De retour au travail à la manière de Google

Google aime être différent. Il n'est donc pas surprenant que l'entreprise ait des idées pour le bureau post-pandémique. Alors que Google commence à ramener les employés dans les bureaux de certaines régions, il prévoit d'expérimenter des moyens de leur donner plus d'espace pour les coudes et de combiner des éléments de travail virtuel avec une collaboration en personne. L'objectif, comme mon collègue Dai Wakabayashi l'a décrit dans un article sur la vision de Google du nouveau bureau, est de réinventer un lieu de travail plus heureux et plus productif. Dai m'a parlé de ce que Google a appris de la dernière année d'employés travaillant principalement en dehors des bureaux, et de la question de savoir si une entreprise aux ressources illimitées sera un modèle du futur lieu de travail. Shira: Qu'est-ce que Google a trouvé à partir de plus d'un an de travail principalement à distance? Dai: Google a été surpris de la productivité de sa main-d'œuvre. Certains employés aimaient travailler en dehors du bureau, ou en aimaient certains aspects, et n'étaient pas disposés à retourner dans un bureau à plein temps. Un inconvénient dont les dirigeants de Google ont parlé était le manque de créativité et de collaboration, ainsi que la difficulté à établir une culture et une confiance en milieu de travail, lorsque les gens n'étaient pas ensemble en personne.

Mais même avant la pandémie, Google avait commencé à croire que son environnement de travail de bureau actuel était cassé. Cassé de quelle manière? Une partie du problème est que la main-d’œuvre de Google a augmenté si rapidement et que l’entreprise a emballé des gens dans des bureaux. La société mère de Google, Alphabet, compte désormais 140 000 employés à temps plein, soit plus du double qu’il y a cinq ans. Certains employés ont dit qu’ils avaient du mal à se concentrer au bureau parce qu’il y avait trop de monde et de distractions. Et certains complexes de bureaux de Google étaient si étendus qu’il a fallu beaucoup de temps aux gens pour se déplacer d’un bâtiment à l’autre. Le travail de bureau ne fonctionnait pas pour beaucoup de gens. Qu’est-ce que Google essaie de faire différemment maintenant? Premièrement, il veut offrir plus de sécurité ou un sentiment de sécurité en échelonnant la fréquence à laquelle les gens viennent au bureau et éventuellement en «dé-densifiant» ses bureaux. C’est pour réduire la propagation potentielle de Covid-19 maintenant, et Google pense à l’avance aux saisons annuelles de la grippe et aux futures pandémies potentielles. Le responsable de l’immobilier de Google a déclaré qu’assurer une distance de six pieds dans le bureau signifiait qu’il ne pouvait utiliser qu’un seul bureau sur trois dans les configurations actuelles. Google se rend également compte qu’il ne peut plus exiger que les gens viennent au bureau cinq jours par semaine. Et il veut être plus flexible face aux besoins changeants des gens. Un exemple est les espaces de travail qui peuvent être configurés en fonction des besoins d’une équipe ou d’un projet particulier. Il expérimente également des systèmes de chauffage et de climatisation personnels sur des bureaux et des espaces de réunion extérieurs sur le thème des camps. Google appelle ces changements un pilote qui s’appliquera à 10% de son espace de travail mondial.

Cela va-t-il arriver partout? Où sont mes tentes de travail extérieures et mon système de chauffage personnel? Cela coûtera probablement des milliards de dollars à Google, et la plupart des entreprises ne peuvent pas se le permettre. Mais Google est depuis longtemps un pionnier dans les pratiques d’emploi et la conception de bureaux. Des entreprises technologiques comme Google ont contribué à répandre le concept d’espaces de bureau grands ouverts avec de hauts plafonds et des bureaux entassés les uns à côté des autres. Si ces nouvelles idées sur un environnement de bureau avec le meilleur du travail à distance et en personne réussissent, des éléments de ce que fait Google peuvent également se répercuter sur d’autres types d’entreprises. Quelles questions vous posez-vous sur la manière dont cela fonctionnera pour Google? Certains employés de Google veulent retourner dans un bureau à plein temps, tandis que d’autres veulent travailler à distance pour toujours. Comment Google va-t-il répondre aux désirs individuels de dizaines de milliers de personnes? Si Google oblige les gens à travailler dans un bureau environ deux jours par semaine, est-ce que cela va renvoyer ceux qui refusent? Google sait que ses employés sont très demandés. Et il y a tellement d’inconnues quant à savoir si un mélange de travail à distance et de bureau sera le meilleur des deux, ou le pire de chacun. Tout cela est très important pour Google et pour ses employés. Il n’y a rien de plus personnel que la liberté et l’autonomie autour de votre travail.

Astuce de la semaine Technologie sans contact pour le transit Si vous prévoyez de redémarrer bientôt votre trajet jusqu’au bureau, vous serez peut-être surpris de voir les technologies nouvellement utilisées pour les bus, les métros et autres transports partagés. Brian X. Chen, Chroniqueur sur les technologies grand public du New York Times, décrit certaines des options pour payer numériquement le transport en commun: Les travailleurs retournant progressivement aux bureaux, beaucoup se préparent à faire la navette. Il faut savoir que vos options de paiement pour les transports en commun peuvent avoir changé au cours de la dernière année pour inclure des options sans contact, comme payer avec le robinet d’un smartphone plutôt que d’insérer un billet ou une carte. C’est une aubaine à l’ère de la germophobie induite par une pandémie. Pour les propriétaires d’iPhone, Apple Pay est désormais accepté par de nombreux opérateurs de transport en commun dans des régions comme la région de la baie de San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles et Washington, DC Pour les propriétaires d’Android, Google Pay est également accepté par des dizaines d’agences de transport en commun. Alors, comment configurez-vous cela? Les sites varient légèrement en fonction de l’endroit où vous vous déplacez, mais le premier endroit à vérifier est le site Web de votre agence de transport en commun. Par exemple, les navetteurs de la région de la baie peuvent visiter le site Web de Clipper et cliquer sur Payer avec votre téléphone. À partir de là, le site répertoriera les étapes pour transférer ou démarrer une nouvelle carte Clipper sur Apple Pay ou Google Pay. Avant de partir… Un grand procès avec de gros enjeux: Dans un essai qui commence lundi, le fabricant du jeu vidéo Fortnite affirme qu’Apple utilise la puissance de son App Store pour étouffer la concurrence et nuire aux développeurs d’applications. Mes collègues Jack Nicas et Erin Griffith ont écrit sur ce que cette affaire judiciaire signifie pour le monde des applications et des utilisateurs d’iPhone. (Jack a également dit à DealBook ce qu’il avait hâte d’entendre des témoins.)

La place de la ville Clubhouse, ou une arme des autoritaires? Vivian Yee et Farnaz Fassihi explorent la manière dont Clubhouse, l’application de conférence uniquement audio, devient l’un des rares endroits où les habitants des pays répressifs du Moyen-Orient peuvent se connecter librement et discuter de questions tabou. Mes collègues demandent également: Est-ce que Clubhouse – comme Facebook et Twitter – passera d’un outil d’expression libre à une autre façon pour de nombreux gouvernements de la région de contrôler leurs citoyens?

La nécessité de la quarantaine est la mère de l'invention: Bloomberg News a écrit sur plusieurs sites Web qui ont vu le jour à Singapour pendant la pandémie pour louer des articles comme des vélos d'exercice, des machines à laver portables et des pianos électroniques aux voyageurs qui doivent s'isoler dans des hôtels ou d'autres établissements choisis par le gouvernement pendant deux semaines. Câlins à ça La laveuse et la sécheuse peuvent être des instruments de musique? Oui, ils peuvent. (Activez le son pour une expérience complète de cette L'air de Rick Astley, ceinturée dans les bips de la machine à laver et les portes qui claquent.)