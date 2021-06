Le développeur ANTIVIRUS John McAfee a vu sa nouvelle vie au Belize filmée pour le grand écran.

Son documentaire, Gringo: The Dangerous Life of John McAfee a été présenté en première au Festival international du film de Toronto le 11 septembre 2016.

John McAfee vivait au Belize au moment du tournage de son documentaire

De quoi parle le documentaire de John McAfee et où pouvez-vous le regarder ?

Le documentaire de John McAfee suit sa vie au Belize après avoir déménagé en raison d’une descente de police dans son domaine en 2012.

Le raid est intervenu après que les autorités ont soupçonné que McAfee était impliqué dans la fabrication ou le trafic de drogue.

Par la suite, le voisin de McAfee, Greg Faull, a été assassiné, ce qui a incité McAfee à se cacher avant de traverser la frontière vers le Guatemala et d’être renvoyé aux États-Unis.

Le documentaire suggère que McAfee a été impliqué dans le meurtre en raison d’une querelle entre lui et Faull au sujet des chiens de McAfee.

Gringo: The Dangerous Life of John McAfee a été diffusé sur Showtime en septembre 2016 Crédit : Showtime

Cependant, McAfee n’a jamais été inculpé d’aucun crime au Belize et à l’époque, il a qualifié le documentaire de fiction.

Le film a été diffusé à l’origine sur Showtime mais peut être diffusé sur Hulu avec un abonnement payant.

Qu’est-il arrivé à John McAfee ?

McAfee, 75 ans, se serait suicidé et se serait pendu en prison à Barcelone, en Espagne.

Selon le journal espagnol El Mundo, des membres du personnel pénitentiaire ont tenté de réanimer McAfee, mais sans succès.

Les informations faisant état de la mort de McAfee surviennent quelques heures après que la Cour nationale espagnole a approuvé son extradition vers les États-Unis.

McAfee était recherché aux États-Unis pour des accusations criminelles liées à l’impôt et passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans.

McAfee se serait pendu le 23 juin 2021 en prison à Barcelone, en Espagne Crédit : Showtime

La décision aurait pu faire l’objet d’un appel et l’extradition définitive aurait dû être approuvée par le Cabinet espagnol.

La mort de McAfee a soulevé des questions sur les réseaux sociaux parmi sa base de fans après que le magnat de la technologie a tweeté en 2019 que « Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’étais foutu. Vérifiez mon bras droit » suivi d’une photo de son tatouage fou.

Qu’a dit John McAfee sur sa vie ?

Dans les mois qui ont précédé sa mort, McAfee, qui a déclaré qu’il était « en fuite », a fait des déclarations sensationnelles dans une série de publications bizarres sur Twitter.

Il a allégué qu’il avait de la saleté sur « ceux au pouvoir » et a menacé de révéler enfin « la vérité » s’il était emprisonné ou mourrait.

McAfee, qui a déjà fait de fausses déclarations malveillantes sur les réseaux sociaux, a semblé suggérer que sa vie était en danger.

McAfee avait publié quelques tweets inquiétants avant sa mort concernant sa vie Crédit : Reuters

Il a également affirmé qu’il avait mis en place un « interrupteur d’homme mort » pour répandre une saleté incalculable sur des personnes anonymes s’il devait mourir ou disparaître mystérieusement.

Dans un premier tweet cryptique, il a écrit : « Les gens me demandent pourquoi je fais les choses que je fais.

« Un acte en soi est incomplet. C’est la raison de l’acte qui le complète et fournit les vraies informations. Je suis [on] la course.

« Je serais un idiot d’expliquer mes ‘pourquoi’. »

Il a ensuite ajouté : « Je ne crains pas la mort et ne la fuis pas. À mon âge, il repose sur mon épaule comme un compagnon constant. Cela me rend intrépide.