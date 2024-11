De quelle quantité de protéines avez-vous besoin si vous vous entraînez ?

Pour les amateurs de fitness, les protéines sont importantes pour la réparation, la récupération et la croissance musculaire. Mais pour beaucoup, manger riche en protéines est devenu une telle priorité dans leur alimentation qu’ils finissent par en faire trop, tout en lésinant sur d’autres éléments essentiels.

Fortune J’ai discuté avec des nutritionnistes et des experts en exercice pour dissiper toute confusion quant à la quantité de protéines dont vous avez réellement besoin pour alimenter vos entraînements.

Pourquoi les protéines sont si importantes

Les protéines sont un élément clé de notre alimentation. Il aide au métabolisme, à l’immunité, nous garde rassasiés et satisfaits après avoir mangé, favorise la perte de poids et stimule la croissance musculaire. Abbaye Sharpdiététiste, a déjà dit Fortune.

De quelle quantité de protéines avez-vous besoin chaque jour ?

Le ministère américain de l’Agriculture Directives diététiques pour les adultes recommande que 10 à 35 % de vos calories quotidiennes proviennent de sources de protéines. Pour un régime de 2 000 calories, cela représenterait entre 200 et 700 calories par jour.

La plupart des diététistes recommander un apport quotidien de 0,8 à 1,2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel pour les adultes. Pour obtenir votre poids en kilogrammes, divisez votre poids en livres par 2,2. Multipliez ensuite ce nombre par 0,8 et 1,2 pour trouver votre gamme de protéines. Une personne pesant 140 livres devrait viser 51 à 76 grammes de protéines par jour.

En général, les gens n’ont pas à s’inquiéter de la quantité de protéines qu’ils consomment chaque jour, explique une diététiste professionnelle. Federica Amati. En effet, tant que vous consommez suffisamment de calories pendant la journée, vous atteindrez ou dépasserez probablement vos besoins en protéines, explique Amati.

Les besoins en protéines varient cependant en fonction de votre mode de vie, de votre âge et de votre sexe. Les personnes âgées ont besoin de plus de protéines. Sharp leur recommande d’augmenter leur apport quotidien en protéines à 1,8 gramme par kilogramme de poids corporel.

Quelle quantité de protéines devriez-vous manger si vous vous entraînez ?

Vos besoins en protéines varieront principalement en fonction de votre niveau d’activité, explique Stella Volpe, présidente de l’American College of Sports Medicine et diététiste professionnelle.

« Cela dépend de la fréquence, de l’intensité, du type et du temps qu’ils passent à faire de l’exercice », explique Volpe. Fortune.

Si vous faites 20 à 30 minutes d’exercice par jour ou si vous assistez occasionnellement à un cours de Pilates, vous n’avez probablement pas à vous soucier de manger plus de protéines.

« Le [recommended daily intake] de 0,8 grammes [per kilogram] pour la plupart des gens, cela répond parfaitement à leurs besoins », déclare Volpe.

Cependant, les personnes qui font de gros exercices, comme les personnes qui s’entraînent pour un marathon ou qui pratiquent des exercices fréquents et intenses de musculation, auront des besoins plus élevés en protéines, explique Volpe. Ils pourraient envisager d’augmenter leur consommation quotidienne jusqu’à 1,5 gramme par kilogramme de poids corporel.

Même si les marathoniens ne se musclent pas comme les haltérophiles, ils auront tous deux les mêmes besoins plus élevés en protéines, car les athlètes d’endurance (coureurs, cyclistes, triathlètes, par exemple) connaissent un degré élevé de dégradation musculaire.

Si vous commencez tout juste à prendre vos séances d’entraînement au sérieux, vous souhaiterez également augmenter votre apport en protéines, explique Volpe. Plus vous êtes novice en haltérophilie ou en entraînement marathon, plus vous subirez une dégradation musculaire, dit-elle, vous devrez donc compenser avec plus de protéines. Mais une fois que vous vous êtes habitué aux entraînements, vous pouvez probablement rester entre 1,1 et 1,2 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel, explique Volpe.

Volpe encourage également la périodisation de votre alimentation. Cela signifie que pendant les périodes où vous ne vous entraînez pas aussi intensément, réduisez la quantité de protéines afin de ne pas consommer plus que ce dont vous avez besoin.

Ce n’est pas qu’une question de protéinesn

Les protéines ne sont pas le seul macronutriment qui contribue à la réparation musculaire. Volpe dit que les athlètes devraient donner la priorité aux glucides après l’exercice, en particulier dans les deux heures qui suivent une séance d’entraînement, lorsque la réparation musculaire est cruciale.

Après une séance d’entraînement, vos réserves de glycogène sont épuisées, explique Volpe. Ce sont la source d’énergie préférée du corps. Vous voudrez les reconstituer immédiatement après une séance d’entraînement pour maintenir votre niveau d’énergie et relancer votre récupération, dit-elle. Une collation de récupération idéale après l’entraînement est le lait au chocolat, explique Volpe, car il représente l’équilibre parfait entre glucides et protéines.

« La plupart des athlètes qui ont sans doute le corps le plus en forme possible ont un régime alimentaire composé à 60% de glucides, voire plus », explique Sharp. Vous voudrez qu’il s’agisse de glucides complexes, ajoute Volpe, composés d’aliments comme les grains entiers et les patates douces.

Quant aux personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux suivre un régime très riche en protéines – et qui se vantent parfois de manger un gramme de protéines par kilo de poids corporel – Volpe ne conseille pas d’imiter leur comportement, même si vous faites de l’exercice intense.

« Ce n’est pas nécessaire », dit Volpe. « De toute façon, la plupart des Américains consomment plus de protéines que ce dont ils ont besoin. »

La chose la plus importante est de vous assurer d’avoir une combinaison saine de glucides, de protéines et de graisses, explique Volpe.

« Pour la plupart, essayez de consommer un mélange et une variété de ces macronutriments chaque jour, et tout devrait bien se passer », dit-elle. Vous devez également vous assurer que vous consommez suffisamment de calories pour correspondre à votre dépense énergétique afin de pouvoir maintenir votre poids, ajoute Volpe.

