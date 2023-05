De quoi Everton a-t-il besoin pour rester en Premier League ? Les caramels enfermés dans la ferraille de relégation mais les favoris avant la survie dimanche

Everton se dirige vers la dernière semaine de la saison de Premier League en sachant que la survie reste entre leurs mains.

Les Toffees sont la deuxième équipe la plus ancienne de l’élite anglaise derrière Arsenal, ayant été reléguée pour la dernière fois en 1951.

3 Everton sont les favoris pour éviter la chute Crédit : Getty

En conséquence, Everton est un pilier de la Premier League depuis sa création mais a flirté avec la baisse ces dernières saisons.

N’ayant assuré sa survie que lors de l’avant-dernier match de la saison dernière, Everton a maintenant besoin d’un résultat lors de la dernière journée de cette campagne.

L’équipe du Merseyside a vu d’autres rencontres se dérouler la semaine dernière, le dernier égaliseur de Yerry Mina sauvant un match nul 1-1 avec les Wolves.

Leeds a ensuite raté l’occasion de les dépasser en 17e après une défaite 3-1 contre West Ham avant que Leicester ne perde également l’occasion avec son match nul 0-0 avec Newcastle.

3 Everton n’a besoin que d’une victoire de plus pour maintenir sa survie en Premier League Crédit : Getty

Les clubs de Premier League jamais relégués Dernière relégation de haut vol Arsenal – 1912/13 Everton – 1950/51 Liverpool – 1953/54 Manchester United – 1973/74 Tottenham – 1976/77 Chelsea – 1987/88

De quoi Everton a-t-il besoin pour rester en Premier League ?

Everton sait que la victoire sur Bournemouth à Goodison Park dimanche garantit leur survie quels que soient les autres résultats.

Si les hommes de Sean Dyche ne gagnent pas, la relégation semble toujours peu probable mais pas impossible.

Un match nul avec les Cherries laisserait Everton avec 34 points, ce qui est le montant maximum que Leicester et Leeds peuvent remporter avec des victoires.

Si Everton termine sur le même total que les Foxes, leur différence de buts inférieure signifierait qu’ils sont relégués.

Cela signifie que si Everton fait match nul à Bournemouth, ils auront besoin de Leicester pour ne pas gagner à West Ham.

Cependant, cela ne s’applique pas nécessairement à une victoire à Leeds, les Toffees affichant une différence de buts supérieure à trois de plus que les Blancs.

Cependant, s’ils ne réussissaient qu’un point contre Bournemouth, Leeds pourrait les dépasser avec une victoire sur Tottenham qui porte une marge de trois buts en raison d’avoir marqué plus globalement – ​​la troisième catégorie pour les équipes sur les points de niveau et la différence de buts de niveau.

La défaite d’Everton signifie compter sur Leicester et Leeds qui échouent tous les deux, car trois points pour l’une ou l’autre équipe les verraient relégués.

3 Everton espère que Sean Dyche pourra les garder hors du deuxième niveau Crédit : Getty

Après le match nul tardif contre les Wolves, Dyche a déclaré: « Cela envoie un autre message que nous sommes vivants et prêts, nous le prenons.

« Nous avons eu quelques points d’interrogation sur nous-mêmes et sur des choses qui nous ont échappé, mais il y a eu beaucoup de bien.

« J’ai rappelé aux joueurs qu’il y a beaucoup de bons joueurs. Ils voient à travers les défis, dont je leur ai longuement parlé.

« Voir à travers le bruit, oubliez ça. Regardez ce qui nous entoure, regardez les joueurs que nous avons. J’étais content d’eux samedi, pas seulement pour la situation plus grande.

« Un point ne sonne pas beaucoup – peut-être qu’à ce stade, il l’est – mais aussi leur performance, la volonté et la demande.

« Ce n’est pas toujours une question de tactique. Ça peut l’être, mais c’est une question de volonté et d’exigence d’un groupe. C’était montré pour tirer quelque chose d’un match qui semblait nous éloigner.

« La cohérence de mon message aux joueurs a été très similaire. Généralement, il y a eu des ajustements tactiques et personnels, mais le message sous-jacent a été très cohérent. La mentalité est devenue de plus en plus forte, en particulier à l’extérieur.

« Je pense qu’il y a eu un changement évident, mais cela ne veut rien dire si nous ne prenons pas soin de nous la semaine prochaine. »