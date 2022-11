De quels employés Twitter a-t-il besoin, de toute façon ?

Les démissions de plus de 1 000 employés de Twitter cette semaine comprenaient de nombreuses personnes qui ont assuré le bon fonctionnement du site et l’ont protégé des pirates. Leurs départs ont déclenché une vague d’interrogations sur la poursuite du bon fonctionnement du site. Il est peu probable que Twitter connaisse un crash soudain, ont déclaré de nombreux experts en technologie. Mais l’entreprise pourrait commencer à subir davantage de pannes, de téléchargements lents et de piratages. “Le site peut fonctionner très bien pendant un certain temps, un peu comme si vous pouviez conduire une voiture avec le voyant du moteur de contrôle sur des milliers de kilomètres”, a déclaré David Thiel, technologue en chef de l’Observatoire Internet de Stanford et ancien responsable de la sécurité chez Meta. . “Sauf dans ce cas, les gens qui savaient ce que signifiait cette lumière et comment entretenir ce modèle particulier sont partis.” Voici quelques-unes des tâches de médias sociaux qui sont nécessaires pour assurer le fonctionnement des services. Ingénieurs de plate-forme Au cœur de Twitter se trouvent ses ingénieurs qui ont construit et géré l’architecture de base, connue sous le nom de plate-forme. Ils s’assurent que le site fonctionne correctement pour les utilisateurs et aident à gérer les centaines de milliers de serveurs où tous les tweets, DM, suivis et likes sont stockés.

Avant qu’Elon Musk ne prenne le relais le mois dernier, des milliers de ces ingénieurs travaillaient chez Twitter. On ne sait pas combien il en reste. Changements sur le Twitter d’Elon Musk Carte 1 sur 6 Une révision rapide. Elon Musk a agi rapidement pour réorganiser Twitter depuis qu’il a finalisé son rachat de 44 milliards de dollars de la société de médias sociaux en octobre, mettant en garde contre une situation financière sombre et un besoin de nouveaux produits. Voici un aperçu de certains des changements apportés jusqu’à présent : Devenir privé. Dans le cadre de l’acquisition de Twitter par M. Musk, il radie les actions de la société et les retire des mains des actionnaires publics. Faire de Twitter une entreprise privée donne à M. Musk certains avantages, notamment ne pas avoir à faire de divulgations financières trimestrielles. Les entreprises privées sont également soumises à moins d’examen réglementaire. Licenciements. Un peu plus d’une semaine après la conclusion de l’accord, M. Musk a éliminé près de la moitié des effectifs de Twitter, soit environ 3 700 emplois. Les licenciements ont touché de nombreuses divisions de l’entreprise, notamment les unités d’ingénierie et d’apprentissage automatique, les équipes qui gèrent la modération du contenu et les services des ventes et de la publicité. Abonnements de vérification. Twitter a commencé à facturer aux clients 7,99 $ par mois pour recevoir une coche de vérification convoitée sur leurs profils. Mais le service d’abonnement a été suspendu après que certains utilisateurs l’aient exploité pour créer des ravages sur la plate-forme en se faisant passer pour des marques de premier plan et en envoyant des tweets perturbateurs. Modération du contenu. Peu de temps après la conclusion de l’accord pour acheter Twitter, M. Musk a déclaré que la société formerait un conseil de modération de contenu pour décider quels types de messages conserver et lesquels supprimer. Mais les annonceurs ont suspendu leurs dépenses sur Twitter par crainte que M. Musk n’assouplisse les règles de contenu sur la plate-forme. Autres modifications possibles. Alors que M. Musk et ses conseillers cherchent des moyens de générer plus de revenus dans l’entreprise, ils auraient discuté de l’ajout de messages directs payants, qui permettraient aux utilisateurs d’envoyer des messages privés à des utilisateurs de haut niveau. La société a également déposé des documents d’enregistrement pour lui permettre de traiter les paiements.









Beaucoup sont des ingénieurs en logiciel dont le travail consiste à s’assurer que le site se charge de manière fiable et est suffisamment stable pour ajouter des fonctionnalités et des utilisateurs. Twitter a eu une équipe de “stockage blob”, qui aide à gérer le stockage de toutes les vidéos, photos et autres contenus. Une équipe de demande de « mise en cache » s’assure que le contenu enregistré peut être chargé rapidement. Une équipe « graphique » suit et maintient des bases de données sur lesquelles les utilisateurs suivent. Ces équipes ont été considérablement réduites en taille. Il y a aussi des employés qui gèrent les usines physiques, y compris les centres de données qui hébergent chacun des centaines de milliers de serveurs. Ces ingénieurs sont sur le terrain dans le centre de données de Sacramento, par exemple, traitent toutes les perturbations telles qu’une panne de serveur et sont censés résoudre rapidement tout autre problème susceptible de ralentir le site. Réponse rapide Twitter dispose d’un ensemble d’ingénieurs, de chefs de produit, de personnel de communication et de personnes de ses opérations commerciales et de revenus qui répondent aux urgences. Le groupe, connu sous le nom de centre de commande, attribue à chaque incident – un piratage, une livraison lente, des pannes – un niveau de gravité, zéro étant le pire problème. Tous les incidents zéro sont signalés à la direction générale. Certains jours chargés, des centaines de rapports sont soumis. Le tournoi de football de la Coupe du monde, qui commence ce week-end, devrait entraîner une augmentation importante du trafic – et peut-être de nombreux incidents d’abus, de désinformation, de pannes et de ralentissements.