De quoi parle le meurtre parmi les mormons et combien d’épisodes y a-t-il?

NETFLIX est vraiment le cadeau qui ne cesse de donner quand il s’agit de documentaires explosifs.

Murder Among the Mormons est la dernière série à être publiée sur le site de streaming et apporte avec elle une histoire incroyable.

De quoi parle le meurtre parmi les mormons?

Salt Lake City, 1985. Une série de bombes artisanales tue deux personnes et en blesse gravement une autre, secouant l’épicentre de l’église des Saints des Derniers Jours.

Les meurtres envoient de nouvelles ondes de choc à travers la communauté lorsqu’une mine de lettres et de journaux mormons anciens sont retrouvés détruits dans le véhicule de la troisième victime, Mark Hofmann, un collectionneur renommé de documents rares, y compris la tristement célèbre Lettre de la salamandre blanche – un artefact dont le contenu menaçait. pour ébranler les fondements mêmes du mormonisme.

Alors que Hofmann se bat pour sa vie, les enquêteurs se précipitent pour découvrir la vérité.

Meurtre parmi les mormons est le premier regard complet sur l’un des crimes les plus choquants jamais commis au sein de la communauté mormone et du cerveau criminel derrière tout cela.

La série est dirigée par Jared Hess et Tyler Measom.

Parlant de la raison pour laquelle ils ont choisi cette histoire à raconter, Tyler a déclaré Écuyer: Eh bien, nous l’avons fait parce que pourquoi quelqu’un ferait-il un documentaire? Pour devenir riche et célèbre, non?

« Non, Jared et moi avons grandi tous les deux dans l’Utah Mountain West, dans l’Utah et l’Idaho.

«Cette histoire nous était très familière à tous les deux et le mormonisme est dans notre ADN. C’est dans notre histoire.

«Pour trouver cette histoire, une histoire de crime remarquable qui s’inscrit dans notre culture et qui implique des personnes que nous connaissons et auxquelles nous sommes en fait liés dans certains cas, c’était bien sûr quelque chose que nous devions faire. Nous avons de la chance d’être capable de le faire. «

Combien d’épisodes y a-t-il et comment puis-je le regarder?

L’émission Netflix est une série documentaire en trois parties.

Chaque épisode dure 45 minutes et vous pouvez tous les diffuser maintenant.

L’émission est tombée sur le site de streaming le 3 mars 2021.