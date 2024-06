De retour à la maison, les prisonniers de guerre embrassent à nouveau la terre ukrainienne

«C’est le résultat du travail du Centre de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre. La vie de chaque Ukrainien est la plus haute valeur ! indique le rapport du SBU.

Soixante-quinze 75 soldats et civils ont été renvoyés en Ukraine de captivité russe dans le cadre d’un échange de prisonniers le 31 mai. Au moins 3 210 Ukrainiens ont déjà été renvoyés de captivité russe.

Grâce aux efforts du Centre de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, un échange de prisonniers a eu lieu pour la première fois depuis février de cette année, sur instruction du président Volodymyr Zelensky.

Parmi les libérés figurent 70 hommes et 5 femmes, 6 officiers et 65 représentants de soldats et sous-officiers. Au moins un tiers des personnes secourues souffrent de blessures, de maladies graves ou de handicaps, indique le Centre de coordination. signalé.

Lors de cet échange, 37 représentants des forces armées ukrainiennes ont été libérés de captivité, dont 13 soldats des forces navales et 2 représentants de l’armée de l’air. Sont également libérés 21 membres de la garde nationale, 7 gardes-frontières, 6 membres de la défense territoriale et 4 femmes civiles ukrainiennes.



Autres sujets d’intérêt Les lieux préférés de l’équipe du Kyiv Post dans la capitale ukrainienne

En l’honneur de la Journée de Kiev ce dimanche, les membres de l’équipe du Kyiv Post ont dressé une liste de certains de leurs endroits préférés pour vous donner une idée des raisons pour lesquelles nous aimons cette ville.

Parmi eux se trouvaient 19 défenseurs de l’île de Zmiiny, 14 militaires qui gardaient la centrale nucléaire de Tchernobyl et 10 défenseurs de Marioupol, selon le rapport.

L’échange de vendredi était le 52e depuis le début de l’invasion russe à grande échelle. À ce jour, 3 210 prisonniers de guerre ukrainiens ont été libérés de la captivité des occupants.

Le Centre de Coordination a également exprimé sa gratitude aux Émirats Arabes Unis pour leur participation active à la mise en œuvre de cet échange.

Malgré cet échange, près de 2 000 prisonniers de guerre ukrainiens sont toujours détenus dans les prisons russes.