De quoi souffrent les Trail Blazers ? De la grippe à leur état d’esprit, un peu de tout

MINNEAPOLIS – Mercredi, à la mi-temps, Jusuf Nurkić vomissait dans le vestiaire des Trail Blazers, le virus de la grippe tourmentant le centre de départ pour une cinquième journée consécutive. Au troisième quart, l’attaquant de départ Jerami Grant était à l’intérieur du vestiaire en train d’être soigné pour une contusion à la cuisse, sa soirée de but prolifique s’est terminée, même s’il reviendrait et jouerait les sept dernières minutes et plus. Et bien que ces maladies aient joué un rôle dans la dernière défaite des Trail Blazers, l’entraîneur Chauncey Billups a déclaré qu’il savait que Portland était en difficulté peu de temps après le premier pourboire.

“Notre état d’esprit dès le début n’était pas bon, tout simplement pas”, a déclaré Billups.

Beaucoup de choses ont mal tourné pour les Blazers lors de leur défaite 113-106 contre le Minnesota, de la santé aux tirs manqués, mais peut-être que rien n’était plus préoccupant que l’état d’esprit collectif de l’équipe. Billups est allé jusqu’à appeler cela une “désinvolture” avec laquelle l’équipe a joué.

Il y avait de mauvaises passes, comme Damian Lillard faisant rebondir une passe à Nurkić au premier rang. Il y avait une sécurité de balle imprudente, Nurkić crachant presque comiquement le contrôle du ballon. Et s’il n’y avait pas d’affectations défensives manquées, comme Drew Eubanks perdant de vue Luka Garza du côté faible, lui donnant un 3 grand ouvert, les Blazers étaient surpassés, comme quand Anthony Edwards a tourné dans et autour d’Anfernee Simons pour les Timberwolves. premier panier.

“En tant qu’entraîneur, vous pouvez toujours dire quel genre de soirée ça va être”, a déclaré Billups.

Ce n’est pas exactement le moment de tirer la sonnette d’alarme, mais si vous ne l’avez pas remarqué, depuis le début fulgurant des Blazers cet automne, la saison a davantage tendance à ce que Nurkić faisait à la mi-temps qu’à tout ce qui se rapproche de ce départ 10-4. Portland est allé 9-14 depuis, et l’évaluation de Billups mercredi devrait soulever quelques sourcils. Ce n’est pas le cœur ou l’effort qu’il a remis en question alors que les Blazers se sont battus – c’est leur objectif. Leur netteté. Leur souci du détail.

Bien sûr, la liste a quelques problèmes. La profondeur fait défaut en ce moment, surtout lorsque Gary Payton II n’a pas pu jouer son deuxième match de la saison mercredi en raison d’une entorse à la cheville droite subie lors de ses débuts lundi, et le touche-à-tout Justise Winslow reste à l’écart avec un mal entorse à la cheville. Et le roster est sans doute trop restreint, et assurément déséquilibré avec six gardiens et deux pivots. Mais pour le moment, le plus gros problème semble être l’esprit de l’équipe, qui ne peut apparemment pas rester concentré assez longtemps ou assez détaillé pour être considéré comme une menace en Occident.

“La chose la plus difficile à faire dans cette ligue est de l’avoir tous les soirs”, a déclaré Lillard. “Pas seulement avoir votre corps prêt et votre énergie, mais votre esprit doit être dedans – vous devez vous en soucier. Il faut avoir de la fierté. Vous devez être précis et enfermé dans le rapport de dépistage et savoir comment le jeu va être gagné, en dehors d’apporter votre capacité à la table. Et je pense que là où nous en sommes en tant qu’équipe, nous n’avons tout simplement pas décidé qui nous allons être tout le temps.

Billups a ajouté: “Je ne pense pas que nous soyons assez talentueux, assez bons pour être décontractés et juste flotter dans le jeu.”

L’aspect le plus exaspérant de ces Blazers a été la tendance des chiffres d’affaires tout au long de la saison. Et pas seulement des revirements, mais des revirements non forcés. Ils sont entrés dans le match au 24e rang sur 30 équipes avec 15,4 revirements par match. Mercredi, ils en avaient 18, ce que Minnesota a transformé en 22 points. Fait intéressant, Nurkić et Lillard avaient une théorie similaire sur la raison pour laquelle les Blazers continuent d’avoir autant de revirements : ils essaient d’adhérer à la philosophie de Billups pour créer des opportunités via la passe plutôt que de battre quelqu’un du dribble, ce qui peut faire des jeux plus facilement. défendu.

“Nous essayons vraiment de faire le bon jeu, mais à la fin de la journée, parfois ce n’est pas là”, a déclaré Nurkić. «Parfois, c’est la passe supplémentaire que nous essayons de faire, mais nous essayons de faire un jeu qui n’est pas là. Pour la plupart, notre cœur est au bon endroit… mais nous sommes jugés sur ce que nous faisons, pas sur ce que nous voulons faire.

Plus tard, à travers le vestiaire, Lillard a presque fait écho à Nurkić.

“L’une des priorités de notre équipe cette année a été de déplacer le ballon… de faire le bon jeu et de créer de l’action sur la passe plutôt que sur le dribble. Et une partie de cela est que les gars essaient de faire la bonne chose et parfois le jeu n’est pas là, mais nous essayons de faire la bonne chose », a déclaré Lillard.

Comme Lillard l’a noté mercredi, il n’est pas facile de gagner en NBA. Et les Blazers ont beaucoup de choses pour eux. La recrue Shaedon Sharpe (13 points en 28 minutes) se fraye un chemin dans des minutes de plus en plus significatives. Et la recrue Jabari Walker (six points, six rebonds en 16 minutes) a remplacé Trendon Watford dans la rotation à cause de son agitation et de ses rebonds. Et Grant a continué mercredi à jouer comme un All-Star.

Grant a terminé avec 26 points, cinq rebonds et trois interceptions, bien qu’il ait passé près de 10 minutes de temps de jeu dans les vestiaires à soigner un quad meurtri subi lorsqu’il a dévié une passe de lob du centre du Minnesota Rudy Gobert au troisième quart. Les Blazers traînaient 73-71 quand il est parti et étaient à moins de 94-93 quand il est revenu, mais son absence était perceptible.

“Ces minutes nous ont fait mal”, a déclaré Billups. «Nous l’avons tous regardé – ces minutes nous ont fait mal. Nous jouions en quelque sorte à travers Jerami; il passait une nuit de diable.

Alors peut-être que les choses se calmeront quand – ou si – Payton commencera à jouer régulièrement, approfondissant le banc. Et peut-être qu’il y aura plus de défense et de jeu lorsque Winslow reviendra. Et peut-être qu’il y aura plus de cohérence lorsque Nurkić sera complètement remis de la grippe, qui, selon lui, l’a laissé aussi malade qu’il l’a été au cours des 10 dernières années. Il n’a pas joué le 30 décembre à Golden State, quand il est resté au lit et ne pouvait pas parler parce qu’il frissonnait, et a duré 13h36 lundi contre Detroit avant de partir parce qu’il continuait à se sentir malade.

“Je ne me sens pas du tout moi-même”, a déclaré Nurkić, qui a commis une faute en 25 minutes mercredi avec 10 points, huit rebonds et trois contres. «Je me sens comme s—, pour être honnête avec vous, et quand je ne suis pas à 100%, cela affecte l’équipe. Mais c’est difficile pour moi de voyager, de ne pas jouer et d’être en tenue de ville. En même temps, j’aimerais pouvoir être moi-même. C’est le cinquième jour, et j’espère que le prochain match (vendredi à Indiana), ça ira.”

(Photo de Chauncey Billups et Jusuf Nurkić David Berding / Getty Images)