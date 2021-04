Les archéologues égyptiens travaillant sur le delta du Nil ont découvert des dizaines de tombes prédynastiques rares datant de la période précédant l’émergence des royaumes pharaoniques égyptiens il y a plus de 5000 ans. Ils ont également trouvé des tombes à proximité de la dernière période Hyksos (1650 à 1500 avant JC), lorsque les migrants d’Asie occidentale ont pris le contrôle du pays, mettant fin à l’Empire du Milieu de l’Égypte. Les découvertes dans la province de Dakahlia au nord du Caire pourraient mettre en lumière deux périodes de transition importantes dans l’Égypte ancienne, ont déclaré des égyptologues. Les tombes comprennent 68 de la période Buto qui a commencé vers 3300 avant JC et cinq de la période Naqada III, juste avant l’émergence de la première dynastie égyptienne vers 3100 avant JC, selon un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités.

Ils comprennent également 37 tombes de l’époque des Hyksos, qui ont commencé à migrer à travers le Sinaï en Égypte vers 1800 av.

«C’est un cimetière extrêmement intéressant car il combine certaines des premières périodes de l’histoire égyptienne avec une autre époque importante, l’époque des Hyksos», a déclaré Salima Ikram, égyptologue à l’Université américaine du Caire.

«Les égyptologues s’efforcent de comprendre comment les Égyptiens et les Hyksos ont vécu ensemble et dans quelle mesure les premiers ont adopté les traditions égyptiennes.»

Les tombes Buto étaient des fosses de forme ovale avec les cadavres placés à l’intérieur en position accroupie, principalement sur le côté gauche, la tête pointant vers l’ouest, selon le communiqué du ministère.

Certaines des tombes de la période Naqada contenaient des récipients cylindriques et en forme de poire.

Les tombes Hyksos étaient principalement semi-rectangulaires avec les cadavres allongés et la tête également tournée vers l’ouest.

« La mission a également trouvé un groupe de fours, de cuisinières, de restes de fondations en briques de terre crue, de récipients en poterie et d’amulettes, en particulier des scarabées, dont certains étaient faits de pierres semi-précieuses et de bijoux tels que des boucles d’oreilles », indique le communiqué.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici