De quoi être reconnaissant – Shaw Local

Novembre est le moment et la saison pour être rempli de gratitude pour les bénédictions accordées à cette nation, pour s’arrêter et réfléchir, panser nos blessures et guérir la nation pour voir son objectif national de “sur plusieurs, un”.

Se souvenir de notre but dans la vie. Le but d’allumer une bougie n’est pas de maudire l’obscurité, comme l’a souligné John F. Kennedy.

Pour se souvenir de notre « ville sur une colline », comme Kennedy et Ronald Reagan ont défini son importance devant le monde.

Indépendamment de nos émotions, nous devons nous souvenir des paroles d’Abraham Lincoln : « Nous ne sommes pas des ennemis, mais des amis ; nous ne devons pas être ennemis; bien que la passion puisse avoir tendu, elle ne doit pas rompre nos liens d’affection.

Je suis reconnaissant pour l’histoire car elle nous rappelle de continuer à chercher nos meilleurs anges pour que la ville que nous construisons illumine les générations futures.

Je suis donc reconnaissant envers l’Amérique, ma famille, ma femme, mes collègues et les braves hommes et femmes de notre armée.

Je remercie Dieu pour ce dessein de lumière qu’Il a placé en chacun de nous et que nous ne devons jamais négliger. Joyeux Thanksgiving à tous.

Enfin, à la mémoire de Judith Landon, épouse de Ron “Cowboy” Landon, décédé le 28 mai, que les anges vous conduisent au paradis où vous et votre cowboy chevauchez vers le coucher de soleil paradisiaque.

Bob De Lacy Jr.

Marengo