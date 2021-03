De retour au bureau pendant Covid? Voici comment vous pouvez reprendre le travail en toute sécurité

Le verrouillage national induit par la pandémie a eu un lourd tribut sur les entreprises et les particuliers. Dans la bataille en cours contre le COVID-19, le travail à domicile (WFH) est devenu un arrangement largement accepté. Maintenant que les restrictions sont levées, les entreprises essaient de profiter de l’occasion pour se remettre en marche. Si le travail à domicile était une transition essentielle, au milieu de la nouvelle normalité, c’était difficile pour beaucoup. Le gouvernement a publié des règlements détaillés alors que nous sommes nombreux à retourner au pouvoir. La pandémie est toujours là et il ne faut pas l’oublier. Oui, des dispositions sont prises conformément aux directives officielles pour la numérisation thermique et la désinfection dans les bureaux. Cependant, il est de la plus haute importance que vous preniez également personnellement quelques précautions. Après tout, à votre retour, ce sera à vous de créer un environnement de bureau sûr, axé sur l’hygiène et tenant également compte des besoins en matière de santé mentale. Voici comment vous pouvez assurer un retour au bureau en toute sécurité:

1. Évitez les réunions de groupe et les rassemblements. Gardez le nombre de personnes qui se rassemblent dans une zone extrêmement limité en fonction de la configuration. Il est fortement recommandé que les réunions avec les clients et même les réunions internes se déroulent par vidéoconférence.

2. Évitez de toucher les poignées de porte ou les boutons de levage à mains nues. Soyez conscient de ce que vous touchez et assurez-vous d’avoir un mouchoir en papier à portée de main. Pas plus de 3 personnes devraient prendre l’ascenseur à la fois. Prenez plutôt l’escalier et évitez de toucher la balustrade. Si cela vous arrive, lavez-vous immédiatement les mains avec du savon.

3. Trouvez de nouvelles façons de saluer. Les étreintes et la poignée de main sont un NON-NON. Maintenez la distance sociale lorsque vous interagissez avec les gens.

4. Avant de commencer à travailler pour la journée, désinfectez quotidiennement votre bureau, votre souris, votre clavier et l’écran de l’ordinateur portable / de bureau.

5. Assurez-vous qu’il y a un espace d’au moins six pieds entre votre siège et celui de votre collègue.

6. Avant de manger, lavez-vous bien les mains et prenez vos repas à distance des autres. Évitez d’utiliser des couverts partagés et si vous devez absolument le faire, lavez-les vous-même.

7. Passez sans papier si vous ne l’avez pas déjà fait. Proposez du numérique et économisez du papier. Il y a un risque élevé d’entrer en contact avec des papiers comme d’autres personnes peuvent avoir manipulé.

8. Il est très important de vaporiser un désinfectant pour siège de toilette avant et après l’utilisation des toilettes communes.

9. Pendant vos déplacements, ne partagez pas votre deux-roues avec qui que ce soit. Si deux personnes ou plus voyagent dans un véhicule, maintenez la distance en vous asseyant de manière croisée.

10. Portez un masque facial en tout temps. Évitez d’utiliser le même masque tous les jours.

11. Utilisez un portefeuille numérique dans la mesure du possible pour effectuer des paiements au lieu de négocier en espèces.

12. Dès que vous rentrez chez vous, lavez-vous les mains et prenez un bain avant de toucher quoi que ce soit.

Plus important encore, si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des symptômes inquiétants, évitez de vous rendre sur votre lieu de travail.