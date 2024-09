De qui parle la nouvelle chanson de Kendrick Lamar, « Watch The Party Die » ?

Kendrick Lamar a encore lancé une balle courbe mercredi (11 septembre) en sortant par surprise un nouveau morceau combatif.

K. Dot a partagé le morceau sans titre, que les fans ont commencé à appeler « Watch the Party Die », en exclusivité sur son compte Instagram rarement utilisé, juste au moment où les MTV Video Music Awards 2024 (où Kendrick était en lice pour deux prix) débutaient.

La chanson est la première sortie de la star du rap de Compton depuis « Not Like Us », son morceau de diss à succès qui a porté le coup de grâce dans son conflit avec Drake, et arrive également peu de temps après qu’il ait été annoncé comme la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de l’année prochaine à la Nouvelle-Orléans – une nouvelle qui a ébouriffé quelques plumes.

Bien que la chanson ne soit pas une insulte explicite comme ses précédentes sorties de 2024, elle contient tout de même de nombreux indices et easter eggs qui ont laissé les fans de rap en ébullition. Notamment sa pochette : une photo basse résolution de Nike Air Force 1 noires abîmées, ce qui est le code universel pour choisir la violence.

Écoutez la chanson ci-dessous et lisez la suite pour décoder à qui exactement Kendrick Lamar pourrait s’adresser.

Canard?

« Watch the Party Die » n’est peut-être pas une attaque explicite contre Drake, mais après que Kendrick Lamar l’a subliminalement attaqué dans sa vidéo d’annonce du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, il serait franchement surprenant que la chanson n’évoque pas au moins leur querelle.

Dans le premier couplet, Kendrick semble faire référence à leur récente bataille en rappant : « Accompagnez simplement cet homme, cela fera du bien à tout le monde / C’est de l’amour, mais l’amour dur doit parfois aboutir à la violence. »

« Faites descendre l’homme » pourrait être interprété comme une référence à sa défaite écrasante de Drizzy, tandis que Kendrick a certainement montré à son rival un peu d’« amour dur » sur « Meet the Grahams », dans lequel il a méticuleusement démantelé toute sa personnalité et ses choix de vie tout en l’exhortant à « Dépouiller l’ego du bas » et « enlève ce masque » pour révéler son vrai moi.

Dans le deuxième couplet, K. Dot tire sur un ennemi anonyme qui est «« Les salopes dégueulasses parce que ton esprit n’est pas sûr de toi / Le négro tape-à-l’œil qui prend de mauvaises décisions, qui utilise l’argent comme colonne vertébrale / Je veux qu’on lui fende la tête avant qu’il ne rentre à la maison. »

Cela pourrait également concerner Drake, avec des « décisions désagréables » peut-être liées aux précédentes déclarations de Kendrick sur la nature pédophile présumée des 6 Dieux.

L’industrie musicale dans son ensemble ?

« Watch the Party Die » semble être principalement destiné au rap, voire à l’industrie musicale au sens large, voire à la société dans son ensemble.

Le morceau est rempli de coups de semonce comme : « Je pense qu’il est temps de regarder la fête mourir / Les négros de la rue et les gars des entreprises, les rappeurs qui rapportent les mensonges / J’ai besoin que leurs familles soient mortifiées / On peut vivre sans eux, organiser leurs corps, dites-moi si vous le voulez bien. »

Si Kendrick devait s’en prendre à l’ensemble de l’industrie musicale, quel meilleur moment pour sortir sa chanson que le début des MTV Video Music Awards ? Si tel était son objectif, il a réussi puisque « Watch the Party Die » a forcé les gens à s’éloigner de leurs écrans de télévision pour écouter son dernier sermon lyrique.

Un auditeur a déclaré à propos de la chanson sur les réseaux sociaux : « Cela ne semble pas être une coïncidence que Kendrick ait sorti sa nouvelle chanson au moment même où les VMA ont commencé. Il parle de voir « la fête » mourir. Il semble frustré par la direction que prennent l’industrie musicale et la culture. Il parle de « tout brûler ». Il est contrarié par ce que représentent les artistes commerciaux (comme Drake). Maintenant, nous sommes tous assis ici à analyser ses paroles au lieu de parler de la grande fête fastueuse de l’industrie (les VMA). »

Cela ne semble pas être une coïncidence si Kendrick a sorti sa nouvelle chanson au moment même où les VMA ont commencé Il parle de regarder « la fête » mourir Il semble frustré par la direction que prennent l’industrie musicale et la culture Il parle de « tout brûler » Il est contrarié par ce que… — Eric Skelton (@ericskelton) 12 septembre 2024

Académiques ?

Bien que Kendrick semble avoir de nombreuses cibles dans sa ligne de mire dans « Watch the Party Die », un personnage spécifique qui semble attirer les tirs est Akademiks.

Lamar avait déjà mentionné le nom de la personnalité médiatique controversée sur « 6:16 in LA » et il semble à nouveau le viser sur ce dernier morceau, en rappant : « La personnalité de la radio qui fait de la propagande pour un salaire / Prévenez-moi quand elle se présente comme victime. »

Il dit aussi : « Si vous paradez dans la gloutonnerie sans donner la vérité à la jeunesse, le cimetière est une compagnie […] Les influenceurs me rabaissent parce que je ne suis pas du genre basique / Mais ils ne me détestent pas, ils détestent l’homme que je représente / Le genre d’homme qui ne chevauche jamais parce que je veux une faveur.

Akademiks a été un fervent partisan de Drake tout au long de la querelle, allant même jusqu’à affirmer que le 6e Dieu est sorti vainqueur, contrairement à l’opinion populaire.

Dans un message publié après la sortie de la vidéo « Not Like Us » de Kendrick, il n’a pas tenté de cacher son allégeance en tweetant : « Tous les négros qui se comportent comme Drake ont fini… marquez ce tweet dans vos favoris pour 6 mois à partir de maintenant. Nous ne voulons pas que vous, négros, soyez loin de nous… Souvenez-vous-en. »

Ses ennemis du spectacle de la mi-temps du Super Bowl ?

« Watch the Party Die » dure exactement cinq minutes et quatre secondes, ce qui, selon certains, est un clin d’œil subtil à l’indicatif régional 504 de la Nouvelle-Orléans, où Kendrick sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025.

Malgré les références louables de K. Dot, de nombreux partisans de Lil Wayne ont contesté cette sélection étant donné le statut de Weezy en tant que légende de la NOLA et le fait qu’il avait ouvertement convoité cette opportunité.

Nicki Minaj, Birdman, Cam’ron, Juvenile, Master P et Boosie Badazz ont tous exprimé leur désapprobation face au mépris perçu de Wayne, certains dirigeant leur colère vers JAY-Z, qui, avec Roc Nation, a aidé à organiser le spectacle de la mi-temps depuis 2020.

Étant donné que « Watch the Party Die » est la première déclaration de Kendrick depuis le tollé suscité par son annonce du Super Bowl, la « fête » en question pourrait également faire référence à ceux qui ont gâché sa fête.

Bien que le lien avec le 504 semble exagéré, Kendrick n’est pas étranger à l’idée d’enfouir de tels œufs de Pâques dans son art. Prenez, par exemple, tous les coups subliminaux lancés à Drake dans sa publicité du Super Bowl et sa vidéo « Not Like Us ». Ou comment Kendrick Pour pimper un papillon s’est déroulé dans un poème adressé à 2Pac, et finalement une conversation mise en scène avec la légende du rap, l’album s’appelant à l’origine Tu pimpes une chenille (ou Tupacpour faire court).

Lamar a également conçu son LP de 2018 CONDAMNER. à jouer dans l’ordre inverse, en racontant Actualités MTV:« Cela se joue comme une histoire complète et un rythme encore meilleur. C’est l’un de mes rythmes et tempos préférés de l’album. C’est quelque chose que nous préméditons définitivement lorsque nous sommes en studio. »

Il a ajouté : « Beaucoup de mes fans savent que mes albums sont très complexes et qu’il y a toujours des détails. La plupart d’entre eux ont généralement une oreille attentive pour comprendre ce qui se passe. »

Qui diable le sait ?

Comme toujours avec King Kendrick, il se pourrait bien qu’il joue aux échecs pendant que nous sommes occupés à jouer aux dames. La pochette, un indice que personne n’a encore résolu, provient d’une annonce eBay qui a été vendue le jour même de la sortie de la chanson. Pourquoi ? La réponse reste floue. Connaissant Kendrick Lamar, cependant, il y a une raison à tout.