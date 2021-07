De retour à Cannes, Sean Penn réalise à nouveau, avec sa fille Dylan

Sur ce, Penn lève la main et montre où sa fille, Dylan Penn, est assise. Dylan, 30 ans, est la star de « Flag Day ». Elle s’est déjà essayée au théâtre, mais c’est facilement son plus grand rôle à ce jour. Dans le film, adapté des mémoires de Jennifer Vogel de 2005 « Flim-Flam Man: La véritable histoire de la vie de contrefaçon de mon père », elle incarne Jennifer Vogel, la fille journaliste d’un escroc et d’un contrefacteur (interprété par Penn).