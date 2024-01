De rares cas de transmission possible de la maladie d’Alzheimer découverts chez des bénéficiaires d’un traitement médical interrompu

CNN

Symptômes précoces de démence chez cinq adultes pourraient être liés à un traitement médical à base d’hormone de croissance humaine, aujourd’hui abandonné, qu’ils ont reçu il y a des décennies lorsqu’ils étaient enfants, suggère une nouvelle étude.

L’étude, publiée lundi dans la revue Nature Medicine, fournit la première preuve rapportée d’une maladie d’Alzheimer médicalement acquise chez des personnes vivantes. Dans ces cas, les symptômes précoces de démence des patients peuvent être le résultat de la transmission possible de la protéine bêta-amyloïde, qui est un élément clé de la maladie d’Alzheimer lorsqu’elle forme des plaques dans le cerveau.

Accumulation anormale de la protéine amyloïde bêta dans le cerveau est associée à la maladie d’Alzheimer et la nouvelle étude suggère que la contamination bêta-amyloïde pourrait avoir un lien avec les premiers symptômes de démence ressentis par les patients de l’étude. Les résultats de l’étude ne suggèrent pas que la maladie d’Alzheimer puisse être contagieuse ou se propager comme des infections virales ou bactériennes, par exemple, mais ils soulèvent de nouvelles questions sur la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives.

“Je dois souligner qu’il s’agit d’événements très rares, et que la majorité d’entre eux sont liés à des procédures médicales qui ne sont plus utilisées”, a déclaré John Collinge, auteur principal de l’étude et directeur de l’Institut des maladies à prions de l’University College London, dans un communiqué. Compte rendu.

Les cinq adultes souffraient d’un déficit en hormone de croissance lorsqu’ils étaient enfants et recevaient des hormones de croissance hypophysaires préparées de manière spécifique à partir de cadavres. Le glande pituitaire est situé à la base du cerveau, et hormone de croissance humaineou HGH, est une hormone naturelle produite et libérée par la glande, favorisant la croissance des enfants.

Entre 1959 et 1985, ces patients faisaient partie des 1 848 personnes au moins au Royaume-Uni qui ont été traitées avec une hormone de croissance humaine dérivée de l’hypophyse d’un cadavre, selon l’étude. À l’époque, ce traitement était également utilisé dans d’autres régions du monde, y compris les États-Unis. L’approche thérapeutique a été interrompue après des cas de trouble cérébral rare appelé maladie de Creutzfeldt-Jakob étaient trouvé être associé à le administration d’hormone de croissance humaine contaminée à partir de cadavres.

La nouvelle étude suggère qu’une exposition répétée, sur plusieurs années, aux traitements à base d’HGH dérivée de cadavres qui avaient été contaminés à la fois par les prions associés à la maladie de Creutzfeldt-Jakob et par les graines bêta amyloïdes pourraient transmettre la maladie d’Alzheimer. Les prions sont protéines qui peuvent agir comme agents transmissibles des maladies neurodégénératives.

Les chercheurs ont écrit dans leur étude que la maladie d’Alzheimer peut être transmissible, dans certaines circonstances, d’une manière similaire aux conditions connues sous le nom de «maladies à prions“- une famille de maladies neurodégénératives progressives rares connues pour être associées aux protéines prions, notamment Creutzfeldt – Jakob maladie ou MCJ. Bien que la maladie d’Alzheimer ne soit pas une maladie à prion, certains recherche séparée suggère que les deux protéines caractéristiques de la maladie d’Alzheimer – bêta-amyloïde et tau – se comportent comme des prions.

“Il semble que ce qui se passe dans la maladie d’Alzheimer est très similaire à bien des égards à ce qui se passe dans les maladies humaines à prions comme la MCJ”, a déclaré Collinge lors du point de presse. “Cela soulève des implications sur les approches thérapeutiques de la maladie d’Alzheimer.”

En 2015, les chercheurs avaient précédemment décrit «preuves possibles” que transmission de la protéine bêta amyloïde de l’hormone de croissance d’un cadavre à un receveur était réalisable, puis en 2018ils ont étudié cela sur des souris de laboratoire.

“Nous apportons désormais la preuve que la maladie d’Alzheimer est également transmissible dans certaines circonstances”, ont écrit les chercheurs – de l’University College de Londres et du National Hospital for Neurology and Neurosurgery au Royaume-Uni – dans leur étude. Ils ajoutent cependant que ce type de transmission est « rare » et que rien ne suggère que la bêta-amyloïde puisse être transmise entre personnes dans le cadre d’activités quotidiennes ou de soins médicaux de routine modernes.

« Après que les hormones de croissance humaines n’aient plus été utilisées dans les années 1980 en raison d’inquiétudes concernant la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des procédures strictes ont été mises en place pour minimiser la contamination croisée. Mais à la lumière de ces résultats, les chercheurs recommandent que les procédures médicales soient revues pour garantir que de rares cas de transmission de la maladie d’Alzheimer comme celui-ci ne se reproduisent plus à l’avenir », a déclaré le Dr Susan Kohlhaas, directrice exécutive de la recherche et des partenariats à Alzheimer’s Research UK. à propos de la nouvelle étude dans une déclaration écrite distribuée par le Science Media Centre, basé au Royaume-Uni.

« Cette étude suggère que, dans des circonstances très rares, la maladie d’Alzheimer peut être transmise entre humains via l’hormone de croissance humaine provenant de donneurs décédés. Il faut souligner que ce traitement n’est plus utilisé aujourd’hui et a été remplacé par de l’hormone de croissance synthétique”, a déclaré Kohlhaas dans le communiqué. “Il est également important de souligner qu’il s’agit du seul cas enregistré de transmission de la maladie d’Alzheimer entre humains.”

Le Dr Richard Isaacson, qui n’a pas participé à la nouvelle étude, a déclaré dans un courrier électronique qu’il soupçonnait depuis un certain temps que la maladie d’Alzheimer pouvait avoir une certaine transmissibilité similaire aux maladies à prions, mais que les recherches antérieures qu’il avait vues n’avaient pas pu le prouver.

“Bien que cela soit difficile à dire, il doit y avoir quelque chose de différent dans la façon dont HGH a pu infecter les receveurs dans cette étude par rapport aux travaux antérieurs”, a déclaré Isaacson, directeur de recherche à l’Institut des maladies neurodégénératives de Floride.

Il a ajouté que « le public n’a rien à craindre » puisque ce type de traitement à l’hormone de croissance humaine n’est plus utilisé en pratique clinique, mais l’étude souligne l’importance de la stérilisation et de la décontamination des instruments entre les interventions chirurgicales.

Bien que rien ne suggère que la bêta-amyloïde puisse être transmise entre individus dans le cadre d’activités quotidiennes, « sa reconnaissance souligne la nécessité de revoir les mesures visant à prévenir les transmissions accidentelles via d’autres procédures médicales et chirurgicales », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

“Je suis également intrigué par la manière dont ces résultats pourraient éclairer des cibles thérapeutiques et des stratégies potentielles à l’avenir”, a déclaré Isaacson à propos de la maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs ont examiné huit cas dans lesquels une personne avait déjà été traitée avec de l’hormone de croissance humaine dérivée de l’hypophyse d’un cadavre. Tous avaient été traités comme des enfants. Cinq des patients étaient encore en vie au moment de l’étude et avaient la cinquantaine. Les trois autres étaient décédés à 57, 54 et 47 ans.

Les chercheurs ont découvert que cinq des patients présentaient des symptômes compatibles avec une démence précoce et que trois d’entre eux avaient reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer avant l’étude. Quatre des patients ont commencé à présenter des symptômes entre 48 et 49 ans. Le patient restant a commencé à présenter des symptômes à 55 ans.

“Nous avons découvert qu’il est possible que la pathologie bêta-amyloïde soit transmise et contribue au développement de la maladie d’Alzheimer”, a déclaré le Dr Gargi Banerjee, premier auteur de l’étude et chercheur au Institut des maladies à prions de l’University College de Londresa déclaré dans une nouvelle libérer.

“Cette transmission s’est produite à la suite d’un traitement avec une forme désormais obsolète d’hormone de croissance et a impliqué des traitements répétés avec du matériel contaminé, souvent sur plusieurs années”, a déclaré Banerjee. “Rien n’indique que la maladie d’Alzheimer puisse être contractée par contact étroit ou lors de soins de routine.”

La nouvelle étude est la première fois que le Dr James Galvin, directeur du Comprehensive Center for Brain Health à l’UHealth, le système de santé de l’Université de Miami, entend parler de la transmission de la maladie d’Alzheimer chez l’homme.

« Les cas étaient tous apparus très jeunes, ce qui laisserait penser que des facteurs externes sont impliqués. Généralement, l’apparition précoce est liée à des mutations génétiques, mais comme cela n’a pas été trouvé, la cause attribuable la plus courante serait le traitement par l’hormone de croissance cadavérique. Une enquête plus approfondie est nécessaire », a déclaré Galvin, qui n’était pas impliqué dans l’étude, dans un e-mail.

« Je dirais qu’à ce stade, nous n’avons rien de plus à faire en matière de pratique clinique, mais cela prête certainement à poser de nouvelles questions scientifiques. Les protéines impliquées dans les maladies cérébrales, telles que la protéine prion dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob et l’encéphalopathie spongiforme bovine, sont transmissibles », a-t-il déclaré. « De plus, d’autres protéines impliquées dans la maladie, comme l’alpha-synucléine dans la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy, partagent certaines de ces propriétés mais ne semblent pas transmissibles. La science des protéines amyloïdes et tau dans…