’équipe, mais on ne sait pas s’il verra le terrain jeudi.

« Tyler est en train de revenir », a déclaré Berhalter. « Il a pu s’entraîner en équipe hier, et en termes de disponibilité pour demain, nous travaillons toujours sur l’entraînement aujourd’hui. Mais les signes semblent bons qu’il progresse. »

Pulisic a déjà affronté le Honduras lors des qualifications pour la Coupe du monde et a déclaré que l’USMNT s’attend à un match difficile jeudi.

« Ce n’est jamais un adversaire facile », a-t-il déclaré à propos de Los Catrachos. « Ils vont se battre. Nous jouons pour cela pour ce titre de Ligue des Nations. »