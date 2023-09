Ayant déjà enduré le conflit en Afghanistan, Ali a compris les implications profondes des actions militaires à grande échelle sur la vie des civils.

Immédiatement après le début de la guerre en Ukraine, Ali et sa femme, propriétaires d’un petit magasin de vêtements à Odessa, ont commencé à s’engager dans des actions humanitaires et à donner des vêtements aux personnes qui avaient été contraintes de fuir leur foyer à cause du conflit.

Il a dit Actualités de l’ONU à propos de son travail pour l’organisation humanitaire The Tenth of April qui travaille aux côtés de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCRen Ukraine.

© HCR/Victoria Andrievska

« Plus préoccupé par la guerre en Ukraine »

« Il y a vingt-quatre ans, mes parents nous ont emmenés avec mon frère et ma sœur et avons quitté l’Afghanistan, fuyant la guerre et les persécutions. Ce pays est devenu notre nouveau foyer.

Nous sommes plus préoccupés et préoccupés par la situation en Ukraine qu’en Afghanistan, et nous essayons d’aider autant que nous le pouvons.

À un moment où le pays a désespérément besoin d’aide, il est nécessaire de s’impliquer, de faire quelque chose de bien.

Maintenant, je travaille beaucoup avec les personnes qui souffrent des bombardements dans la région d’Odessa. Nous distribuons une aide humanitaire extrêmement nécessaire pour les personnes touchées.

Chaque jour qui passe, nous voyons un nombre croissant de personnes demander de l’aide.

Je peux parler plusieurs langues, ce qui me permet de travailler avec The Tenth of April pour aider les réfugiés et les demandeurs d’asile qui avaient auparavant fui vers l’Ukraine pour chercher protection. Je suis maintenant engagé comme travailleur social et logisticien.

Destruction de première ligne

Ce qui se passe dans les villages proches de la ligne de front est tout simplement terrible. Tout y est brisé, les maisons sont détruites. Les gens y survivent à peine.

C’est la gratitude dans les yeux des gens qui m’inspire le plus. Grâce à cela, j’oublie la fatigue. Une fille, une personne déplacée d’une famille de Kherson, m’a un jour offert un ruban jaune-bleu, qu’elle a fabriqué elle-même, et cela m’a beaucoup touché. De tels moments sont inoubliables.

Les membres du personnel de cette organisation ont soutenu ma famille lorsque nous étions demandeurs d’asile en Ukraine, j’ai vu à quel point ils étaient engagés dans leur travail.

Ma femme et mon fils de 15 ans ne veulent pas quitter l’Ukraine et essaient d’aider comme ils le peuvent.

Récemment, lors de la distribution de matériaux de construction aux habitants de la maison endommagée lors du bombardement d’Odessa, mon fils s’est rendu à la distribution et a aidé au déchargement, et il est resté avec moi jusqu’à la nuit.

Aujourd’hui, parmi mes collègues se trouvent des déplacés internes de Kherson et de Mykolaïv. Je vois qu’ils mettent du cœur dans tout ce qu’ils font, et cela m’inspire à travailler du mieux possible et à en faire plus.