McCormick & Company a publié une déclaration concernant un rappel « volontaire » de trois de leurs assaisonnements.

Selon la société d’assaisonnement, les produits concernés ont été expédiés en juin et juillet dans 32 États des États-Unis.

L’assaisonnement italien culinaire McCormick faisait partie des assaisonnements rappelés par McCormick & Company Crédit : McCormick

De quels assaisonnements McCormick s’est-il souvenu ?

Le 28 juillet, McCormick & Company Inc a émis un « rappel volontaire » de trois assaisonnements populaires en raison d’une possible contamination généralisée par la salmonelle.

Les trois assaisonnements rappelés sont les suivants :

Assaisonnement à l’italienne à la pincée parfaite McCormick

Assaisonnement Italien Culinaire McCormick

Assaisonnement Frank’s RedHot Buffalo Ranch

Selon une alerte de la Food and Drug Administration des États-Unis, les trois assaisonnements ont été retirés des grandes chaînes de magasins le 27 juillet.

Une liste complète des magasins qui ont vendu les produits concernés n’a pas été incluse dans le rappel.

Pourtant, certains magasins Walmart, Target et Kroger ont vendu les assaisonnements, a rapporté USA Today.

L’assaisonnement Frank’s RedHot Buffalo Ranch a également été retiré des étagères Crédit : McCormick

Qu’est-ce que la salmonelle ?

La salmonelle est un organisme qui peut provoquer des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les personnes âgées et d’autres personnes dont le système immunitaire est affaibli, selon la clinique Mayo.

Les symptômes courants sont la fièvre, la diarrhée, les nausées, les vomissements et les douleurs abdominales.

La maladie dure généralement de quatre à sept jours, car la plupart des gens se rétablissent sans traitement.

Cependant, dans de rares circonstances, une infection peut pénétrer dans la circulation sanguine et entraîner des maladies plus graves.

L’assaisonnement italien culinaire McCormick a été retiré des supermarchés des États-Unis Crédit : McCormick

Qu’a dit McCormick & Company au sujet du rappel ?

La société a déclaré qu’aucune maladie n’était encore liée au rappel.

« McCormick a alerté les clients et les épiceries de retirer immédiatement le produit avec les codes de date concernés des étagères des magasins et des centres de distribution, et de détruire ce produit d’une manière qui empêcherait toute consommation ultérieure », a déclaré la société.

Ceux qui ont acheté les produits ont été invités à les jeter dans leur conteneur et à contacter McCormick pour un remplacement ou un remboursement au (800) 635-2867 en semaine entre 9h30 et 20h, heure de l’Est.