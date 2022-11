De rares aurores roses repérées après que la tempête solaire frappe le champ magnétique terrestre

La quintessence de la beauté de la nature se voit lorsque vous assistez aux aurores boréales. L’affichage spectaculaire des lumières est une merveille de la nature, mais y apercevoir une rareté est vraiment spécial. Le ciel nocturne au-dessus de la Norvège a été éclairé par les aurores roses extrêmement rares après qu’une tempête solaire a frappé la Terre et déchiré un trou temporaire dans son champ magnétique. Le phénomène s’est produit le 3 novembre et a été repéré par un groupe de touristes des aurores boréales. La tournée était dirigée par Markus Varik de l’agence de voyage Greenlander basée à Tromso, en Norvège.

Selon Markus, les aurores ont été repérées vers 18 heures, heure locale, et ont duré environ 2 minutes, a rapporté Live Science. “Ce sont les aurores roses les plus fortes que j’ai vues depuis plus d’une décennie de tournées de premier plan. Ce fut une expérience humiliante », a déclaré Markus.

Selon Spaceweather.com, Markus a déclaré: «J’ai guidé des visites d’aurores boréales à plein temps au cours de la dernière décennie, dirigeant plus de 1000 visites. Je pensais avoir tout vu. Nous sommes partis tôt hier soir pour chasser les lumières – et quelle surprise ! Ce sont les aurores roses les plus intenses que j’aie jamais vues. La couleur rose était brillante et évidente à l’œil nu. Tout mon groupe était stupéfait.

La tempête solaire de classe G1 a duré plus de 6 heures. En conséquence, il a ouvert une fissure dans le champ magnétique terrestre, permettant au vent solaire d’entrer. Près de 6 heures après sa première ouverture, le trou de la magnétosphère s’est refermé.

La NASA a expliqué que le champ magnétique en forme de larme de la Terre – appelé magnétosphère – interagit en permanence avec l’intensité changeante du vent solaire. Les particules du vent solaire descendent dans la magnétosphère, où elles sont piégées. Lors de la reconnexion magnétique, les particules piégées se précipitent vers les pôles de la Terre. En cours de route, ils peuvent entrer en collision avec des atomes et des molécules de la haute atmosphère terrestre. En raison de cette interaction, les atomes libèrent une énergie supplémentaire qui est considérée comme un éclat de lumière. Les particules d’oxygène produisent une lumière verte et rouge, tandis que les particules d’azote brillent en bleu et violet. Ce sont les couleurs les plus courantes des aurores boréales.

