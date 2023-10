De quoi sourire au FCU du comté de Baraga | Actualités, Sports, Emplois

L’ANSE — Les banques, les hypothèques, les assurances et les prêts ne font généralement pas sourire, à moins que la Baraga County Federal Credit Union ne soit impliquée.

Créée en 1952, la caisse populaire s’engage à offrir « Des produits financiers à faible coût et de grande valeur avec un service aux membres heureux et amusant » selon son énoncé de mission.

L’adhésion, qui est ouverte à ceux qui vivent ou travaillent dans le comté de Baraga et à leurs proches vivant à l’extérieur de la région, est ce qui alimente l’attitude positive de la coopérative de crédit.

Pour les sept employés à temps plein et les quatre employés à temps partiel, l’atmosphère d’une petite ville et chaque transaction personnelle avec un membre constituent le fondement du « où les gens valent plus que l’argent » slogan.

«J’aime savoir qui j’aide» » déclare Dawn Jahfetson, directrice générale de la FCU du comté de Baraga, où elle a passé 32 ans de sa carrière financière.

Moyennant des frais de 1 $ et un dépôt d’épargne de 10 $, les clients peuvent devenir membres de l’institution à but non lucratif, qui est régie par un conseil d’administration bénévole. Les membres bénéficient de nombreux avantages, notamment des frais et des taux réduits, des services bancaires en ligne, des comptes d’épargne en actions, un service notarial gratuit, des prêts hypothécaires résidentiels, des réductions sur l’assurance automobile et bien plus encore.

Parmi ses nombreux produits et services, Baraga County FCU propose actuellement un certificat de dépôt spécial. Les tarifs des CD sont de 7 mois à 5,331 % APY ; 15 mois à 4,835% ; et 30 mois à 4,318%.

Jahfetson et son équipe célèbrent aujourd’hui le 75e anniversaire de la Journée internationale des coopératives de crédit avec une journée portes ouvertes à leur emplacement de L’Anse. Tous sont invités à se joindre à la célébration avec des biscuits, des rafraîchissements, des prix et des cadeaux toute la journée.

Parallèlement à l’événement anniversaire, le chapitre Upper Peninsula de la Michigan Credit Union League organisera également un tirage au sort avec une chance de gagner un premier prix de 500 $, un deuxième prix de 300 $ et sept prix de troisième place de 100 $ chacun. Les gagnants seront tirés au sort lundi.

Bien qu’elle fonctionne de manière indépendante, la FCU du comté de Baraga travaille en réseau avec d’autres coopératives de crédit et est assurée par la National Credit Union Administration pour apporter une tranquillité d’esprit supplémentaire à ses membres.

La coopérative de crédit s’efforce d’élargir son effectif à mesure qu’elle se commercialise auprès des nouveaux résidents du comté et des moins de 13 ans. L’adhésion des jeunes est récompensée par une tirelire gratuite et une sélection du coffre à jouets pour chaque dépôt effectué sur leur compte d’épargne.

Bien que des services en voiture et sans rendez-vous soient disponibles, un afflux constant de membres entre dans le bâtiment clair, lumineux et accueillant. La coupole agit comme une lucarne, permettant à beaucoup de soleil de pénétrer dans le hall – même en octobre à l’UP. Les employés saluent chaleureusement les membres, souvent par leur nom. Un service amical est la règle.

« Mes collaborateurs ont toujours le sourire aux lèvres » » dit fièrement Jahfetson.

L’énoncé de mission de l’institution souligne « construire et entretenir des relations durables, responsables et chaleureuses avec les membres de notre communauté. »

Au FCU du comté de Baraga, la mission est accomplie.

La Union fédérale de crédit du comté de Baraga est située au 101 E. Broad St., L’Anse, et peut être contactée au 906-524-6151. Les heures d’ouverture du hall sont de 9h à 16h30 du lundi au mercredi, de 9h à 17h le jeudi, de 9h à 17h30 le vendredi et de 9h30 à midi le samedi. Les heures d’accès en voiture et sans rendez-vous sont de 8h30 à 17h00 du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h30 le vendredi et de 9h00 à midi le samedi.







