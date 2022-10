De quelles armes nucléaires la Russie dispose-t-elle, quels dommages pourraient-elles causer et pourraient-elles atteindre le Royaume-Uni ? | Nouvelles du monde

Poutine a fait allusion à plusieurs reprises à l’utilisation d’armes nucléaires si “l’intégrité territoriale de notre pays est menacée”.

“Je veux vous rappeler que notre pays dispose de divers moyens de destruction”, a-t-il déclaré – “ce n’est pas du bluff”.

Les responsables russes ont également mis en garde contre la possibilité d’utiliser des armes nucléaires tactiques après avoir subi d’énormes revers militaires lors de l’invasion de Ukraine.

Mais quelles armes nucléaires la Russie possède-t-elle réellement et quels dégâts pourraient-elles causer ? Sky News a jeté un coup d’œil.

Combien d’armes nucléaires possède la Russie ?

Selon la Fédération des scientifiques américains, Russie a un inventaire total d’ogives nucléaires de 5 977 – c’est le plus grand au monde.

En comparaison, les États-Unis en ont 5 428 tandis que la France en a 290 et le Royaume-Uni en a 225.

Il dit qu’environ 90% de toutes les ogives nucléaires appartiennent à la Russie et aux États-Unis.

Le Bulletin of the Atomic Scientists indique que l’arsenal russe comprend 4 447 ogives dont 1 588 sont déployées sur des missiles balistiques et sur des bases de bombardiers lourds.

Il indique qu’il y a “environ 977 ogives stratégiques supplémentaires, ainsi que 1 912 ogives non stratégiques” en réserve.

Cependant, les experts ont déclaré que le nombre exact d’ogives et d’armes n’est pas connu en raison du secret entourant les stratégies et les préoccupations en matière de sécurité.

Quelle menace ces armes représentent-elles pour l’Ukraine et le reste du monde ? Pourraient-ils atteindre le Royaume-Uni?

Les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) en possession de la Russie ont la capacité d’atteindre et de détruire de grandes villes mondiales telles que Londres ou Washington.

Les ICBM peuvent atteindre une vitesse maximale environ 10 minutes après le lancement, ce qui pourrait en voir un tiré depuis la Russie atteindre le Royaume-Uni en seulement 20 minutes.

En mars, M. Poutine a sonné l’alarme dans le monde entier après avoir placé ses forces de dissuasion nucléaire en état d’alerte maximale.

À l’époque, l’expert en défense, le général Sir Richard Barrons, a déclaré à Sky News : “Le président Poutine a fait monter les enchères – il a commencé à insinuer des armes nucléaires au niveau mondial.

“Cela signifie que le type d’équipement

un missile balistique intercontinental – cela signifie qu’il s’étend de la Russie aux États-Unis et évidemment en Europe.

“L’ogive à l’avant a un rendement compris entre 300 et 800 kilotonnes [of TNT equivalent].

“Trois cents kilotonnes suffisent pour détruire Washington, Londres ou Paris.

“Nous devons comprendre que les enjeux pour l’Ukraine sont maintenant devenus mondiaux.

“Essentiellement, en brandissant le spectre des armes nucléaires, le reste de l’hémisphère occidental est maintenant sur le terrain avec l’Ukraine.”

Il a ajouté que d’autres équipements capables de tirer des armes plus petites apporteraient encore des ravages à leur cible.

Par exemple, le canon 2S7 – calibre 203 mm – a une portée d’environ 37 km [22 miles] et tire un obus de 110 kg.

Sir Richard a ajouté: “Il peut également tirer un obus nucléaire avec un rendement d’environ une kilotonne – mille tonnes d’équivalent TNT.

“Ainsi, lorsque le président Poutine commence à parler d’options nucléaires, il peut avoir à l’esprit quelque chose comme ça.

“Ensuite, il peut se tourner vers le missile Iskander – une portée d’environ 500 km [310 miles].

“Sous sa forme conventionnelle, il tire un missile avec une ogive de 480 kg, qui est massive, avec une précision d’environ cinq mètres.

“Il peut être utilisé pour tirer une arme nucléaire avec un rendement compris entre 5 et 50 kilotonnes.

“Donc, avec cette gamme et avec ce genre de rendement, ce serait absolument dévastateur.”

Le stock de la Russie est-il susceptible de changer ?

Les Russes ont poursuivi un programme de modernisation « global » pour remplacer la plupart des armes héritées de l’ère soviétique.

On dit également qu’il introduit de nouveaux types d’armes.

Hans M Kristensen et Matt Korda, écrivant pour le Bulletin of the Atomic Scientists, ont déclaré : « Au début de 2022, nous estimons que la Russie dispose d’un stock d’environ 4 477 ogives nucléaires destinées à être utilisées par des lanceurs stratégiques à longue portée et des lanceurs tactiques à courte portée. forces nucléaires, ce qui représente une légère diminution par rapport à l’année dernière.

“Parmi les ogives stockées, environ 1 588 ogives stratégiques sont déployées : environ 812 sur des missiles balistiques terrestres, environ 576 sur des missiles balistiques lancés par des sous-marins et peut-être 200 sur des bases de bombardiers lourds.”

Le Bulletin indique également qu’à compter du 23 février, “certains des véhicules de livraison russes déployés près de l’Ukraine sont considérés comme à double capacité, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés pour lancer des armes conventionnelles ou nucléaires”.

Quelle serait la procédure attendue pour que la Russie lance une arme nucléaire ?

Le président du pays, le ministre de la Défense ou le chef d’état-major général doit donner son autorisation par le biais de ce qu’on appelle la valise nucléaire Cheget.

La doctrine nucléaire russe autorise l’utilisation de ce que l’on appelle une arme nucléaire tactique – une explosion nucléaire limitée – à déployer dans un conflit conventionnel pour faire reculer l’ennemi.

Les armes nucléaires stratégiques peuvent toucher des cibles beaucoup plus éloignées, comme les États-Unis.

Les armes nucléaires tactiques sont le terme utilisé pour celles déployées sur un champ de bataille, comme l’Ukraine.

Globalement, qu’arrive-t-il à la quantité d’armes nucléaires ?

D’autres pays achètent ou développent leurs propres nouveaux missiles, motivés par des préoccupations de sécurité et le désir de réduire leur dépendance à l’égard d’autres fournisseurs.

Avant la fin de la décennie, l’Asie en particulier sera hérissée de missiles conventionnels qui voleront plus loin et plus vite, frapperont plus fort et seront plus sophistiqués que jamais.

La Chine produit en masse son DF-26 – une arme polyvalente avec une portée allant jusqu’à 4 000 km (2 485 miles).

Les États-Unis développent de nouvelles armes visant à contrer Pékin dans le Pacifique.

Taïwan et le Japon renforcent également leurs capacités en matière de missiles, ainsi que les systèmes de défense conçus pour contrer les menaces de missiles.

La Fédération des scientifiques américains a déclaré que neuf pays possédaient environ 12 700 ogives au début de 2022.