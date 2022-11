De quoi le Queens a-t-il besoin de plus, d’un nouveau parc ou d’une nouvelle ligne de train ?

En 2013, Friends of the QueensWay et la fiducie ont organisé un concours de design pour le site qui a attiré 27 propositions d’entreprises d’architecture et d’urbanisme du monde entier. Bientôt, des cours d’urbanisme et d’architecture paysagère à l’Université de New York, à l’Université Cornell et dans des écoles au Japon et aux Pays-Bas étudiaient le QueensWay.

Le potentiel a également enthousiasmé les enfants du Queens. En 2014, un forum d’idées pour les étudiants a eu lieu à Forest Hills. Ils ont coché leur liste de souhaits : un zoo, une tyrolienne et un hippodrome. Mme Imas, qui avait l’habitude de se faufiler sur les pistes à l’adolescence, a impliqué sa famille dans l’initiative.

“Ils en ont un peu marre que je les traîne pour nettoyer”, a déclaré Mme Imas. “Mais je pense que j’inculque un sentiment de participation civique et comment cela pourrait changer l’arrondissement et la communauté.”

Un trajet long et tortueux

Bien que le parc ait pris de l’ampleur, il existe de solides arguments en faveur de l’utilisation des voies pour les trains. Les habitants du Queens ont certains des trajets les plus longs de la ville vers Manhattan, en particulier ceux qui vivent à Howard Beach, en Jamaïque et dans les Rockaways, qui ont été historiquement négligés par un système de métro centenaire qui a été construit à l’origine pour desservir Manhattan.

Donovan Richards, le président de l’arrondissement du Queens, a vécu à Far Rockaway de 2005 à 2012 lorsqu’il a travaillé comme assistant au conseil municipal. Il lui fallait souvent deux heures pour se rendre à l’hôtel de ville dans le Lower Manhattan, car sa seule option de métro – le train A – passait d’abord par Brooklyn.

“Je suis arrivé en Floride plus vite que je ne suis arrivé à Manhattan”, a déclaré M. Richards.

La ligne ferroviaire, si elle était réaffectée au service de train ou de métro, pourrait transporter les navetteurs et autres usagers directement entre le sud du Queens et Manhattan ainsi qu’entre les quartiers du Queens. Cela pourrait également élargir les options de transport en commun pour se rendre à l’aéroport international Kennedy et au Resorts World, un casino et un complexe de divertissement, tous deux situés au cœur du Queens.