De quoi parle le conflit israélo-palestinien ? Un guide simple | Conflit israélo-palestinien Actualités

Cela a tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé des millions de personnes. Et son avenir réside dans son passé. Nous le décomposons.

Le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes et a déplacé plusieurs millions de personnes. Il trouve ses racines dans un acte colonial perpétré il y a plus d’un siècle.

Alors qu’Israël déclare la guerre à la bande de Gaza après une attaque sans précédent perpétrée samedi par le groupe armé palestinien Hamas, les yeux du monde sont à nouveau rivés sur ce qui pourrait suivre.

Les combattants du Hamas ont tué plus de 800 Israéliens lors d’attaques contre plusieurs villes du sud d’Israël. En réponse, Israël a lancé une campagne de bombardements dans la bande de Gaza, tuant plus de 500 Palestiniens. Il a mobilisé des troupes le long de la frontière avec Gaza, apparemment en préparation d’une attaque terrestre. Et lundi, il a annoncé un « blocus total » de la bande de Gaza, mettant fin à l’approvisionnement en nourriture, carburant et autres produits essentiels de l’enclave déjà assiégée, un acte qui, au regard du droit international, équivaut à un crime de guerre.

Mais ce qui se passera dans les jours et les semaines à venir trouve son origine dans l’histoire.

Pendant des décennies, les médias occidentaux, les universitaires, les experts militaires et les dirigeants du monde ont décrit le conflit israélo-palestinien comme insoluble, compliqué et dans l’impasse.

Voici un guide simple pour mettre fin à l’un des conflits les plus anciens au monde :

Qu’est-ce que la Déclaration Balfour ?

Il y a plus de 100 ans, le 2 novembre 1917, Arthur Balfour, alors ministre des Affaires étrangères britannique, écrivait une lettre adressée à Lionel Walter Rothschild, figure de proue de la communauté juive britannique.

La lettre était courte – seulement 67 mots – mais son contenu a eu un effet sismique sur la Palestine qui se fait encore sentir aujourd’hui.

Il engageait le gouvernement britannique à « établir en Palestine un foyer national pour le peuple juif » et à faciliter « la réalisation de cet objectif ». La lettre est connue sous le nom de Déclaration Balfour.

En substance, une puissance européenne a promis au mouvement sioniste un pays où les Arabes palestiniens constitueraient plus de 90 pour cent de la population.

Un mandat britannique a été créé en 1923 et a duré jusqu’en 1948. Durant cette période, les Britanniques ont facilité l’immigration juive massive – bon nombre des nouveaux résidents fuyaient le nazisme en Europe – et ont également été confrontés à des protestations et à des grèves. Les Palestiniens étaient alarmés par l’évolution démographique de leur pays et par la confiscation britannique de leurs terres pour les remettre aux colons juifs.

Que s’est-il passé dans les années 1930 ?

L’escalade des tensions a finalement conduit à la révolte arabe, qui a duré de 1936 à 1939.

En avril 1936, le Comité national arabe nouvellement formé a appelé les Palestiniens à lancer une grève générale, à retenir le paiement des impôts et à boycotter les produits juifs pour protester contre le colonialisme britannique et l’immigration juive croissante.

La grève de six mois a été brutalement réprimée par les Britanniques, qui ont lancé une campagne d’arrestations massives et procédé à des démolitions punitives de maisons, une pratique qu’Israël continue de mettre en œuvre aujourd’hui contre les Palestiniens.

La deuxième phase de la révolte commença à la fin de 1937 et fut dirigée par les paysans palestiniens. mouvement de résistance, qui ciblait les forces britanniques et le colonialisme.

Dans la seconde moitié de 1939, la Grande-Bretagne avait massé 30 000 soldats en Palestine. Les villages ont été bombardés par voie aérienne, des couvre-feux ont été imposés, des maisons ont été démolies et les détentions administratives et les exécutions sommaires ont été généralisées.

En tandem, les Britanniques collaboré avec la communauté des colons juifs et formé des groupes armés et une « force contre-insurrectionnelle » composée de combattants juifs dirigée par les Britanniques, appelée les Special Night Squads.

Au sein du Yishouv, la communauté des colons d’avant l’État, des armes ont été secrètement importées et des usines d’armes ont été créées pour développer la Haganah, les paramilitaires juifs qui sont devenus plus tard le noyau de l’armée israélienne.

Durant ces trois années de révolte, 5 000 Palestiniens ont été tués, 15 000 à 20 000 ont été blessés et 5 600 ont été emprisonnés.

Quel était le plan de partition de l’ONU ?

En 1947, la population juive avait atteint 33 pour cent de la Palestine, mais elle ne possédait que 6 pour cent de la terre.

Les Nations Unies ont adopté la résolution 181, qui appelait à la partition de la Palestine en États arabes et juifs.

Les Palestiniens ont rejeté le plan parce qu’il prévoyait environ 55 pour cent de la Palestine à l’État juif, y compris la majeure partie de la région côtière fertile.

À l’époque, les Palestiniens possédaient 94 pour cent de la Palestine historique et représentaient 67 pour cent de sa population.

La Nakba de 1948, ou le nettoyage ethnique de la Palestine

Même avant l’expiration du mandat britannique le 14 mai 1948, les paramilitaires sionistes se lançaient déjà dans une opération militaire visant à détruire les villes et villages palestiniens afin d’élargir les frontières de l’État sioniste qui allait naître.

En avril 1948, plus de 100 hommes, femmes et enfants palestiniens furent tués dans le village de Deir Yassin, à la périphérie de Jérusalem.

Cela a donné le ton pour le reste de l’opération, et de 1947 à 1949, plus de 500 villages, villes et cités palestiniennes ont été détruites dans ce que les Palestiniens appellent la Nakba, ou « catastrophe » en arabe.

On estime que 15 000 Palestiniens ont été tués, notamment lors de dizaines de massacres.

Le mouvement sioniste a conquis 78 pour cent de la Palestine historique. Les 22 pour cent restants ont été répartis entre ce qui est aujourd’hui la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza assiégée.

On estime que 750 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leurs foyers.

Aujourd’hui, leurs descendants vivent comme six million réfugiés dans 58 sordides camps dans toute la Palestine et dans les pays voisins du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l’Égypte.

Le 15 mai 1948, Israël annonça sa création.

Le lendemain, la première guerre israélo-arabe éclate et les combats prennent fin en janvier 1949 après un armistice entre Israël et l’Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie.

En décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 194, qui appelle au droit au retour des réfugiés palestiniens.

Les années après la Nakba

Au moins 150 000 Palestiniens sont restés dans l’État d’Israël nouvellement créé et ont vécu sous une occupation militaire étroitement contrôlée pendant près de 20 ans avant de finalement obtenir la citoyenneté israélienne.

L’Égypte a pris le contrôle de la bande de Gaza et, en 1950, la Jordanie a commencé à administrer la Cisjordanie.

En 1964, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a été créée, et un an plus tard, le parti politique Fatah a été créé.

La Naksa, ou la guerre des Six Jours et les colonies

Le 5 juin 1967, Israël occupe le reste de la Palestine historique, notamment la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le plateau du Golan syrien et la péninsule égyptienne du Sinaï, pendant la guerre des Six Jours contre une coalition d’armées arabes.

Pour certains Palestiniens, cela a conduit à un deuxième déplacement forcé, ou Naksa, qui signifie « revers » en arabe.

En décembre 1967, le Front populaire marxiste-léniniste pour la libération de la Palestine est créé. Au cours de la décennie suivante, une série d’attaques et de détournements d’avions perpétrés par des groupes de gauche ont attiré l’attention du monde sur le sort des Palestiniens.

La construction de colonies a commencé en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Un système à deux vitesses a été créé, les colons juifs bénéficiant de tous les droits et privilèges d’être des citoyens israéliens, tandis que les Palestiniens devaient vivre sous une occupation militaire qui les discriminait et interdisait toute forme d’expression politique ou civique.

La première Intifada 1987-1993

La première Intifada palestinienne a éclaté dans la bande de Gaza en décembre 1987 après que quatre Palestiniens ont été tués lorsqu’un camion israélien est entré en collision avec deux camionnettes transportant des travailleurs palestiniens.

Les protestations se sont rapidement étendues à la Cisjordanie, de jeunes Palestiniens lançant des pierres sur les chars et les soldats de l’armée israélienne.

Cela a également conduit à la création du mouvement Hamas, une émanation des Frères musulmans qui s’est engagé dans la résistance armée contre l’occupation israélienne.

La réponse musclée de l’armée israélienne a été résumée dans la politique « Brisez-leur les os » préconisée par le ministre de la Défense de l’époque, Yitzhak Rabin. Cela comprenait des exécutions sommaires, des fermetures d’universités, des expulsions de militants et des destructions de maisons.

L’Intifada a été principalement menée par des jeunes et dirigée par la Direction nationale unifiée du soulèvement, une coalition de factions politiques palestiniennes déterminées à mettre fin à l’occupation israélienne et à établir l’indépendance palestinienne.

En 1988, la Ligue arabe a reconnu l’OLP comme seul représentant du peuple palestinien.

L’Intifada a été caractérisée par des mobilisations populaires, des protestations de masse, la désobéissance civile, des grèves bien organisées et des coopératives communales.

Selon l’organisation israélienne de défense des droits humains B’Tselem, 1 070 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes pendant l’Intifada, dont 237 enfants. Plus de 175 000 Palestiniens ont été arrêtés.

L’Intifada a également incité la communauté internationale à rechercher une solution au conflit.

Les années Oslo et l’Autorité palestinienne

L’Intifada a pris fin avec la signature des accords d’Oslo en 1993 et ​​la formation de l’Autorité palestinienne (AP), un gouvernement intérimaire qui a obtenu une autonomie limitée dans certaines poches de Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza.

L’OLP a reconnu Israël sur la base d’une solution à deux États et a signé des accords qui ont donné à Israël le contrôle de 60 pour cent de la Cisjordanie et d’une grande partie des ressources terrestres et hydriques du territoire.

L’AP était censée céder la place au premier gouvernement palestinien élu dirigeant un État indépendant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec sa capitale à Jérusalem-Est, mais cela ne s’est jamais produit.

Les critiques de l’AP la considèrent comme un sous-traitant corrompu de l’occupation israélienne qui collabore étroitement avec l’armée israélienne pour réprimer la dissidence et l’activisme politique contre Israël.

En 1995, Israël a construit une clôture électronique et un mur de béton autour de la bande de Gaza, mettant fin aux interactions entre les territoires palestiniens divisés.

La deuxième Intifada