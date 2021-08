De quoi sont faites les pépites de poulet McDonalds ?

La chaîne de restauration FAST McDonald’s est réputée pour ses repas savoureux et rapides, que vous souhaitiez un cheeseburger rapide ou une gâterie pour le thé.

Mais que se passe-t-il exactement dans certains de nos plats préférés ? Nous jetons un coup d’œil à leurs célèbres McNuggets…

Usain Bolt a révélé qu’il avait mangé environ 1 000 McNuggets lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin Crédit : Alamy

De quoi sont faites les nuggets de poulet Mcdonald’s ?

Contrairement à la croyance populaire, les nuggets de poulet McDonald’s sont faits à 100 % de viande de poitrine de poulet, selon le géant de la restauration rapide.

Mais le poulet ne représente que 45% d’un McNugget – car le reste de la recette est une combinaison de pâte, d’assaisonnement et d’huile.

Ils sont légèrement panés avant d’être recouverts d’une deuxième couche de pâte tempura, ce qui leur donne le croustillant caractéristique que nous connaissons et aimons tous.

Après avoir été partiellement cuits dans une friteuse, ils sont refroidis, congelés et emballés pour être envoyés aux restaurants McDonald’s où ils sont entièrement cuits.

Pourquoi les nuggets de poulet McDonald’s ont-ils été lancés ?

Après que les nuggets de poulet aient été inventés par Robert C. Baker dans un laboratoire de l’Université Cornell en 1963, il n’a pas fallu longtemps pour que le public en tombe amoureux.

Et en 1977, le poulet est devenu connu comme la viande « plus saine » après que le Congrès a publié des « Objectifs alimentaires pour les États-Unis », exhortant les Américains à privilégier les protéines maigres comme la volaille et à manger moins de viande rouge.

Le propriétaire de McDonald’s, Ray Kroc, s’est inspiré de cette tendance alimentaire pour répondre aux besoins du public et a commencé à développer un échange pratique contre la viande rouge à vendre dans ses restaurants.

Le président de McDonald’s, Fred Turner, a opté pour « un morceau de poulet désossé », qu’ils vendraient « presque comme des frites ».

Après quelques essais et erreurs pour créer la formule parfaite de pépites de poulet, ils ont engagé Keystone Foods pour automatiser le processus de hachage du poulet et Gortons pour créer une pâte pouvant être produite à grande échelle.

McDonald’s a introduit les McNuggets dans tout le pays, a créé un engouement pour le poulet et n’a jamais regardé en arrière.

Les pépites de McDonald’s ont été un succès instantané auprès des consommateurs Crédit : Youtube

La rumeur du slime rose était-elle vraie ?

La rumeur de slime rose qui a tourmenté McDonald’s McNuggets a été démystifiée à plusieurs reprises par la chaîne alimentaire.

« Nous ne savons pas ce que c’est ni d’où il vient, mais cela n’a rien à voir avec nos Chicken McNuggets », a déclaré Nicoletta Stefou, responsable de la chaîne d’approvisionnement chez McDonald’s du Canada.

Le slime rose est le produit de la viande transformée mécaniquement et traitée avec de l’ammoniac antimicrobien – mais McDonald’s n’utilise pas cette méthode.

Les McNuggets sont faits avec de la viande blanche depuis 2003 et les restaurants ont cessé d’utiliser du bœuf transformé mécaniquement en 2011.

La page FAQ de McDonald’s se lit comme suit : « Le [pink slime] La photo n’est pas une représentation de la façon dont nous créons nos Chicken McNuggets®, ou d’ailleurs, tout élément de notre menu. »

Quel est le record du monde du plus grand nombre de nuggets de poulet jamais mangés ?

Le Guinness World Records a couronné Nela Zisser, ancienne reine de beauté et étudiante en médecine néo-zélandaise, nouvelle détentrice du record mondial de consommation de nuggets de poulet.

Elle a réussi à se moquer d’un record de 10,5 onces de pépites de poulet – 16 pépites – en seulement 60 secondes.

Le joueur de 28 ans détient également des records pour avoir mangé 22 Big Mac en une heure.

Mais il semble qu’Usain Bolt pourrait être sur ses talons pour remporter le titre – car la légende du sprint a révélé qu’il avait mangé environ 1 000 McNuggets lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Parmi d’autres célébrités, Kim Kardashian a également révélé qu’elle était fan des célèbres pépites de McDonald’s, ainsi que sa petite soeur Kylie Jenner.