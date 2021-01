Boris Johnson et Keir Starmer sont engagés dans une guerre des mots sur le niveau des paiements de prestations offerts pendant la pandémie de coronavirus, alors que le virus continue de ravager l’économie britannique.

Le dirigeant travailliste a accusé le Premier ministre d’être «pathétique» sur les paiements – exhortant le N ° 10 à s’assurer qu’une récente augmentation du crédit universel visant à aider les familles en difficulté ne soit pas réduite en avril.

M. Johnson, cependant, a accusé M. Starmer de «jouer à la politique» et d’attiser «la haine et l’intimidation» à la Trump sur la question. Alors, qu’y a-t-il exactement derrière la ligne et dans combien de temps cela pourrait-il être résolu?

Quel genre d’argent les gens pourraient-ils perdre?

L’année dernière, le gouvernement a temporairement augmenté le crédit universel de 20 £ par semaine, mais l’augmentation devrait expirer en avril – ce qui pourrait atteindre les revenus de près de six millions de personnes et de familles d’environ 1000 £ par an alors que beaucoup sont aux prises avec des pertes d’emplois et heures réduites.

Les travaillistes veulent que le gouvernement rassure les gens en garantissant que la hausse sera prolongée. Le parti de M. Starmer utilisera une journée de débat de l’opposition à la Chambre des communes à partir de 15h30 lundi après-midi pour forcer un vote sur les plans. Et les députés conservateurs devraient s’abstenir sur la question.

Le vote pourrait donc prolonger la hausse du crédit universel?

Non. La motion de la journée de l’opposition ne sera pas exécutoire et ne changera donc rien. Mais cela donnera aux travaillistes l’occasion de porter la question à l’attention plus large et de faire monter la pression.

M. Johnson a tactiquement ordonné à ses députés de s’abstenir lors du vote pour éviter l’embarras potentiel de voir le parti conservateur voter contre l’argent dans les poches des gens, une tentative du n ° 10 de retirer l’aiguillon de la rangée pour le moment.

Dans un message bizarre envoyé aux députés conservateurs, le Premier ministre a accusé le Parti travailliste d’attiser «la haine et l’intimidation» à la Trump en essayant de «faire de la politique» avec la question aux Communes.

Il a déclaré dans son message WhatsApp: «Nous pouvons être fiers de ce que nous faisons pour lutter contre toutes les conséquences de la pandémie et si les syndicats décidaient d’arrêter de faire de la politique et de cesser d’inciter au pire type de haine et d’intimidation (d’un type vu malheureusement outre-Atlantique), alors je repenserai peut-être aux débats d’opposition vides sur le plan législatif.

Quel soutien y a-t-il pour prolonger le soulèvement?

En plus d’appeler les travaillistes et plusieurs organismes de bienfaisance anti-pauvreté à maintenir le soulèvement, les députés conservateurs du Northern Research Group (NRG) ont déclaré que sa mise au rebut serait «dévastatrice».

Dans une déclaration publiée au nom des 65 députés du groupe, le député de Carlisle, John Stevenson, a déclaré que cela avait sauvé la vie des gens pendant la pandémie. Pendant ce temps, le député conservateur Stephen Crabb a déclaré qu’il voterait contre le whip de son parti et soutiendrait la motion du parti travailliste. Retirer près de 100 £ par mois aux familles durement touchées «n’est pas la bonne chose à faire», a-t-il déclaré à la BBC.

Keir Starmer a suggéré «au fond de leur cœur» que de nombreux députés conservateurs veulent soutenir le vote du Labour pour maintenir l’augmentation de 20 £ par semaine et il a qualifié Boris Johnson de «pathétique» pour avoir ordonné à son parti de s’abstenir.

Le dirigeant travailliste a déclaré à ITV Lorraine lundi: «S’il appelle ça un coup, il devrait probablement venir avec moi dans un centre de distribution alimentaire pour voir ces familles ce matin et leur expliquer ce qui est une bouée de sauvetage pour eux est un coup, car ce n’est certainement pas de leur point de vue.

«Je pense en fait qu’au fond de leur cœur, beaucoup de députés conservateurs savent que couper cet argent à des personnes qui en ont désespérément besoin au milieu d’une pandémie est la mauvaise chose à faire, ils le savent, ils veulent probablement voter avec nous. mais à cause de la manière tribale dont nous faisons la politique, ils ne le peuvent pas.

Quelle est la probabilité que le gouvernement prolonge l’augmentation avant avril?

Le ministre principal du cabinet, Dominic Raab, n’a pas grand-chose à dire lorsqu’on l’a interrogé dimanche. Il a souligné que l’augmentation de 20 £ par semaine était une «mesure temporaire» – mais a suggéré qu’une décision sur son maintien ne serait pas prise avant mars.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré à BBC One Le spectacle Andrew Marr: «Nous avons un budget de mars à venir et je pense qu’il est juste de procéder à un examen minutieux, mais il s’agit d’un débat politique plutôt que des mesures du gouvernement qui peuvent, je pense, être examinées dans le cycle plutôt que de s’égoutter un par un. »

À quel point la coupure en avril serait-elle dommageable?

La dispute survient alors que le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a émis un avertissement selon lequel la suppression de la hausse conduirait à une 2021 particulièrement difficile pour les ménages à faible revenu – prévoyant que leurs revenus pourraient chuter de 4%.

Le groupe de réflexion a estimé que le retrait de l’augmentation des prestations ferait grimper la pauvreté relative au Royaume-Uni de 21% à 23% d’ici 2024-25, poussant 730 000 autres enfants dans la pauvreté.