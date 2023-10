De qui parle « Trop bien » ? Faits sur la chanson de rupture de Taylor Swift – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Taylor Swift les fans ont été changés à jamais lorsqu’elle a sorti la chanson « All Too Well » sur son album Rouge en 2012. À partir du moment où la chanson de plus de cinq minutes est sortie, les fans ont été instantanément transportés dans l’histoire de l’une des romances passées de Taylor. Comme la plupart des chansons de Taylor, « All Too Well » était basé sur une histoire vraie de sa vie, mais les spécificités des paroles ont amené les choses à un niveau qu’aucune autre chanson de Taylor n’avait atteint auparavant.

« Trop bien » [was difficult to write emotionally] parce qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour filtrer tout ce que je voulais mettre dans la chanson sans que ce soit une chanson de 10 minutes, qu’on ne peut pas mettre sur un album », a expliqué Taylor en 2012. « Je voulais une histoire qui puisse travailler sous la forme d’une chanson et j’ai appelé mon co-auteur LizRose et a dit: « Viens, nous devons filtrer ça. » Et il m’a fallu beaucoup de temps pour l’obtenir.

L’histoire de « Trop bien »

Taylor a sorti « All Too Well » pour la première fois sur son album Rouge en 2012 et c’est immédiatement devenu l’un des favoris des fans. « C’était un jour où j’étais juste, comme un humain brisé, entrant en répétition, me sentant juste mal à propos de ce qui se passait dans ma vie personnelle », a déclaré Taylor sur Les 500 meilleurs albums de Rolling Stone podcast en 2020. « J’ai juste commencé à jouer quatre accords encore et encore et le groupe a commencé à intervenir. Les gens ont juste commencé à jouer avec moi, je pense qu’ils pouvaient dire que je vivais vraiment ça. J’ai juste commencé à chanter, à riffer et à ab-libber cette chanson qui était essentiellement « All Too Well ». C’était littéralement juste cette chanson, mais elle contenait probablement sept couplets supplémentaires et incluait le mot f.

Ce n’était pas la première fois qu’il était révélé publiquement que « All Too Well » était à l’origine beaucoup plus long que les 5 minutes et 29 secondes entendues par les fans. Rouge. Pendant des années, Swifties a supplié Taylor de publier la version complète de dix minutes, et en 2021, ils ont finalement réalisé leur souhait. Fin 2020, Taylor a commencé le processus de réenregistrement de ses six premiers albums afin de pouvoir obtenir les droits sur les chansons. En plus de réenregistrer toutes les chansons originales, Taylor a également inclus des chansons inédites qui ne figuraient pas sur les albums la première fois. Quand elle est tombée Rouge (version Taylor) en novembre 2021, qui comprenait la version complète de 10 minutes de « All Too Well ».

Taylor a fait cela comme un cadeau à ses fans, qui ont aidé la chanson à prendre sa propre vie au fil des ans. Taylor a même interprété « All Too Well » aux Grammy Awards 2014, malgré le fait qu’il ne s’agissait jamais d’un single. « C’est amusant quand les choses te surprennent comme ça », a-t-elle admis. Taylor a écrit « All Too Well » alors qu’elle était dans l’un de ses états les plus brisés, mais a déclaré que la chanson lui apportait désormais de la joie en raison de la façon dont ses fans y ont réagi.

En plus de sortir une version audio de 10 minutes de « All Too Well » en novembre 2021, Taylor a également sorti un court métrage pour la chanson. Les stars du cinéma Dylan O’Brien et Sadie Évier dans les rôles principaux, avec Taylor apparaissant également à la fin pour une apparition surprise. Elle a interprété la version complète de 10 minutes sur Saturday Night Live dans une performance sans précédent également.

À propos de qui est écrit « Tout trop bien » de Taylor Swift ?

Ce n’est un secret pour personne que Taylor a écrit « All Too Well » à propos de sa brève relation avec Jake Gyllenhaal. Même si Taylor ne l’a jamais dit explicitement elle-même, de très nombreux indices pointent vers Jake. Le tout premier indice se trouvait dans les notes de la pochette de l’album de Taylor pour Rouge. À l’époque, Taylor avait l’habitude de mettre certaines lettres en majuscules dans les paroles écrites sur la pochette de ses disques. Les lettres majuscules épelaient toujours un message caché destiné à donner plus d’informations sur de qui ou de quoi parlait la chanson. Pour « All Too Well », la note de doublure était « Maple Lattes ». Lorsque Taylor et Jake sortaient ensemble, ils ont été photographiés portant des tasses de café alors qu’ils se promenaient dans la ville de New York, et un employé d’un café a confirmé Personnes au moment où ils ont commandé des lattés spéciaux à l’érable lors de leur visite au magasin le jour de Thanksgiving 2010.

Bien sûr, la chanson est également sortie sur le premier album que Taylor a sorti après sa rupture avec Jake. Beaucoup de chansons sur Rouge semblent concerner le bel acteur. Cependant, « All Too Well » raconte l’histoire complète de la relation du couple, et la version de 10 minutes ajoute encore plus d’informations.

Le tout premier couplet de « All Too Well » fait référence au Thanksgiving que Taylor et Jake ont passé ensemble en 2010. Après avoir dégusté des lattés à l’érable, ils ont passé les vacances avec sa sœur, Maggie Gyllenhaal, à Brooklyn. «J’ai laissé mon foulard là-bas, chez ta sœur et tu l’as toujours, dans ton tiroir, même maintenant», chante Taylor, faisant référence au foulard noir qu’elle portait ce jour-là. Le « foulard » est devenu un symbole important pour les Swifties.

Dans le deuxième couplet, Taylor continue : « Tu étais un petit enfant avec des lunettes dans un lit double », et oui, Jake avait des lunettes quand il était enfant – nous avons vu les photos pour le prouver ! Dans la version de 10 minutes de « All Too Well », Taylor donne une autre allusion directe à Jake en chantant : « Vous avez dit que si nous avions été plus proches en âge, cela aurait peut-être été bien, et cela m’a donné envie de mourir. » Les ex ont un écart d’âge de neuf ans. Elle a de nouveau fait référence à leur âge plus tard dans la chanson, ajoutant: « Je n’ai jamais été douée pour raconter des blagues, mais la punchline dit: je vieillis mais vos amants gardent mon âge. » La petite amie actuelle de Jake, Jeanne Cadieun’a que 26 ans.

La version de 10 minutes de « All Too Well » fait également référence à Brooklyn, où Taylor a passé beaucoup de temps avec Jake. Elle chante également sur le sujet de la chanson, qui a raté sa fête de 21 ans, et Taylor a eu 21 ans au milieu de sa relation avec Jake. Un autre Rouge La chanson « The Moment I Knew » parle également de ce chagrin spécifique.

L’histoire de la relation entre Taylor Swift et Jake Gyllenhaal

Taylor et Jake sont sortis ensemble pendant trois mois entre octobre 2010 et janvier 2011. Elle avait 20 ans et lui 29 ans lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois. Les deux hommes ont été liés pour la première fois lorsqu’ils ont été repérés à Saturday Night Live ensemble en octobre 2010. Bien que les deux hommes aient pour la plupart gardé leur relation hors de la vue du public, ils ont été photographiés se promenant ensemble dans la ville de New York à Thanksgiving 2010. Taylor a également été vue avec la sœur de Jake, Maggie, pendant les vacances. Les rapports sur leur rupture ont fait surface pour la première fois en janvier 2011, avec Nous chaque semaine rapportant: «Jake vient de lui dire que ça ne marchait pas. Taylor est vraiment bouleversée et blessée. Elle se sent vraiment brûlée par lui.

Cependant, les paroles de « All Too Well (10 Minute Version) » révèlent que Taylor et Jake ont tenté de se reconnecter secrètement quelques mois après leur rupture. « Vous ne l’avez jamais appelé comme ça, jusqu’à ce que nous soyons morts, partis et enterrés, vérifions le pouls et revenons en jurant que c’est pareil, après trois mois dans la tombe », chante Taylor sur la chanson. Plus tard, elle chante sur le fait que Jake ne voulait pas que quiconque sache comment ils essayaient à nouveau les choses. « Nous voilà à nouveau quand personne ne devait le savoir, tu m’as gardé comme un secret, mais je t’ai gardé comme un serment », révèle-t-elle.

Rouge a également présenté la chanson « We Are Never Ever Getting Back Together », qui est également supposée parler de Jake. Le titre de la chanson dit tout, avec les paroles racontant l’histoire d’un ex qui veut se remettre ensemble encore et encore – seulement, finalement, le narrateur ne l’a plus. Cela correspond à la théorie selon laquelle Taylor et Jake s’étaient remis ensemble avant qu’elle n’annule définitivement.

Qu’a dit Jake Gyllenhaal à propos de « Trop bien ? »

En février 2022, Jake a abordé « All Too Well » pour la première fois. « Cela n’a rien à voir avec moi », a-t-il déclaré Écuyer. « Il s’agit de sa relation avec ses fans. C’est son expression. Les artistes s’inspirent de leurs expériences personnelles, et je n’en veux à personne. Malgré sa réponse pondérée, Jake s’est également assuré de faire référence à la haine qu’il avait reçue de la part des fans de Taylor au fil des ans. « À un moment donné, je pense qu’il est important, lorsque des partisans deviennent indisciplinés, que nous sentions qu’il est de notre responsabilité de les obliger à être civils et de ne pas autoriser la cyberintimidation en leur nom », a-t-il déclaré. Cependant, il a également précisé que sa vie n’avait pas été menacée par les fans de Taylor.

Pendant ce temps, lors d’une interview en 2017 sur Regardez ce qui se passe en direct, on a demandé à Maggie si elle avait toujours le foulard de Taylor chez elle. « Je n’ai jamais compris pourquoi tout le monde me posait des questions à propos de cette écharpe », a admis Maggie. « Qu’est-ce que c’est? » Andy Cohen a expliqué la situation, et Maggie a toujours joué timidement. « Je ne sais pas à propos du foulard », a-t-elle déclaré. «C’est tout à fait possible. Je ne sais pas. On m’a déjà demandé cela. Bien sûr, une lecture plus approfondie des paroles révèle que c’est JAKE qui est censé avoir le foulard (dans son tiroir), pas Maggie !

Lors d’une interview en 2013, Taylor a également révélé la réaction de Jake face au Rouge album en général. Bien qu’elle ne l’ait pas nommé directement dans l’interview, il est largement admis que sa citation concernait lui, car la majeure partie de l’album parlait de lui. « Il m’a dit : ‘Je viens d’écouter l’album et ça a été une expérience vraiment douce-amère pour moi.’ C’était comme feuilleter un album photo », se souvient Taylor. « C’était bien. C’est mieux que les e-mails délirants que j’ai reçus de ce type.