Le personnage saisonnier JOLLY Frosty le bonhomme de neige réchauffe nos cœurs chaque année à l’approche de Noël.

Et tout le monde aime chanter la chanson populaire Frosty The Snowman, apportant une dose supplémentaire de magie pendant la période des fêtes.

Frosty le bonhomme de neige est un personnage de Noël très apprécié[/caption]

Quelles sont les paroles de Frosty The Snowman ?

Et un 1..2..3

Frosty le bonhomme de neige était une âme joyeuse et heureuse

Avec une pipe en épi de maïs et un nez boutonné

Et deux yeux faits de charbon

Frosty le bonhomme de neige est un conte de fées qu’ils disent

Il était fait de neige mais les enfants savent

qu’il est venu à la vie un jour

Il devait y avoir de la magie

dans ce vieux chapeau de soie qu’ils ont trouvé

Car quand ils l’ont placé sur sa tête

Il a commencé à danser

Frosty le bonhomme de neige

Était vivant comme il pouvait l’être

Et les enfants disent qu’il pouvait rire et jouer

comme toi et moi

(Thumpetty thump thump

Boum boum boum

Regardez Frosty aller

Boum boum boum boum

Boum boum boum

Sur les collines de neige)

Frosty le bonhomme de neige savait

Le soleil était chaud ce jour-là

Alors il a dit

Courons et

On va s’amuser

Maintenant avant que je ne fonde

Jusqu’au village

Avec un balai à la main

Courir ici et là tout autour de la place

Dire attrape-moi si tu peux

Il les a conduits dans les rues de la ville

Droit à l’agent de la circulation

Et il ne s’arrêta qu’un instant quand

Il l’entendit hurler “Stop !”

Pour Frosty le bonhomme de neige

A dû se dépêcher sur son chemin

Mais il a fait un signe d’adieu en disant

Ne pleure pas

Je reviendrai un jour

Je reviendrai un jour

De quoi est fait le nez de Frosty le bonhomme de neige ?

Selon la chanson, le nez de Frosty est un bouton.

Les paroles mentionnent également une pipe en épi de maïs.

Maintenant, vous n’êtes pas seul si vous pensiez que sa pipe était le fruit de l’imagination de l’écrivain.

Mais la Missouri Meerschaum Company revendique le titre de premier et unique fabricant de pipes en épi de maïs.

L’entreprise fabrique les tuyaux depuis 150 ans.

Combien y a-t-il de films de Frosty le bonhomme de neige ?

Il y a cinq films Frosty The Snowman au total.

Frosty The Snowman (1969) est une émission spéciale animée de Noël où le personnage emblématique a été présenté pour la première fois.

Frosty’s Winter Wonderland (1976) est une suite autonome qui se déroule après Noël.

Le Noël de Rudolph et Frosty en juillet (1979) est le plus long long métrage avec Frosty, d’une durée de 97 minutes !

Frosty Returns (1992) est un spécial de Noël de 30 minutes.

La légende de Frosty le bonhomme de neige est sorti en 2005.

C’était un film d’animation autonome, ramenant la magie aux enfants une fois de plus.

Où regarder les films Frosty The Snowman

Vous pouvez acheter Frosty le bonhomme de neige (1969) sur Amazon Prime Video.

Vous pouvez trouver The Legend Of Frosty The Snowman (2005) sur YouTube.