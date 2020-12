Quatre lions blancs rares d’un mois devraient faire leurs premiers débuts publics ce samedi dans un zoo chinois. L’espèce extrêmement rare de lion blanc est née le 6 novembre dans le Nantong Forest Safari Park, dans l’est de la Chine.

Les quadruplés – tous les quatre mâles – ont récemment été cliqués à jouer ensemble et à savourer leurs repas. Les quatre sont choyés par les gardiens de zoo. Sur les photos, on peut voir ces petits jouer et manger ensemble qui devraient rencontrer les touristes ce samedi.

Ils peuvent être vus souriant à la caméra sur certaines photos et satisfaits des soins qu’ils reçoivent. Dans les images, les quatre petits curieux sont vus errant ensemble. Les lions rares semblent tous excités et curieux d’explorer le monde qui les entoure et de voir le public pour le moment même alors qu’ils se préparent pour le grand jour.

On dit que les quadruplés reçoivent des soins appropriés 24 heures sur 24 par les gardiens et qu’ils se développent rapidement et en bonne santé. Celles-ci les Lions sont originaires d’Afrique du Sud et il reste moins de 13 lions blancs à l’état sauvage aujourd’hui et des centaines d’entre eux sont en captivité, rapporte le Global White Lion Protection Trust. Leur couleur blanche unique de fourrure est due à une mutation récessive. Les lions blancs sont différents des albinos et la coloration ne semble pas nuire à leur survie. Lundi, ils ont été baignés pour la première fois depuis leur naissance car ils devraient faire leur rencontre avec les touristes le 26 décembre.

Classé vulnérable par le UICN Liste rouge, ils n’ont pas encore été reconnus comme une espèce individuelle et sont actuellement classés dans la catégorie des lions, Panthera Leo.En mai, le zoo avait accueilli un autre ensemble de lions blancs dans lesquels trois étaient des femelles et un était un mâle.