De rares images colorisées offrent aux gens un aperçu de la vie et des cafés du Paris des années 1920

Cela fait bien longtemps que le premier appareil photo a été inventé au début des années 1800, mais depuis lors, l’humanité a développé une nouvelle fascination pour la capture de moments essentiels de sa vie à travers l’objectif. C’est bien car cela nous aide à voyager dans le temps et à voir comment vivaient les générations qui nous ont précédés. Lorsque nous examinons les anciennes images des premiers appareils photo, nous constatons souvent la différence entre la qualité des images et des vidéos par rapport à tous les équipements de tournage modernes. La plupart des images anciennes sont granuleuses, en noir et blanc ou en sépia en raison du vieillissement des pellicules. Mais avec l’aide de la technologie moderne, des logiciels de montage et de l’intelligence artificielle, restaurer des images de l’histoire est devenu beaucoup plus facile.

Source de l’image : Le Café Brasserie du Dôme, Montparnasse, Paris. (Photo par Archives Hulton/Getty Images)

NAS est une chaîne YouTube qui consacre toute sa page à la restauration de clips d’époques révolues. Comme décrit dans la section “à propos” de la chaîne, NASS “aime restaurer et mettre à niveau d’anciennes vidéos avec des réseaux de neurones, les améliorer avec des outils logiciels modernes, la stabilisation, la correction de vitesse, le contraste, l’amélioration de la netteté, la suppression du bruit, la suppression de la poussière et des rayures, ajouter des couleurs avec l’IA et du son pour l’ambiance.” Dans l’un de leurs nombreux projets de restaurationils ont pris un tas de clips en noir et blanc de Archives de Prélinger qui documente le mode de vie des gens et des sociétés de café dans le Paris des années 1920.

Le clip colorisé numériquement et amélioré ramène les spectateurs dans le temps pour leur donner un aperçu de structures emblématiques telles que Notre-Dame et le Palais Garnier. Les classes supérieures parisiennes ainsi que les dames élégamment habillées semblent timides mais fascinées lorsque la caméra est braquée sur eux. La société des cafés semble grouiller de gens qui s’adonnent à fumer, à discuter et à boire dans les espaces de restauration en plein air. Nous avons également une photo du restaurant haut de gamme appelé Au Caneton. Les serveurs passent devant les clients qui sont tous vêtus de costumes et de chapeaux alors qu’ils font leur travail l’après-midi.

Source de l’image : Une automobile modèle T, produite pour la première fois par Ford en 1908. (Photo de Three Lions/Getty Images)

En y regardant de plus près, nous pouvons également apercevoir un certain nombre de premières voitures Ford Model T dans les rues parisiennes. Ces images fascinantes nous rappellent que certaines coutumes des Parisiens sont peut-être restées intactes, tout comme une architecture remarquable, mais que les préférences en matière de mode des roturiers ont depuis longtemps changé. NASS remarque dans la description de la vidéo que la restauration du mouvement et la stabilisation des anciennes images auraient pu faire l’essentiel du travail, mais que la coloration n’est peut-être pas exacte. Cependant, il suffit de nous donner un retour dans le temps et de voir comment cela aurait été de filmer les environs avec des reflex numériques ou des smartphones qui auraient pu nous donner des couleurs précises.

En autre vidéo d’un clip remasterisé du Paris des années 1920, des charrettes et des manèges sont tirés par des chevaux, un gigantesque magasin d’alcool vendant l’un des cognacs les plus chers appelé Grand Marnier et l’Arc de Triomphe qui a été construit pour commémorer le succès des Français à la bataille de des Trois Empereurs et est situé à l’extrémité nord de l’avenue des Champs-Élysées. Les images nuageuses regorgent de personnes qui semblent extrêmement occupées alors qu’elles se dirigent vers leurs destinations respectives.

Les téléspectateurs ont également noté certaines choses qu’ils ont observées dans ces vidéos. @ LOL-grince des dents a écrit : “J’aime la curiosité dans leurs yeux quand ils voient qu’ils sont filmés. Savoir que ces images ont survécu 100 ans alors que ces gens ne l’ont pas fait, c’est tellement touchant !” @TheOrnithorhynchidae “Je viens de Paris et c’est hallucinant de voir que, cent ans plus tard, aucun de ces lieux/rues/endroits n’a changé. Le Dôme et Le Café de la Paix sont toujours là, même et semblent presque pareil. La seule différence, c’est qu’ils ont ajouté un parvis devant Notre-Dame. @Gravityworks a ajouté : “En tant que Français, je suis profondément touché par cette vidéo haute en couleurs. Merci beaucoup.”