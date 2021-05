De retour à la mouture: VanZant, une fille nue, revient à une forme risquée après avoir exhorté les patrons du MMA à donner à son mari une «  chance au titre f * cking  »

La centrale des poids moyens Vanderford a survécu à une méchante entaille pour battre Fabian Edwards par une décision unanime à l’UFC 259, et sa femme Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) s’est jointe à lui et à son équipe pour célébrer immédiatement après sa victoire.

Adorer VanZant était sans équivoque dans son évaluation après avoir regardé la femme de 31 ans, qui l’a fréquemment accompagnée pour des séances photo semi-nues sur sa page Instagram très populaire, étendre son record parfait de MMA à 11 victoires avec son cinquième triomphe Bellator.

« Donnez-lui sa putain de chance pour le titre, » a-t-elle écrit, avant que Vanderford ne remercie publiquement la sensation des médias sociaux d’être « étonnante » et a produit une photo d’elle le portant sur le dos, sur laquelle il a ajouté: « Piggy me ramène au sommet. »

Prononçant son partenaire un « Roi », VanZant était bientôt de retour à ses publications risquées fiables sur sa plate-forme de médias sociaux, où elle colporte régulièrement son site d’abonnement offrant des clichés révélateurs d’elle-même loin de la formation.

Avant de quitter l’UFC en perdant l’année dernière, la poids mouche de 27 ans a admis qu’elle pouvait gagner plus d’argent avec sa carrière de mannequin extrascolaire qu’en se battant.

« Revenez à votre contenu régulièrement programmé, » Elle a dûment dit à sa base de fans de plus de 2,8 millions de dollars sur la photo qui a suivi la scène sanglante avec Vanderford, assis sur une chaise en lingerie et bottes noires.

VanZant a enfilé un casque pour son prochain coup, insistant « tu devrais me voir dans une couronne » dans un article qui a conduit le hulk brésilien du MMA Gabi Garcia à la déclarer « idole ».

L’Américaine cherche à venger sa première défaite au BKFC lors de sa prochaine promotion en juillet, et il est certain qu’elle continuera à ravir ses nombreux admirateurs avec de nouvelles séances photo d’ici là, renforçant ainsi sa place parmi les combattants les plus en vue dans sa nouvelle discipline.

Vanderford sera sans aucun doute vu sur certaines de ces photos alors qu’il prend le temps de se préparer pour sa prochaine confrontation.

« Mon chien est peut-être un simp pour sa femme mais, en dehors de cela, ce mec est un monstre légitime qui deviendra un champion du monde, » a déclaré Malki Kawa, de l’équipe de direction de Vanderford.