LES services secrets – chargés de protéger les présidents actuels et passés – ont reçu une facture de 10 000 $ du club de golf de Donald Trump dans le New Jersey.

L’agence fédérale chargée de l’application des lois continue d’assurer la sécurité de Trump, qui a quitté la Maison Blanche en janvier.

Donald Trump, entouré d’agents des services secrets, est aperçu en 2019 Crédit : AP

De quoi Donald Trump a-t-il accusé les services secrets ?

Les services secrets ont payé une facture à Trump Bedminster d’un montant total de 10 199,52 $, selon le Washington Post.

La facture concernait les chambres utilisées par les agents sur une période d’un mois, a rapporté le journal.

Les documents obtenus par le journal révèlent que les agents devaient louer des chambres à Bedminster jusqu’au début du mois de juillet, au moins.

L’entreprise de Trump n’enfreint aucune loi en chargeant les services secrets, ont déclaré des experts juridiques au Washington Post.

Trump en 2017 Crédit : AP

« Le service est davantage axé sur la nécessité de protection, par opposition à « Combien cela va-t-il coûter après coup ? Ils ne peuvent rien faire » si les taux sont élevés, a déclaré au journal Jonathan Wackrow, agent des services secrets de longue date.

« Il s’agit de ne pas : « Peuvent-ils le faire ? » mais « devraient-ils facturer autant ? » «

Donald Trump a été président de 2017 à 2021. Il a été battu par Joe Biden aux élections de 2020.

Biden n’a pas facturé le loyer des services secrets depuis qu’il est devenu président, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche au Washington Post.

Jordan Libowitz de Citizens for Responsibility and Ethics a déclaré au journal que Trump devrait envisager de permettre aux services secrets de rester gratuitement.

« Il devrait évidemment bénéficier de la protection des services secrets », a déclaré Libowitz au journal.

« Il n’y a aucune raison pour que son entreprise ne fasse pas la chose patriotique, et se contente de récompenser le gouvernement pour la sécurité qu’il lui fournit. »