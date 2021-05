De retour à l’écran pour la deuxième saison, «Kaun» est prêt à attirer et à engager son public; streaming sur l’application Flipkart

Jeter: Sushant Singh, Samvedna SuwalkaProducteur: Sikhya Entertainment (Guneet Monga et Achin Jain)Notre évaluation: 3,9 / 5

La première saison de «Kaun» s’est terminée par un bang, littéralement avec un coup de feu à courte portée dans la poitrine du détective Adi Bhagat. Bien que la saison ait atteint la ligne d’arrivée alors qu’Adi se battait pour sa vie, il s’est avéré que la balle n’était pas le glas de Adi (joué par Sushant Singh). Le public a été servi avec un cliffhanger et en a redemandé. Maintenant, l’attente est terminée et Adi est de retour pour plus d’action dans la deuxième saison de «Kaun».

Produit par Sikhya Entertainment, le premier épisode de la nouvelle saison de «Kaun» a été présenté en première sur Flipkart Video le 22 mai. Il s’agit d’une émission interactive qui a réussi à attirer son public avec un scénario passionnant et un scénario engageant.

Le détective Adi Bhagat était un ex-flic la saison précédente et avait une relation mentor-prodige avec l’inspecteur Malini (joué par Samvedna Suwalka). Aucun d’eux ne connaissait le passé de l’autre. Plus tard, au fur et à mesure que le complot progressait, le commissaire Handa a révélé l’identité de Malini à Adi, creusant un passé amer qu’Adi avait enterré avec remords.

Malini a boudé dans la tristesse quand elle a compris qu’il y a des décennies, Adi était chez elle la nuit où ses parents ont été assassinés. Malini pouvait parfaitement se souvenir des coups de feu d’Adi dans l’obscurité et de ses parents tombés morts sur le sol. De fil en aiguille, Malini n’a pas tardé à pointer son arme sur Adi.

Le premier épisode de la deuxième saison n’a laissé aucune fin car il a commencé là où la première saison s’était terminée. Adi est de retour et travaille maintenant comme consultant de la police. Cependant, sa relation tendue avec Malini ne s’est pas améliorée. Il confronte Malini et lui demande sa coopération pour résoudre l’affaire vieille de dix ans.

Malini s’effondre, essayant de revivre la nuit de la mort de ses parents. Adi analyse tout ce qui s’est passé ce jour-là. Il a reconstitué la scène et raconté comment il avait suivi un espion pakistanais dans la maison de Malini. Adi ne pouvait pas appréhender le tueur parce que les parents de Malini avaient été tués dans l’obscurité. Il arrange tous les indices et les réaligne avec le témoignage de Malini. Par la suite, donner au public une chance de déterminer le tueur.

Dans l’ensemble, le premier épisode de la deuxième saison a commencé la dose parfaite de frisson et d’excitation, et il s’intitule à juste titre «Blast from the past». Les téléspectateurs qui ont correctement deviné le coupable ou le tueur à la fin de cet épisode avaient une chance de gagner des SuperCoins ou des chèques-cadeaux Flipkart. De plus, un téléspectateur chanceux aurait pu gagner un smartphone.

Voici le verdict –

Pour un jeu télévisé interactif, «Kaun» a une intrigue nuancée, une direction exceptionnelle sans apparemment pas de fin. La saison 2 regorge d’histoires de crime plus effrayantes. Chaque épisode a une durée de 15 à 20 minutes, et chaque minute de ces épisodes a une doublure d’excitation. Les indices baissent tout au long de la période de visionnage et il faut être attentif pour obtenir la bonne réponse. Avec des émissions comme «Kaun», Flipkart Video aura les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges.

Regardez ‘Kaun’ et d’autres émissions sur Flipkart Video, connectez-vous à votre application Flipkart et accédez à la section vidéo. Vous pouvez regarder gratuitement toutes les émissions Flipkart Video et gagner des prix en donnant les bonnes réponses aux questions posées pendant l’exécution.

