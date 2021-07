ACTIVISION Blizzard est une société de jeux vidéo très populaire à l’échelle nationale.

Les anciens et actuels employés d’Activision Blizzard ont signé une pétition pour lutter contre la réponse de l’entreprise à un procès en Californie, à compter du lundi 26 juillet 2021.

Activision Blizzard, Inc. est une société holding américaine de jeux vidéo Crédit : Getty – Contributeur

Qu’est-ce qu’Activision Blizzard ?

Activision Blizzard, Inc. est une société holding américaine de jeux vidéo basée à Santa Monica, en Californie, qui a été fondée le 10 juillet 2008.

La fusion entre Activision Inc. et Vivendi Games a créé la société, qui compte à ce jour cinq unités commerciales : Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King, Major League Gaming et Activision Blizzard Studios.

En mars 2018, Activision Blizzard a atteint de nouveaux records en tant que plus grande société de jeux en Amérique et en Europe pour sa capitalisation boursière et ses revenus.

Plus de 2 000 employés actuels et anciens ont signé une pétition contre le jeu vidéo Crédit : document de relations publiques

De quoi parle le procès d’Activision Blizzard ?

Plus de 2 000 employés actuels et anciens d’Activision Blizzard ont signé une pétition contre la réponse « odieuse et insultante » de la société de jeux vidéo à un procès en Californie.

Vue le lundi 26 juillet 2021 par CNN Business, la pétition a ensuite été diffusée et la société a été critiquée pour les commentaires qu’elle a faits en réponse à une action en justice déposée.

À la suite du procès du California Department of Fair Employment and Housing, affirmant que plusieurs employées étaient contre la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel, Activision Blizzard a déclaré dans une déclaration à CNN que le dossier et l’enquête étaient « inexacts » et « déformés ».

La pétition indiquait que la réponse d’Activism Blizzard au procès était « odieuse et insultante pour tout ce que nous pensons que notre entreprise devrait défendre ».

« Pour le dire clairement et sans équivoque, nos valeurs en tant qu’employés ne se reflètent pas avec précision dans les paroles et les actions de nos dirigeants. »

Frances Townsend, ancienne membre de l’administration George W. Bush et représentante des affaires d’Activision Blizzard, a qualifié les allégations du procès de « factuellement incorrectes, anciennes et hors contexte ».

La pétition demande instamment des « déclarations officielles qui reconnaissent la gravité de ces allégations et font preuve de compassion pour les victimes de harcèlement et d’agression », et pour Townsend de quitter son poste dans l’entreprise.

« Nous appelons l’équipe de direction à travailler avec nous sur de nouveaux efforts significatifs qui garantissent que les employés – ainsi que notre communauté – disposent d’un endroit sûr pour s’exprimer et se manifester », a-t-il ajouté.

Que disent les employés actuels et anciens d’Activision Blizzard ?

Les employés d’Activision Blizzard prévoient une grève le mercredi 28 juillet 2021 pour protester contre les propos de l’entreprise concernant le procès pour discrimination et pour exiger plus d’égalité du personnel, selon Bloomberg.

Depuis le procès, d’anciens employés d’Activision Blizzard ont fait part de leurs expériences sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il s’agissait d’un environnement de travail « frat boy » et d’un espace de travail où les femmes doivent « continuellement repousser les commentaires et avances sexuels indésirables de leurs collègues masculins ».

Il y avait également des plaintes selon lesquelles « les dirigeants de l’entreprise et le personnel des ressources humaines étaient au courant du harcèlement et n’avaient pas pris de mesures raisonnables pour empêcher la conduite illégale, et ont plutôt exercé des représailles contre les femmes qui se sont plaintes ».