De rares donneurs de sang de Bombay interviennent pour sauver la vie d’une femme à l’hôpital d’Odisha

Alors que le pays continue de lutter contre la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, plusieurs bons samaritains sont intervenus pour aider les personnes dans le besoin. D’innombrables histoires ont fait surface sur Internet où de telles bonnes actions ont aidé à sauver des vies. Radhika Juad du village de Makla sous le bloc Golamunda, a reçu une aide similaire alors qu’elle luttait contre la vie et la mort après une césarienne pour accoucher d’un enfant à l’hôpital gouvernemental de Bhawanipatna. Radhika a non seulement perdu son enfant, mais avait également besoin de sang O+ de Bombay Phenotype, un type de sang très rare.

En l’absence de disponibilité du groupe sanguin à Kalahandi, ses proches ont fait plusieurs tentatives infructueuses pour rechercher le sang de différents donneurs dans le district.

Selon New Indian Express, les militants des médias sociaux de la région ont bénéficié de l’aide de la Fondation Kalinga Rakhyaka de Bhubaneshwar, qui comptait deux donateurs. Les donateurs Durlava Kumar Sahu de l’Unité IV et Manas Ranjan Pradhan de Baramunda ont immédiatement atteint Bhawanipatna pour aider Radhika. « Nous sommes heureux d’avoir pu aider quelqu’un en détresse », ont-ils déclaré au New Indian Express. Durlava et Manas ont jusqu’à présent donné du sang neuf et quatorze fois respectivement.

Il y a quelques semaines, on a appris qu’un étudiant en dernière année de technologie B d’Hyderabad s’était présenté pour aider les gens à effectuer les derniers sacrements de leurs proches, qui ont succombé à la covid à Telangana. Le jeune homme, identifié comme Zeeshan Ali Khan et les membres de son équipe ont aidé des personnes de différentes religions et ont déclaré qu’il lui était difficile de supporter la situation des corps étendus ici et là pendant que les familles cherchaient désespérément du personnel de crématorium pour mener leurs derniers sacrements.

Il a déclaré à ANI: «Je ne pouvais pas regarder les gens laisser leurs proches sans surveillance après leur mort à cause d’un virus et j’avais besoin d’une plate-forme pour faire quelque chose. C’est pourquoi j’ai rejoint une organisation et que je sers depuis lors. »

